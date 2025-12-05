A Sociedade de São Vicente de Paulo Internacional apresenta no Brasil o seu Relatório Anual 2024

Foto principal de grupo com representantes internacionais da SSVP durante a apresentação do Relatório Anual 2024 no Rio de Janeiro. Juan Manuel Buergo Gómez, Presidente Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, durante a apresentação do Relatório Anual 2024 no Rio de Janeiro. Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social; Juan Manuel Buergo Gómez, Presidente Geral Internacional da SSVP; e Márcio da Silva, Presidente do Conselho Nacional do Brasil, durante a apresentação do Relatório Anual no Rio de Janeiro.

Uma ação global que transforma vidas nos cinco continentes

O Relatório reflete nossa atividade social e econômica, mas não quantifica o mais importante: a atenção fraterna, pessoal e próxima ao necessitado” — Juan Manuel Buergo, presidente geral

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, December 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- ● O Relatório 2024 reúne um total de 18.000 projetos sociais e um investimento global de 1.650 milhões de euros.

● O ano foi marcado pelo crescimento de iniciativas e pela resposta da organização internacional às novas realidades sociais.

A Sociedade de São Vicente de Paulo Internacional (SSVP) apresentou no dia 5 de dezembro, no Rio de Janeiro, seu Relatório Anual 2024, um documento que reflete a dimensão global de sua ação social em 155 países. Durante o evento, foi destacado o impacto dos 18.000 projetos desenvolvidos e 5.000 programas especiais que permitiram atender 30 milhões de pessoas com um investimento social de 1,65 bilhão de euros.

O evento começou com a intervenção de Márcio da Silva, presidente do Conselho Nacional do Brasil, que deu as boas-vindas aos participantes e apresentou um vídeo sobre o trabalho da organização no país.

Em seguida, Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, relembrou sua própria experiência vicentina na juventude e destacou que “tirar alguém da fome não é o fim, mas o início de um caminho que requer educação, qualificação e oportunidades reais”. Ele ressaltou a importância de trabalharmos juntos por esta causa comum e transmitiu, em nome do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, seu agradecimento à SSVP “por cada mão estendida, cada prato de comida e cada gesto que devolve a dignidade em um mundo marcado pela desigualdade”.

A seguir, Juan Manuel Buergo Gómez, presidente geral internacional, expôs os principais conteúdos do Relatório 2024, destacando o valor humano que impregna a ação vicentina: “O Relatório reflete nossa atividade social e econômica, mas não quantifica o mais importante: a atenção fraterna, pessoal e próxima ao necessitado, independentemente de sua religião, ideias ou origem. Esse acompanhamento é o coração da nossa missão”. Em seguida, anunciou o lançamento da Fundação Global da SSVP como instrumento de captação de recursos para seus projetos de cooperação, ajuda ao desenvolvimento e ações de emergência.

Após sua intervenção, foi exibido o vídeo do Prêmio Social Fundação MAPFRE, que reconheceu a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) como a melhor entidade social internacional por sua trajetória.

PRESENÇA E AÇÃO SOCIAL NOS CINCO CONTINENTES

Representantes de cada continente ofereceram uma visão geral do trabalho vicentino em seus territórios, em linha com os dados refletidos no relatório.

O presidente geral internacional destacou os principais indicadores de 2024: a atividade da SSVP se estendeu a 155 países graças ao compromisso de 1.500.000 voluntários e 800.000 sócios. Ao longo do ano, foram desenvolvidos 18.000 projetos sociais, 5.000 obras especiais e foram destinados 1.650 milhões de euros à ação social, o que permitiu acompanhar 30 milhões de pessoas em todo o mundo.

Os países da região americana foram apresentados por Márcio da Silva, presidente do Conselho Nacional do Brasil, que destacou a amplitude do trabalho da SSVP em 36 nações do continente americano. Ele ressaltou como as visitas domiciliares são complementadas por uma sólida rede de refeitórios sociais, bancos de alimentos, abrigos, programas educacionais e projetos de reinserção socioeconômica que acompanham milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Ele também destacou a importância das parcerias entre os países com mais recursos e aqueles com menos recursos.

Posteriormente, Teresa Ryan, presidente do Conselho Nacional da Irlanda, expôs a realidade europeia, onde a SSVP está presente em 33 países com projetos que atendem tanto às necessidades materiais quanto às dimensões emocionais, educacionais e comunitárias das pessoas. Ela valorizou o trabalho desenvolvido na área da saúde mental, na luta contra a solidão, no acompanhamento individual e nos programas dedicados às pessoas mais vulneráveis.

De Hong Kong, Maurice Yeung, vice-presidente territorial internacional, apresentou as iniciativas desenvolvidas em 34 países da Ásia e da região MENA. Em suas palavras, destacou a importância dos projetos voltados para a educação e o desenvolvimento da infância e da juventude, o reforço da saúde comunitária e a capacidade de resposta imediata a desastres naturais, juntamente com programas de formação e emprego que promovem um desenvolvimento social sustentável.

