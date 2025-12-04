Trabajadores agrícolas recibirán compensación de Shinn & Son por prácticas de contratación discriminatorias y engañosas, en virtud de un decreto por consentimiento

Shinn & Son, con sede en Toppenish, pagará $300 000 y reformará sus prácticas de contratación y capacitación en virtud de un decreto por consentimiento con el estado de Washington, para resolver las acusaciones de que la granja discriminaba a los trabajadores agrícolas locales y a las mujeres, mientras engañaba a solicitantes de empleo.

Las personas que perdieron su trabajo o que se vieron perjudicadas de alguna otra manera por las acciones de Shinn & Son recibirán una compensación del acuerdo, con sumas que van desde los $5000 a los $25 000, dependiendo de la cantidad y la gravedad de las denuncias de cada trabajador. Shinn & Son cultiva lúpulos, maíz, cáñamo y calabazas, y opera en Washington desde 1980.

En la primavera de 2023, Shinn & Son despidió a dos cuadrillas de trabajadores agrícolas locales, al poco tempo de haber recibido la aprobación por parte del Department of Labor (Departamento de Trabajo) de los Estados Unidos para contratar trabajadores temporales extranjeros mediante el programa de visas H-2A, según la denuncia que presentó la Attorney General Office (AGO, Oficina del Procurador General) ante el Tribunal Superior del condado de Yakima. El empleador les dijo a los trabajadores agrícolas, la mayoría mujeres, que no había empleos disponibles; sin embargo, 95 trabajadores H-2A comenzaron a trabajar en los campos a finales de abril de 2023.

Entre marzo y mayo de 2023, al menos 20 mujeres que habían sido despedidas por Shinn & Son volvieron a solicitar empleo, pero se les dijo en repetidas ocasiones que no había vacantes. Al menos desde el 2022, el empleador mostraba un patrón de discriminación hacia las empleadas mujeres, diciéndoles que eran “viejas”, “inútiles” y que deberían enviarlas a una residencia para mayores.

“Contratar trabajadores temporales cuando en Washington hay personas calificadas, dispuestas y capaces de realizar el trabajo es abusar del sistema y violar nuestras leyes”, dijo Nick Brown, procurador general de Washington. “Estoy decidido a hacer responsables a los empleadores que evaden las protecciones laborales de nuestro estado”.

Requisitos del programa H-2A

El programa federal H-2A busca abordar la escasez temporal de mano de obra, permitiendo a los empleadores contratar trabajadores agrícolas temporales de otros países. Para calificar para el programa H-2A, los empleadores deben demostrar que existe una escasez de trabajadores estadounidenses que estén dispuestos y calificados y puedan trabajar.

Como parte del programa, los empleadores deben ofrecer a los trabajadores locales los mismos beneficios, salarios, garantía de horas y condiciones laborales que a los trabajadores extranjeros con visa H-2A, algo que, según la AGO, Shinn & Son no hizo.

Columbia Legal Services, una organización de asistencia legal, fue quien inicialmente puso en conocimiento de la AGO el tema de las prácticas laborales de Shinn & Son.

Según la denuncia de la AGO, Shinn & Son infringió la Washington State Consumer Protection Act (Ley de Protección al Consumidor del Estado de Washington) al dar declaraciones engañosas a los trabajadores locales sobre la disponibilidad de puestos de trabajo. El empleador está también acusado de infringir la Washington Law Against Discrimination (Ley contra la Discriminación del Estado de Washington) por discriminar a trabajadores agrícolas locales basándose en su estado de ciudadanía o inmigración y a trabajadoras mujeres por motivos de género. Shinn & Son niega haber incurrido en ninguna de las conductas alegadas.

En virtud del decreto por consentimiento, Shinn & Son no puede tergiversar los puestos de trabajo de los que dispone ni los términos y condiciones, incluidos los salarios. El empleador tampoco puede discriminar a las personas por su género o su situación migratoria en lo que respecta al empleo. Los decretos también exigen que Shinn & Son adopte una política no discriminatoria y que la comparta con sus empleados tanto en inglés como en español.

El decreto por consentimiento, que estará vigente durante cinco años, incluye el mantenimiento de registros y requisitos de informe relacionados con el cumplimiento normativo y ordena que Shinn & Son brinde capacitaciones anuales a los supervisores sobre sus obligaciones según las leyes de protección al consumidor y de antidiscriminación del estado de Washington.

Una copia del decreto por consentimiento está disponible aquí, y la denuncia está disponible aquí.

