iMini AI、Seedream 4.5をプロ仕様のAIビジュアルに初めて統合

iMini AIがSeedream 4.5を統合 iMini AI操作インターフェース iMini AIは30以上の大規模モデルを統合 iMini AI には、画像作成用の 30 を超える大型モデルが搭載されています。

iMini AIは、Seedream 4.5の完全統合を発表しました。これにより、プロ仕様の画像生成、複数画像の一貫性、4K高解像度出力が可能になります。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.