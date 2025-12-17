منتجعات "ساندز ماكاو" تستضيف أكبر تجمع لمنظمي حفلات الزفاف في العالم ضمن مؤتمر "DWP Congress " لعام 2026
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلن اليوم مؤتمر مخططي حفلات الزفاف في الوجهات الخارجية (DWP Congress)، المنصة العالمية الأقوى للأعمال الثنائية (B2B) في قطاع حفلات الزفاف، والذي تنظمه شركة QnA International، عن شراكته مع Sands Lifestyle Macao كشريك فندقي مستضيف لدورة عام 2026، والتي ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2026 في مدينة ماكاو الحيوية.
وباعتباره المنصة الأولى والرائدة عالمياً التي تجمع أكثر منظمي الزفاف نفوذاً، والعلامات التجارية الفاخرة، والمبدعين، ورواد الضيافة المتميزين، سيُقام مؤتمر "DWP 2026" في واحدة من أيقونات المنتجعات المتكاملة في العالم — ماكاو؛ المدينة التي تشكلت ملامحها بفضل استثمارات "ساندز تشاينا" التي تجاوزت 134.5 مليار باتاكا ماكاوي.
وقالت ستيفاني تانبور، نائب رئيس المبيعات في شركة "ساندز تشاينا المحدودة": "نحن في موقع استراتيجي فريد لاستضافة حدث عالمي بهذا الحجم بفضل تنوعنا والتزامنا بالتميز في الفخامة والخدمة. إن نموذج المنتجعات المتكاملة لدينا، والذي يضم أكثر من 11,000 غرفة فندقية موزعة على عشرة فنادق عالمية، يخلق تجربة 'مدينة داخل مدينة' تتيح للمشاركين الاستمتاع بإقامة فاخرة، ومطاعم استثنائية، وترفيه عالمي، ومرافق ضخمة للمؤتمرات والمعارض — كل ذلك تحت سقف واحد".
وأضافت تانبور أن اختيارهم كشريك فندقي مستضيف هو "شرف كبير وتأكيد على مكانة منتجعات ساندز ماكاو كوجهة عالمية رائدة للفعاليات والاحتفالات الفاخرة، كما تعزز هذه الشراكة ريادتنا في قطاع سياحة الحوافز والمؤتمرات (MICE) الفاخر وتبرز التزامنا بصياغة مستقبل الفعاليات الدولية".
ومن جانبه، قال سيد إن سي، مدير شركة QnA International: "إن شراكتنا مع ساندز لايف ستايل ماكاو تتيح لنا تقديم تجربة لا تُنسى لكبار منظمي حفلات الزفاف في العالم. إن النطاق غير المسبوق للمنتجع المتكامل وفخامته واهتمامه بالتفاصيل تتماشى تماماً مع مهمة مؤتمر DWP لربط وإلهام وعرض الابتكار في قطاع زفاف الوجهات. نهدف معاً إلى ترسيخ مكانة ماكاو كمركز عالمي للاحتفالات فائقة الفخامة".
وتفتخر منتجعات "ساندز ماكاو" بامتلاكها أكثر من 11,000 غرفة، و150 مطعماً، و760 منفذ بيع بالتجزئة، بالإضافة إلى مساحات للاجتماعات والمؤتمرات تتجاوز 150,000 متر مربع، وحلبتين (Arenas) وأربعة مسارح، بقدرة استيعابية إجمالية تزيد عن 25,000 ضيف.
وسلطت ستيفاني تانبور الضوء على توجه رئيسي في السوق قائلة: "يسعى الأزواج بشكل متزايد إلى احتفالات غامرة وشخصية تمتد لعدة أيام وتجمع بين الطعام الراقي والترفيه وسرد القصص، ومنتجعات ساندز ماكاو مجهزة بشكل فريد لتحويل هذه الرؤى إلى واقع".
ويمكن للمشاركين توقع تجربة فاخرة تشمل خدمة متعددة اللغات، وإقامة فارهة، وعروض ترفيهية من الطراز الأول، وعلاجات استرخاء منسقة، ومعالم سياحية حصرية.
واختتمت تانبور بوصف المشهد قائلة: "تخيلوا حفل استقبال تحت برج إيفل في فندق ’ذا باريزيان‘، يليه عشاء فاخر في القاعة الكبرى بفندق ’ذا فينيشيان‘، ثم حفل ختامي في ’ذا لندنر ماكاو‘. إن نموذجنا يضمن انتقالاً سلساً بين السكن والطعام والترفيه والفعاليات — كل ذلك في مكان واحد".
وبعيداً عن المنتجعات، سيختبر الوفود المشاركة التراث الثقافي لمدينة ماكاو الذي يمزج بين الشرق والغرب، والذي يعززه حصول المدينة على لقب "مدينة اليونسكو المبدعة في مجال فن الطهي".
وتستمر منتجعات "ساندز ماكاو" في الاستثمار في تقنيات الفعاليات الغامرة، مثل تقنية "خرائط الإسقاط الضوئي" (Projection Mapping)، وبيئات الـ LED، ومنصات الفعاليات الهجينة (Smart Stage) التي تتيح وصولاً عالمياً. كما أن التحديثات الأخيرة لـ "فينيشيان أرينا" (The Venetian Arena) باتت تدعم الآن الحفلات الموسيقية الضخمة، والبث المباشر، والمؤتمرات الكبرى، والرياضات الإلكترونية، والفعاليات الحية رفيعة المستوى.
وقالت تانبور: "هذه الابتكارات تدعم بشكل مثالي التوجهات التي تشكل ملامح حفلات زفاف الوجهات الفاخرة في عام 2026 وما بعده".
وتمثل الشراكة بين مؤتمر DWP و Sands Lifestyle رؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بصناعة زفاف الوجهات، وتعزيز التعاون العالمي، وخلق إرث سيشكل الفصل القادم من الفعاليات الفاخرة. ويسعى الطرفان معاً إلى ترسيخ مكانة ماكاو كواحدة من أكثر الوجهات طلباً في العالم للاحتفالات الكبرى، مع تقديم تجارب لا تُنسى لمجتمع الزفاف الدولي.
لقد بدأ العد التنازلي لمؤتمر DWP ماكاو 2026 رسمياً — احتفاءٌ بالإبداع والثقافة ومستقبل حفلات الزفاف العالمية، وكل ذلك في إطار الخلفية الساحرة وغير المسبوقة لمنتجعات ساندز ماكاو.
