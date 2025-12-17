Grand Lakes celebra importantes conquistas em 2025

Alexander Marafiotti, consultor comercial VWCO (à esquerda), Carlos Eduardo Rocca, gerente de serviço e pós-vendas VWCO (à direita), Paulo Jorge Brito Duarte, da Grand Lakes (ao centro), melhor vendedor de veículos e melhor vendedor pós-venda no Prêmio Alta Performance Representantes da marca chinesa na concessionária Grand Lakes em Luanda

Premiações, parcerias com a Jac Motors e com o governo de Angola marcam o ano de 2025 da Grand Lakes

LUANDA, ANGOLA, December 17, 2025 / EINPresswire.com / -- A Grand Lakes Veículos, representante oficial da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Angola e sediada em Luanda, celebra diversas conquistas em 2025, ano que assinala também os 50 anos da independência do país. Em maio, a empresa firmou uma parceria para representar no mercado angolano a marca chinesa JAC Motors, nas gamas de veículos Pesados e Extra-Pesados, a incluir basculantes 6x4 de 20 m³ e 8x4 de 25 m³, além de tratores de semi-reboque acima de 420 cv, todos movidos a gasóleo.Em julho, durante a 40.ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA), a Grand Lakes apresentou ao mercado vários lançamentos. Entre eles destacou-se o modelo de semi-reboque rodoviário da Hercules Chassis, empresa norte-americana adquirida no ano passado pela brasileira Randoncorp. “Foi um momento de grande satisfação participar no maior evento de negócios do país e contribuir para o fomento do nosso mercado”, afirma Geraldo Kulaif, director da Grand Lakes.No espaço dedicado à Volkswagen, tiveram destaque os modelos Delivery 11.170 e Constellation 17.250. Na área de peças automóveis, a empresa apresentou artigos de grandes marcas que representa, como Fras-le, StradaR, Master e Suspensys, todas do grupo Randoncorp, além dos reconhecidos filtros Tecfil.Reconhecimento de qualidadeO ano ficou também marcado por premiações. Dois profissionais da Grand Lakes Veículos receberam o Prémio Equipas de Alta Performance da VWCO, nas categorias Comercial e Pós-Venda. O analista comercial Bruno Bandeira Quiosa foi eleito melhor vendedor de veículos, enquanto Paulo Jorge Brito Duarte recebeu o prémio de melhor vendedor de pós-venda. “É um reconhecimento do trabalho baseado na dedicação, no compromisso com os clientes e na inovação”, destaca Kulaif.Em 2024, a empresa já havia sido premiada na categoria Sustentabilidade, com três projectos sociais: as campanhas Outubro Rosa, de prevenção do cancro da mama; Novembro Azul, de prevenção do cancro da próstata; e a 2.ª edição da Corrida Integração, que recolheu alimentos para as ONGs Baluarte e Athos, ambas de Luanda.Apoio ao governo de AngolaA Grand Lakes iniciou 2025 com a entrega de veículos Volkswagen Constellation, incluindo modelos com carroçaria simples e versões 31.320 com carroçaria Roll On Roll Off, destinados ao governo angolano. A aquisição integrou medidas públicas para reforçar o sistema de gestão do saneamento durante o surto de cólera vivido no país.Os veículos foram essenciais na recolha de lixo em bairros mais afastados de Luanda, contribuindo para evitar a contaminação de riachos por resíduos e dejetos de pessoas infectadas. “A nossa meta vai além de aumentar as vendas: queremos oferecer soluções que promovam o desenvolvimento do país”, reforça José Roberto Colnaghi, membro do Conselho de Administração da Adone Holding, grupo ao qual pertence a Grand Lakes.Investimento em capacitaçãoAo longo do ano, a empresa promoveu o Capacita GL, um conjunto de cursos direcionados ao aperfeiçoamento profissional de homens e mulheres da equipa. No total, 412 colaboradores participaram das formações em diferentes regiões do país.TrajetóriaPresente em Angola desde 2007, a Grand Lakes consolidou-se como líder no segmento de veículos pesados, está a gerar emprego, rendimento e desenvolvimento. Nesse período, a empresa já comercializou 11 mil veículos e continua a expandir a sua actuação com foco na qualidade e na excelência do atendimento.A Grand Lakes Veículos, pertencente à Adone Holding, tem sede em Luanda e desempenha um papel fundamental em importantes programas de mobilidade e logística do país. Desde 2019, já entregou mais de 2.000 autocarros ao Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP), responsável por mapear e organizar rotas operacionais e paragens, garantindo o transporte diário de milhares de pessoas.Desde 2022, mais de 200 camiões foram destinados ao Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR), que visa melhorar o escoamento da produção agrícola e impulsionar o crescimento do sector rural.

