ماكينة TBS 1001 تقدّم تكنولوجيا متقدمة لعدّ النقود في السوق المصري
تقدّم شركة Business Value Solutions ماكينة TBS 1001 المزودة بحساسات متعددة لكشف التزوير، ودعم العملات
القاهرة – الاقتصاد والتكنولوجيا
في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي في جمهورية مصر العربية، أصبحت الحاجة إلى حلول دقيقة وموثوقة للتعامل مع النقد أمراً ضرورياً، لا سيما مع ارتفاع حجم التداول النقدي وتزايد متطلبات الامتثال والمعايير البنكية. ولم يعد الاعتماد على الطرق التقليدية في عدّ وفرز العملات خياراً عملياً للمؤسسات التي تسعى إلى تقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية.
في هذا السياق، تواصل شركة Business Value Solutions (BVS Egypt) تعزيز حضورها في السوق المصري من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة، يأتي في مقدمتها جهاز Total Banking Solution 1001 (TBS 1001)، الذي تم تصميمه ليلبي احتياجات البنوك، وشركات الصرافة، والمؤسسات التجارية الكبرى، مع التركيز على الدقة العالية وسرعة الأداء وكفاءة كشف التزوير.
معايير احترافية لعدّ النقود
يتم تصنيف جهاز TBS 1001 ضمن أنظمة العد البنكية المتقدمة، حيث لا يقتصر دوره على العد فقط، بل يعمل كنظام متكامل لفرز العملات وحساب القيمة الإجمالية وكشف الأوراق غير المطابقة. ويعتمد الجهاز على معايير دولية معتمدة، إذ يحمل اعتماد البنك المركزي الأوروبي (ECB)، ما يؤكد خضوعه لاختبارات دقيقة تتعلق بالأداء والموثوقية.
كما حصل الجهاز على مجموعة من شهادات الجودة العالمية، من بينها CE، ROHS، CB، ISO 9001، وهو ما يضمن توافقه مع المعايير الأوروبية في التصنيع والسلامة والجودة.
تكنولوجيا كشف التزوير متعددة الحساسات
يعتمد جهاز TBS 1001 على منظومة متقدمة لكشف التزوير مكوّنة من 11 حساساً تعمل بشكل متكامل، وتشمل:
مستشعر الصورة المزدوج (2CIS) لفحص وجهي الورقة النقدية بدقة.
الأشعة فوق البنفسجية (UV) لكشف الورق المبيض أو المزيف.
الحساس المغناطيسي (MG) للتحقق من الأحبار الأمنية.
الأشعة تحت الحمراء (IR) لاكتشاف العلامات الأمنية غير المرئية.
تتيح هذه المنظومة مستوى فحص يُقارب المعايير البنكية، ما يقلل من احتمالية مرور أي ورقة مشكوك في صحتها.
توافق مع طبيعة العملة المتداولة في مصر
من أبرز التحديات في السوق المصري اختلاف حالة الأوراق النقدية المتداولة. وقد عملت Business Value Solutions على تهيئة الجهاز ليتعامل بمرونة مع العملات المصرية المتداولة، بما في ذلك الإصدارات القديمة أو الأوراق المتداولة بكثافة، مع الحفاظ على دقة الفحص ورفض الأوراق التالفة أو غير المطابقة فقط.
دعم العملات المتعددة وسرعات تشغيل متنوعة
يدعم الجهاز بشكل افتراضي التعامل مع 10 عملات رئيسية تشمل الجنيه المصري، الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، إلى جانب عملات إقليمية أخرى. كما يمكن توسيع قاعدة العملات المدعومة لتصل إلى 60 عملة عالمية من خلال التحديثات البرمجية.
ويوفر الجهاز ثلاث سرعات للعد:
800 ورقة في الدقيقة
1000 ورقة في الدقيقة
1200 ورقة في الدقيقة
أوضاع تشغيل تلائم مختلف الاحتياجات
يوفر TBS 1001 عدة أنماط تشغيل، من بينها:
العد المختلط وحساب القيمة الإجمالية (MDC)
فرز الفئات (SDC)
العد المستمر (CTN)
فصل الإصدارات والاتجاهات
كما يتميز بدرج تغذية بسعة تصل إلى 500 ورقة ودرج رفض مستقل يسمح باستمرار عملية العد دون توقف.
تصميم عملي وخيارات اتصال مرنة
تم تزويد الجهاز بشاشة TFT ملونة بقياس 3.5 بوصة تعمل باللمس، تعرض تفاصيل عملية العد وأسباب رفض أي ورقة. ويدعم الجهاز منافذ اتصال متعددة مثل USB وRS-232، ما يتيح الربط مع الطابعات الحرارية والأنظمة البنكية وإجراء التحديثات البرمجية بسهولة.
ثقة السوق وسابقة الأعمال
حازت شركة BVS Egypt على ثقة عدد من الجهات الحكومية والتجارية والطبية والتعليمية في مصر، بفضل جودة منتجاتها وتوافر خدمات الدعم الفني وخدمة ما بعد البيع. وتوفر الشركة ضماناً لمدة عام، مع توافر قطع الغيار الأصلية ومراكز صيانة معتمدة.
