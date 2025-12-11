DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Noviembre 2025

Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson

¡Saludos DC! Al comenzar esta temporada de gratitud en noviembre, reflexiono sobre lo agradecido que estoy de trabajar junto a mis increíbles colegas del DMV y del Gobierno de DC, quienes demuestran cada día su dedicación y compromiso con la seguridad pública.

En el boletín de este mes destacamos la importancia de conducir de manera segura, e incluimos consejos sobre cómo verificar si tu vehículo tiene llamados a revisión (recalls) vigentes, mientras nos acercamos a los meses más fríos. También compartimos un recordatorio sobre los peligros de conducir bajo la influencia de sustancias, presentado por el Programa de Dispositivo de Bloqueo de Encendido (IID, por sus siglas en inglés) del DC DMV, en colaboración con la Oficina de Seguridad en las Carreteras de DC

Con motivo del Día de los Veteranos, en nombre del DC DMV, extiendo mi más sincero agradecimiento a los valientes hombres y mujeres que han luchado por la libertad de nuestra nación. Sigue leyendo para conocer más sobre cómo obtener las placas vehiculares especiales para veteranos que han servido a nuestro país.

Además, recordamos que todas las oficinas del DC DMV estarán cerradas el jueves 27 de noviembre de 2025 por el Día de Acción de Gracias. Mientras disfrutas de la comida y el tiempo con tus seres queridos en esta festividad, también puedes aprovechar los Servicios móviles o en línea del DMV desde la comodidad de tu sofá. ¡Sigue leyendo para saber más!

Por último, tus comentarios siempre son importantes para nosotros. Escríbenos una carta o acompáñame en el Chat en vivo del DMV de DC, que se realiza el primer jueves de cada mes. Nuestro próximo chat en línea está programado para el jueves 4 de diciembre a las 12 p.m. Durante una hora completa, responderé en tiempo real a tus preguntas relacionadas con el DMV.

Gracias por leer la edición de noviembre de nuestro boletín. ¡Conduce con precaución, DC!

DC DMV ¡Noticias útiles para ti! Noviembre 2025