Encuesta BIOservicES: los agricultores reclaman políticas más claras y un apoyo real para la protección del suelo
Los suelos son la base de la productividad agrícola y de la salud de los ecosistemas. Con esta encuesta quisimos entender cómo se percibe su verdadero valor por parte de quienes interactúan con ellos”CARTAGENA, SPAIN, December 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- Agricultores, silvicultores, investigadores e instituciones públicas muestran un interés creciente, pero también importantes desafíos en la gestión sostenible de los suelos europeos
— Raúl Zornoza
BIOservicES, un proyecto financiado a través del programa Horizonte Europa (101112374), publica los resultados de una amplia encuesta europea que analiza las percepciones sobre el valor y la importancia de los servicios ecosistémicos del suelo entre agricultores, silvicultores, investigadores e instituciones públicas. El estudio, adaptado a cada categoría de encuestados mediante un cuestionario en línea específico, ofrece datos esenciales para comprender las diferencias de prioridades, conocimientos y necesidades en relación con la gestión sostenible del suelo en Europa.
« Los datos recopilados son esenciales para diseñar intervenciones mejor adaptadas a las necesidades de los diferentes actores y para promover una gestión más responsable del suelo en Europa », señala Raúl Zornoza, coordinador del proyecto BIOservicES y profesor en la Universidad Politécnica de Cartagena.
Entre agricultores y silvicultores, el nivel de familiaridad con los servicios ecosistémicos del suelo es alto: el 79% de las personas encuestadas sabe qué son estos servicios y el 95% considera que contribuyen de forma positiva o neutra al valor económico de su actividad. Sin embargo, el 71% afirma que la degradación del suelo afecta de manera significativa a su productividad, y el mismo porcentaje indica que los servicios ecosistémicos influyen directamente en los rendimientos de los cultivos.
Entre los ejemplos aportados por los participantes figuran las dificultades para mantener la humedad del suelo, la pérdida de la estructura de los agregados y el descenso de la biodiversidad microbiana. Prácticas como el uso de cultivos de cobertura son mencionadas por el 63% de los agricultores; la rotación de cultivos se aplica en el 58% de los casos y la fertilización orgánica también en el 58 %. No obstante, el 47% afirma no haber recibido nunca formación ni recursos para mejorar la gestión del suelo. En contraste, el 71% expresa su interés en participar en programas de formación centrados en la salud del suelo y el 68% solicita asistencia técnica adaptada a sus necesidades específicas.
La encuesta realizada entre investigadores muestra un nivel de conocimiento aún mayor: el 88 % declara estar familiarizado con los servicios ecosistémicos del suelo. Casi todos los participantes, el 91%, consideran que estos servicios tienen un valor económico y ecológico sustancial. Por ejemplo, el 88% de los investigadores destaca el papel vital del ciclo de nutrientes y el 84% subraya la importancia de la regulación del agua en el suelo.
A pesar de estos conocimientos, la implementación de soluciones sostenibles se ve obstaculizada por varios factores: el 61 % menciona la falta de financiación, el 43 % señala cuellos de botella legislativos y el mismo porcentaje considera que la baja concienciación pública limita la aplicación a gran escala de las buenas prácticas.
« Un resultado importante de la encuesta es el reconocimiento de que las soluciones existen, pero no se aplican a gran escala debido a la falta de recursos y a las barreras administrativas », señala Raúl Zornoza. Destaca que las herramientas creadas a través de BIOservicES están pensadas para apoyar la transferencia del conocimiento a la práctica, especialmente en lo referente a indicadores biológicos del suelo, que son difíciles de medir y de interpretar.
En lo que respecta a las instituciones públicas, la encuesta muestra que el 97 % de las personas encuestadas reconoce el valor económico de los servicios ecosistémicos del suelo. Sin embargo, este reconocimiento no siempre se refleja en la planificación urbana: el 62 % indica que los servicios ecosistémicos no se integran de forma sistemática en las estrategias urbanas. Las autoridades se centran principalmente en la gestión de residuos, el desarrollo de energías renovables y las medidas de eficiencia energética, pero el suelo aún no se considera un elemento central de la planificación sostenible.
Solo el 9% considera que la gestión del CO₂ y de otros gases de efecto invernadero en el entorno urbano se realiza de forma eficaz, y la implicación de las comunidades locales en las decisiones ambientales se percibe como baja, ya que únicamente el 15 % confirma una participación significativa.
El 5 de diciembre, con motivo del Día Mundial del Suelo, celebramos la importancia vital del suelo –incluido el suelo urbano– para la salud de las ciudades y las comunidades. El tema de este año, «Healthy Soils for Healthy Cities» (Suelos sanos para ciudades sanas), pone de relieve que, bajo el asfalto, los edificios y las calles, el suelo sigue siendo un elemento esencial: filtra el agua, almacena carbono, sustenta la biodiversidad y regula el microclima urbano.
