وزارة الآثار تختار تعميم أفضل ماكينة كشف تزوير وعد نقديات Magnifire 702 من شركة BVS في جميع المتاحف المصرية
حل لإدارة النقدية عالي السعة وكشف التزوير، مصمم لدعم الدقة والسرعة والموثوقية في المواقع الثقافية والسياحية ذات الحركة العالية
منذ عام 7000 قبل الميلاد، نشأت حضارة على ضفاف النيل خلدت اسمها بحروف من نور. جيوش وملوك مثلهم لن يأتوا، وهندسة معمارية مازالت لغزاً يحير العلماء. ترك لنا أسلافنا علوم تتجاوز حدود الطبيعة، ومهارات طبية وحرفية ما زالت تُدرس حتى اليوم، بالإضافة إلى آثار ومقابر ومومياوات تحدت الزمن واستمرت لآلاف السنين.
في عام 2022، ومع المسؤولية للحفاظ على هذا الإرث العظيم، أصبح البحث عن ماكينات عد نقدية وكشف تزوير عالية الكفاءة ضرورة عاجلة. المهمة كانت تتطلب مواصفات خاصة جداً تساعد بفعالية في القضاء على الاحتيال وتوفير الوقت والجهد في المناطق المزدحمة بالسياح.
لماذا تم اختيار وزارة الآثار لماكينة Magnifire 702؟ ✅
بعد مقارنة دقيقة واختبارات صارمة لعدة موديلات، قررت وزارة الآثار المصرية تعميم 25 ماكينة من طراز Magnifire 702، التي توفرها شركة BVS، في جميع المتاحف والمعابد الكبرى. هذا الاختيار لم يكن عبثاً، بل لأنها تُعتبر أفضل ماكينة عد نقدية وكشف تزوير في السوق حالياً.
ماكينة العمر Magnifire 702 هي أول ماكينة عد نقود بتكنولوجيا أمريكية المنشأ متخصصة في كشف التزوير وعد وفرز أكثر من 20 عملة. وقد حصلت الماكينة على أعلى تقييمات تؤكد كفاءتها وجودتها الفائقة داخل وخارج مصر. توفر شركة BVS الماكينة بأفضل سعر في السوق المصري مع مراكز صيانة معتمدة وضمان شامل لمدة عام.
المواصفات الفنية: دقة أمريكية وجودة مع خبرة صينية ⚙️
تتميز الماكينة بحجمها المدمج الذي لا يشغل مساحة كبيرة، مما يجعل استخدامها سهلاً في المكاتب وشبابيك التذاكر. تحتوي الماكينة على 3 شاشات:
• شاشة رئيسية رقمية للواجهة.
• شاشة خارجية LCD لعرض البيانات أمام العملاء لضمان الشفافية.
• شاشة جانبية متحركة.
يمكن للماكينة التعامل بسلاسة وسرعة مع العملات المصرية والأجنبية، ومن أهم العملات التي تدعمها:
• الجنيه المصري 🇪🇬
• الدولار الأمريكي 🇺🇸
• اليورو 🇪🇺
• الريال السعودي 🇸🇦
• الدينار الكويتي 🇰🇼
• الدرهم الإماراتي 🇦🇪
• الرنمينبي الصيني 🇨🇳
• والعديد غيرها
خريطة انتشار 25 ماكينة في المتاحف والمعابد المصرية 🗺️
تم توريد الماكينة واستخدامها في أهم المواقع الأثرية في مصر، مما يعكس الثقة الكبيرة في كونها ماكينة عد نقدية وكشف تزوير موثوقة:
📍 محافظة القاهرة (8 ماكينات)
• منفذ مينا هاوس (الأهرام): 2 ماكينة
• منفذ أبو الهول (الأهرام): 1 ماكينة
• المتحف المصري بالتحرير: 2 ماكينة
• قلعة صلاح الدين الأيوبي: 1 ماكينة
• منطقة سقارة: 1 ماكينة
• منطقة ميت رهينة: 1 ماكينة
📍 محافظة الأقصر (7 ماكينات)
• وادي الملوك: 2 ماكينة
• الدير البحري: 1 ماكينة
• القرنة، معبد الكرنك، معبد الأقصر، معبد إسنا: ماكينة لكل موقع
📍 محافظات أسوان، الإسكندرية وقنا (10 ماكينات)
• أسوان: متحف النوبة، معبد إدفو، كوم أمبو، فيلة، المسلة الناقصة، أبو سمبل
• الإسكندرية: كوم الشقافة، عامود السواري، قلعة قايتباي
• قنا: معبد دندرة
بالإضافة إلى ذلك، تم توريد 14 ماكينة لمحافظة كفر الشيخ، و12 ماكينة لشركة Mylers للشحن، وتجري حالياً استبدال ماكينات محطات وقود "شل أوت" و"الوطنية" بماكينات Magnifire 703 الحديثة من شركة Business Value Solutions.
مميزات استثنائية لكشف التزوير وإدارة النقدية 🔒
ما يميز الماكينة عن غيرها من ماكينات البنوك التقليدية هو قدرتها على العمل الشاق وتحمل ظروف التشغيل المختلفة:
• كشف تزوير متطور: تعتمد على 5 حساسات قوية (3 MG، UV وIR) لكشف أدق حالات التزييف.
• قبول جميع العملات: لا ترفض النقود القديمة أو المتهالكة، بل تتعامل معها بدقة دون "حشر".
• سرعة وكفاءة: محرك قوي بعمر افتراضي يزيد عن 5 سنوات، قادر على عد ملايين الجنيهات يومياً.
• خصائص ذكية: "تكوين الباكو"، التجميع والعد التراكمي، مع فصل كل فئة على حدة (متوفر حالياً موديل Magnifire 777 للعد المختلط وفرز الطبعات)
• نظام حماية: غطاء مقاوم للماء والأتربة وفرشاة تنظيف لضمان طول العمر الافتراضي
الأسئلة الشائعة (FAQ) ❓
س: هل الماكينة مناسبة للمحلات والشركات الصغيرة؟
ج: نعم، حجمها الصغير وسهولة الاستخدام وسعرها التنافسي يجعلها خياراً مثالياً للمحلات، الصيدليات، شركات الأدوية، الأعلاف، محطات الوقود، شركات الاستيراد والتصدير، تجار الجملة والتجزئة، السوبرماركت، مكاتب الصرافة وحتى الأفراد.
س: ما الفرق بينها وبين ماكينات البنوك؟
ج: تتميز Magnifire 702 بمرونة أكبر في قبول العملات المتهالكة التي قد ترفضها ماكينات البنوك، مع الحفاظ على نفس دقة كشف التزوير، سهلة الاستخدام، بعيدة عن التعقيدات، ذات متانة عالية، حجم صغير يناسب كل الاستخدامات وسعر مناسب.
س: هل يوجد ضمان للماكينة؟
ج: نعم، تقدم BVS ضماناً لمدة عام كامل مع توفر جميع قطع الغيار ومراكز الصيانة المعتمدة.
Contact & Order Information (معلومات التواصل والطلب):
للحصول على الماكينة من الوكيل الحصري BVS – Business Value Solutions
01111106868 | 01122200021 | 01210686868 | 01013365135 | 01122000051
WhatsApp (التواصل عبر واتساب):
01210686868 - 01111106868 - 01013365135 - 01122000051
Website & Address (الموقع والعنوان):
الموقع الرسمي: https://bvsegypt.com
العنوان: 6 A شارع ابن فضلان، متفرع من شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة، مصر 11759.
Samy Emad
Business Value Solutions (BVS
+20 111 110 6868
info@bvsegypt.com