A exposição dedicada ao continente africano ficou a cargo de Urbanus Kinuthia, vice-presidente geral adjunto, que destacou o acompanhamento diário a famílias vulneráveis e crianças, especialmente órfãos, nos 42 países onde a SSVP está presente. Ele enfatizou como, mesmo em contextos com recursos muito limitados, a ação vicentina proporciona educação para o desenvolvimento, alimentos, apoio emocional e esperança para aqueles que mais precisam.

Por último, o representante da Oceania apresentou o trabalho desenvolvido em 10 países, onde as Conferências alternam a atenção às pessoas sem-abrigo e a distribuição de alimentos com programas de acompanhamento a idosos e a gestão de lojas de caridade que financiam projetos comunitários. Sublinhou especialmente o trabalho em ilhas e territórios isolados, onde o empenho dos membros compensa as dificuldades geográficas.

Ao longo do evento, esses testemunhos ofereceram uma visão completa da missão global da SSVP, baseada na presença local, na proximidade com os necessitados e na capacidade de dar respostas adaptadas a cada realidade social.

PROJETOS QUE FAZEM A DIFERENÇA

A apresentação foi concluída com uma seleção de iniciativas incluídas no Relatório que ilustram como a entidade adapta a sua ação às realidades de cada território. A rede de farmácias solidárias dos Estados Unidos, por exemplo, garante o acesso a medicamentos a milhares de pessoas sem seguro médico, com mais de 237 000 receitas dispensadas todos os anos graças ao trabalho conjunto de voluntários e pessoal farmacêutico.

No âmbito da habitação e da falta de moradia, a SSVP faz parte da Famvin Homeless Alliance da Família Vicentina e colabora na Campanha “13 Casas”, uma iniciativa internacional que promove projetos sociais destinados a acompanhar pessoas sem-teto. Através desta campanha, são oferecidas soluções de habitação social, abrigos temporários ou permanentes, bem como obras de reabilitação e reconstrução após situações de emergência. Graças a este esforço conjunto, a Campanha “13 Casas” já alcançou mais de 10.800 pessoas e possibilitou a criação de mais de 2.700 moradias em diferentes países.

No Brasil, os Banhos Solidários proporcionam higiene, escuta e acompanhamento às pessoas que vivem nas ruas, gerando espaços de confiança e reconstrução pessoal.

O trabalho diário das Conferências no Peru, com a distribuição de alimentos e o acompanhamento de famílias carentes, é complementado por atividades para crianças que reforçam a coesão comunitária. A milhares de quilômetros de distância, a construção e renovação de instalações sanitárias no Sri Lanka permitiu que várias comunidades melhorassem suas condições de vida de forma tangível.

A aposta na educação tem reflexos muito diversos, como a escola flutuante de Benin, projetada para garantir a continuidade escolar em aldeias isoladas pelas inundações, ou os programas de formação para universitários promovidos por jovens vicentinos na Síria, que abrem oportunidades de trabalho num contexto de enorme fragilidade social.

Também se destacam iniciativas profundamente transformadoras na Oceania e na Ásia. O lar The Home, em Fiji, oferece alimentação, alojamento e cuidados terapêuticos a pessoas sem apoio familiar, tornando-se um espaço de dignidade e segurança. Nas Filipinas, o Mangyan Mission Centre acompanha comunidades indígenas isoladas, proporcionando-lhes um local de acolhimento e um espaço onde podem mostrar a sua cultura e gerar recursos próprios.

Na Europa, os encontros nacionais organizados na França reuniram voluntários e pessoas acompanhadas num ambiente criativo e fraterno, refletindo a importância do vínculo humano como eixo do serviço vicentino.

Essas iniciativas, juntamente com milhares de projetos desenvolvidos em todo o mundo, evidenciam a capacidade da SSVP de oferecer soluções concretas, adaptadas e próximas, sempre com o acompanhamento pessoal como essência de sua missão global.



SOBRE A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) é uma associação civil, internacional, de caráter humanitário e beneficente social, formada por leigos católicos. Fundada em Paris em 1833, está presente em 155 países, conta com 800.000 sócios e 1.500.000 voluntários. Todos os dias, sua ajuda chega a mais de 30 milhões de pessoas.

No Brasil desde 1872, a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) reúne cerca de 133 mil associados e mantém 518 obras assistenciais, entre lares de idosos, creches, escolas e hospitais. A instituição conduz mais de 820 projetos sociais, incluindo a Campanha “13 Casas”, que apoia anualmente mais de 41 iniciativas de construção ou reforma de moradias; mais de 344 projetos de Geração de Renda voltados diretamente às famílias atendidas; e 9 Projetos de Banho Solidário, que oferecem higiene e acolhimento à população em situação de rua. No campo educacional, financia 11 Projetos “Investindo na Vida”, garantindo cursos técnicos e universitários a jovens vulneráveis; e, no cuidado à pessoa idosa, sustenta mais de 417 projetos destinados ao fortalecimento dos lares de idosos. A principal atuação, contudo, permanece nas visitas semanais a cerca de 74 mil famílias, assegurando apoio material, orientação e presença fraterna em seus próprios lares. Somadas, todas essas iniciativas representam um investimento anual de aproximadamente 8 milhões de reais.

