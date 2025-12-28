منظمة الصحة العربية تطلق إطارًا إقليميًا لدعم وتطوير ورقابة القطاعات الصحية والدوائية والغذائية

منظمة الصحة العربية

مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة الدواء والغذاء من خلال دور مهني رقابي وشراكات مؤسسية مستدامة

تعزيز الصحة العامة يتطلب دورًا رقابيًا مهنيًا يضمن جودة الخدمات وسلامة الدواء والغذاء، إلى جانب الشراكات المؤسسية المستدامة. ” — د عبدالله جادالله المدير التنفيذى لمنظمة الصحة العربية

أعلنت منظمة الصحة العربية عن إطلاق رؤيتها الإقليمية الشاملة الهادفة إلى تعزيز كفاءة واستدامة القطاعات الصحية والدوائية والغذائية في العالم العربي، من خلال نهج متكامل يجمع بين الدعم المؤسسي، وبناء القدرات، والتوعية المجتمعية، والدور الرقابي القائم على المعايير المهنية.

وتأتي هذه الرؤية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية، بما في ذلك تفاوت جودة الخدمات الصحية، والرقابة على المنتجات الدوائية والغذائية، وضعف الالتزام بالمعايير في بعض الأسواق، إضافة إلى الضغط المتنامي على الأنظمة الصحية في الدول العربية

دور رقابي مهني قائم على المعايير

وتضطلع منظمة الصحة العربية بدور رقابي مهني واستشاري يهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الصحية والدوائية والغذائية، من خلال:

متابعة وتقييم الممارسات داخل القطاعات الصحية والدوائية والغذائية وفق أطر مهنية واضحة.

دعم تطبيق معايير الجودة والسلامة المعتمدة إقليميًا ودوليًا.

إصدار تقارير وتوصيات فنية غير تنفيذية تسهم في رفع مستوى الشفافية وحماية المستهلك.

التعاون مع الجهات المختصة لدعم تطوير السياسات واللوائح التنظيمية دون التدخل في الصلاحيات السيادية للدول.

ويهدف هذا الدور إلى تعزيز ثقة المجتمع في الخدمات والمنتجات الصحية، ودعم الجهود الرسمية الرامية إلى حماية الصحة العامة.

محاور عمل استراتيجية متكاملة

تعتمد منظمة الصحة العربية في تنفيذ رؤيتها على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها:

تعزيز التوعية الصحية والوقاية من خلال حملات توعوية وبرامج مجتمعية.

دعم وتحسين جودة الخدمات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية.

الرقابة المهنية على القطاعات الدوائية والغذائية بما يضمن سلامة المنتجات وحماية المستهلك.

بناء القدرات والتدريب للعاملين في القطاعات الصحية والإدارية والتنظيمية.

تشجيع الشراكات الإقليمية والدولية لتنفيذ مبادرات صحية مستدامة.

التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في الدول العربية ذات الموارد المحدودة.

نهج مؤسسي وشراكات مسؤولة

وتسعى منظمة الصحة العربية إلى العمل وفق نهج مؤسسي شفاف، يقوم على التعاون مع وزارات الصحة، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات الطبية، وشركات الأدوية والغذاء، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية والدولية، بما يسهم في تعظيم الأثر الصحي والاجتماعي للمبادرات المنفذة.

كما تعمل المنظمة على تطوير أطر حوكمة ورقابة داخلية تضمن النزاهة، والاستقلالية، وقياس الأثر، والالتزام بأفضل الممارسات في العمل الصحي والتنظيمي.

تصريح تنفيذي

وقال د. عبد الله جاد الله، المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العربية:

“تعزيز الصحة العامة لا يقتصر على العلاج فقط، بل يشمل الرقابة المهنية على الخدمات والمنتجات الصحية والدوائية والغذائية. دورنا يتمثل في دعم الأنظمة، ورفع المعايير، والمساهمة في حماية المجتمعات العربية من خلال نهج مؤسسي قائم على الشفافية والتعاون.”

عن منظمة الصحة العربية

منظمة الصحة العربية هي منظمة إقليمية مستقلة تُعنى بدعم وتطوير ورقابة القطاعات الصحية والدوائية والغذائية في العالم العربي، وتسعى إلى تحسين جودة الحياة الصحية من خلال مبادرات عملية، وأطر رقابية مهنية، وشراكات استراتيجية تستهدف المجتمعات الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بالحوكمة والاستدامة.