Los resultados de la encuesta BIOservicES muestran que agricultores, silvicultores, investigadores e instituciones públicas de toda Europa reclaman lo mismo: el suelo debe protegerse ahora. En apoyo de esta visión, BIOservicES está llevando a cabo investigación directa en suelos urbanos –como parte de los 25 sitios experimentales distribuidos por Europa, incluidos en regiones atlánticas (España), continentales (Alemania) y mediterráneas (España)– para proporcionar datos científicos, indicadores y herramientas de apoyo a la decisión que orienten políticas y prácticas de gestión sostenible.
Los suelos urbanos no son «tierra olvidada», sino infraestructura natural: deben ser reconocidos, estudiados y protegidos.
BIOservicES utilizará los datos obtenidos para desarrollar herramientas prácticas dirigidas a agricultores, instituciones públicas y comunidades locales, con el fin de apoyar una gestión responsable del suelo en varias zonas piloto de Europa, integrando de forma eficaz la biodiversidad del suelo en los planes de seguimiento.
« Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto una necesidad clara e inmediata de programas de educación ambiental, de herramientas sencillas y robustas para el seguimiento del suelo, así como de políticas públicas coherentes de gestión del suelo. BIOservicES no tiene como único objetivo recopilar datos; el objetivo fundamental del proyecto es identificar las relaciones entre las comunidades microbianas y animales del suelo, los tipos de uso del territorio, la gestión del suelo y los servicios ecosistémicos que se proporcionan a escala de parcela y de paisaje. Además, BIOservicES pretende desarrollar nuevos indicadores, herramientas digitales de apoyo a la toma de decisiones y modelos de gestión adaptativos y resilientes al cambio climático. La finalidad es que estas herramientas puedan utilizarse de forma efectiva sobre el terreno, desde el seguimiento y la restauración hasta la formulación de recomendaciones para políticas y estrategias de conservación. Así, el proyecto promueve no solo la generación de conocimiento científico, sino también su transformación en soluciones concretas de gestión sostenible, en las que la biodiversidad del suelo es un factor clave », concluye Raúl Zornoza.
Los resultados del estudio muestran claramente que, independientemente del nivel de especialización o del ámbito de actividad de las personas encuestadas, el suelo se percibe como un recurso estratégico para Europa. Sin embargo, el mantenimiento de su funcionalidad depende de una cooperación real entre agricultores, investigadores, autoridades públicas, comunidades locales y todos los actores implicados.
Los datos de la encuesta señalan el inicio de un esfuerzo conjunto en el que el conocimiento, la tecnología y las políticas públicas deben alinearse para proteger y potenciar los servicios ecosistémicos del suelo. En este proceso, BIOservicES asume un papel clave, impulsando el diálogo y reforzando los vínculos entre la práctica, la investigación y la toma de decisiones.
La encuesta BIOservicES se llevó a cabo entre marzo y mayo de 2025 mediante tres cuestionarios en línea, uno para cada grupo objetivo: investigadores científicos (en ámbitos como la agricultura, la biodiversidad del suelo y la sostenibilidad), agricultores y silvicultores (asociaciones de agricultores, autoridades responsables de los montes y su aprovechamiento) e instituciones públicas (autoridades locales, ayuntamientos, organismos responsables de los espacios verdes, parques, zonas verdes urbanas, masas de agua y autoridades gubernamentales como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Sostenibilidad y el Ministerio de Desarrollo). El estudio se realizó sobre una muestra de 116 personas encuestadas de países como España, Alemania, Letonia y Suiza.
###
Sobre BIOservicES
BIOservicES es un proyecto de investigación e innovación de 60 meses financiado a través del programa Horizonte Europa, que explora la relación entre los organismos del suelo y las múltiples funciones y servicios del ecosistema edáfico. Su objetivo es desarrollar herramientas y modelos digitales para diseñar prácticas de gestión a medida que refuercen la resiliencia. El proyecto reúne a 22 socios de más de 11 países e incluye 25 sitios experimentales con una amplia variedad de estados de salud del suelo resultantes de diferentes prácticas de gestión, que abarcan las zonas alpinas de Suiza, las zonas atlánticas y mediterráneas de España, las zonas continentales de Alemania y las zonas boreales de Letonia, y que cubren ocho tipos de suelos.
El proyecto cuenta con la participación de universidades, institutos de investigación, autoridades públicas y organizaciones de agricultores de varios países europeos. BIOservicES desarrolla herramientas digitales, métodos simplificados de seguimiento y soluciones prácticas para los usuarios de la tierra, con el fin de apoyar la transición hacia prácticas sostenibles y resilientes. El proyecto incluye demostraciones de campo en diferentes regiones biogeográficas europeas y promueve el diálogo entre la ciencia, las políticas públicas y las comunidades locales para contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo y a la protección a largo plazo de los suelos europeos.
