Con Build-A-Bear México crea amigos con corazón.

Una experiencia que llega a más ciudades mexicanas para celebrar la imaginación, la ternura y la creación de vínculos que duran toda la vida.

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, December 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Build-A-Bear llega a nuevas ciudades mexicanas con una misión clara: ofrecer una experiencia afectiva, memorable y profundamente humana. Más que personalizar un peluche, la marca invita a crear un amigo que estará presente en nuevas historias, un compañero nacido de la imaginación y del corazón.

Por más de 25 años, Build-A-Bear ha demostrado que la ternura también puede tener una narrativa poderosa. Lo que comenzó en 1997 en Missouri, Estados Unidos, en un espacio donde cada persona podía dar vida a su propio amigo; hoy emociona a millones alrededor del mundo. Build-A-Bear se ha convertido en un referente global de experiencias memorables.

Y México no es la excepción. En cada tienda del país, la marca consolida un mensaje que conecta con familias, jóvenes, parejas y quienes simplemente desean reconectar con su niño interior.

Ese espíritu emocional se refleja desde el primer momento. Cada recorrido inicia con la elección del nuevo compañero y culmina en ese abrazo que lo hace oficial. Nuestros invitados viven seis pasos llenos de emoción:

• Escógeme

• Relléname

• Vísteme

• Ponme nombre

• Sonríe conmigo

• Llévame a casa

En ese camino ocurren gestos que se transforman en recuerdos: soplar un corazón con un deseo, reír en familia, elegir un nombre especial o descubrir la personalidad del nuevo amigo. Cada Build-A-Bear es único porque guarda sueños, gustos y memorias de quien lo crea.

En México, Build-A-Bear recibe tanto a quienes nos visitan por primera vez como a quienes desean revivir la emoción de crear su propio compañero. Aquí ocurre la verdadera magia: cuando alguien imagina, abraza y se lleva a casa un amigo que formará parte de su vida.

Te invitamos a descubrir por qué Build-A-Bear continúa conquistando corazones alrededor del mundo. Encuéntranos en: nuestras tiendas en México están ubicadas dentro de El Palacio de Hierro:

•CDMX: PH Perisur, PH Santa Fe, PH Durango y PH Polanco

•Puebla: PH Angelópolis

•Guadalajara: PH Andares

•Querétaro: PH Antea

Para más información visita nuestro perfil de Instagram @buildabearmexico

