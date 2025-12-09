부산신항만 주식회사, Portchain Connect 도입… 접안 스케줄 조율 효율성 강화

Fig.1 : Pusan New Port Co., Ltd.

부산신항만 주식회사(PNC)가 항만 운영의 디지털 전환을 가속화하기 위해 Portchain의 접안 스케줄 관리 플랫폼인 Portchain Connect를 도입했다.

SOUTH KOREA, December 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Portchain Connect는 터미널과 선사 간의 스케줄 데이터 흐름을 자동화하고 정교화하여접안 가능 시간(berthing window)을 조율하는 데 소요되는 시간을 단축하는 기능을 제공한다.이를 통해 양측은 보다 정확한 정보 기반에서 의사결정을 내릴 수 있으며, 정보 전달 지연으로 인한 운영 차질을 줄일 수 있다. 플랫폼은 모든 선박 입항 일정을 직관적으로 확인할 수 있는 화면(UI)을 제공하며, 접안 정보를 안전하게 교환할 수 있도록 설계됐다.또한 비디지털 방식의 전화·이메일 등 수동 커뮤니케이션 과정에서 발생하던 비용과 시간 낭비를 줄이고, 터미널과 선사 간 접안 시간 정합성을 높여 스케줄 신뢰도 향상에 기여한다. Portchain은 이번 협업을 통해 터미널과 선사 간의 운영 효율성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.Portchain 관계자는 “부산신항만(주)와의 협력을 매우 기쁘게 생각한다”며 “이번 파트너십은 터미널과 선사가 보다 스마트하고 투명한 계획을 수립할 수 있도록 지원하겠다는 양측의 의지를 반영한다”고 말했다. 자세한 내용은 Portchain Connect 브로셔를 통해 확인할 수 있다.브로셔 다운로드Thor Thorup, Portchain 최고상업책임자(CCO) 및 공동창업자About PortchainPortchain은 컨테이너 터미널과 선사를 위한 접안 계획·조율(berth alignment) 소프트웨어 분야의 선도 기업이다. Portchain은 글로벌 주요 컨테이너 선사 및 터미널 운영사들과 협력하여,운영 효율성과 지속가능성을 동시에 향상시키는 지속 가능한 상생형 솔루션을 제공하고 있다.Portchain은 유럽, 아시아, 미주, 호주, 아프리카 등 전 세계 시장에서 운영되고 있으며,다수의 컨테이너 터미널과 선사 고객에게 서비스를 제공하고 있다.부산신항만 주식회사는 아시아를 대표하는 컨테이너 터미널로, 동북아 물류의 핵심 허브 역할을 수행하고 있다. 최적의 지리적 이점과 우수한 피더(Feeder) 네트워크를 기반으로 지역 내 주요 환적 물동량을 지속적으로 유치하고 있다.부산신항만㈜는 차세대 초대형 선박을 처리할 수 있는 시설을 갖춘 한국 최대 규모이자 가장 첨단화된 터미널을 운영하고 있다. 지속적인 투자와 최신 장비 도입을 통해 높은 생산성과 안정적인 서비스를 제공하며, 글로벌 선사들과의 파트너십에서 뛰어난 신뢰도를 입증하고 있다.

