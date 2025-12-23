Compradores extranjeros y el mercado inmobiliario de lujo
Durante el año, el turismo y la construcción continuaron impulsando el crecimiento económico, reforzando la confianza en los segmentos premium y ultra lujo, especialmente en la Costa Oeste y en comunidades residenciales consolidadas orientadas al estilo de vida.
Desde NVEST Estates, observamos un patrón claro en el comportamiento de los compradores extranjeros. La demanda se concentró en villas frente al mar, comunidades residenciales vinculadas al golf y urbanizaciones cerradas que ofrecen propiedad “llave en mano” y facilidad de gestión, pilares del mercado inmobiliario de lujo en Barbados.
Mercado de lujo impulsado por el estilo de vida
Los compradores de alto patrimonio no buscaron únicamente revalorización de capital. Barbados se consolidó como una base de estilo de vida a largo plazo, valorada por su acceso a playas, gastronomía de alto nivel, golf, polo, navegación, bienestar y habitabilidad durante todo el año. La estabilidad política y la claridad institucional continuaron siendo factores decisivos para los compradores extranjeros dentro del mercado inmobiliario de lujo.
Construcción, calidad y confianza del mercado
La actividad constructiva sostuvo el dinamismo del mercado inmobiliario de lujo. Las propiedades de obra nueva o recientemente renovadas, con especificaciones modernas y atractivo tanto para alquiler como para reventa, superaron de forma consistente al inventario más antiguo, reforzando la confianza del mercado.
Fiscalidad clara y posicionamiento internacional
El marco de residencia y fiscalidad de Barbados sigue siendo un elemento clave para compradores extranjeros. Entre los aspectos más valorados se encuentran:
Ausencia de impuesto sobre ganancias de capital
Ausencia de impuesto sobre herencias o patrimonio
Normas claras para la propiedad extranjera
Convenios de doble imposición con jurisdicciones clave
Esta estructura de residencia y fiscalidad proporciona seguridad jurídica y previsibilidad a inversores internacionales, familias y jubilados que participan en el mercado inmobiliario de lujo.
Residencia para compradores internacionales: SERP
La residencia y fiscalidad es un componente importante en muchas decisiones de inversión. El Permiso Especial de Entrada y Residencia (SERP) continúa siendo la principal vía de residencia a largo plazo para personas de alto patrimonio.
El programa está dirigido a solicitantes financieramente independientes y requiere, entre otros elementos, prueba de solvencia, documentación válida, seguro médico y certificaciones oficiales. El SERP permite residir en Barbados con mínimas restricciones, lo que resulta especialmente atractivo para compradores extranjeros y propietarios de segundas residencias.
Compradores de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido
Barbados mantiene convenios de doble imposición con Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, lo que aporta claridad en materia de residencia y fiscalidad, así como en la gestión de ingresos transfronterizos. Aunque el asesoramiento fiscal individual es esencial, estos acuerdos continúan siendo un factor diferenciador dentro del Caribe para los compradores extranjeros.
Perspectiva del mercado en 2025
En 2025, los compradores de alto patrimonio no se retiraron del mercado inmobiliario de lujo, sino que se volvieron más selectivos. Las propiedades con mejor desempeño compartieron características clave:
Ubicación privilegiada frente al mar
Comunidades residenciales con golf y servicios integrados
Urbanizaciones cerradas con opciones de gestión profesional
Las transacciones continuaron cerrándose en todos estos segmentos, impulsadas por compradores extranjeros que buscaban equilibrio entre disfrute personal, potencial de ingresos y confianza a largo plazo.
Mirando hacia 2026
De cara a 2026, se espera que la demanda siga centrada en activos frente al mar escasos, viviendas de lujo listas para alquiler, comunidades gestionadas y propiedades bien ubicadas con fundamentos sólidos.
Barbados continúa destacándose como un mercado donde convergen compradores extranjeros, un mercado inmobiliario de lujo consolidado y un entorno sólido de residencia y fiscalidad, ofreciendo una propuesta clara y estable para inversores internacionales.
