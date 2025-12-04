Pierwszy Raport ESG firmy BART - polskiego lidera branży opakowań

92,7% surowców z recyklingu i inwestycje w dekarbonizację do 2027 roku

- BART to firma z polskimi korzeniami, która od ponad 30 lat rozwija się w oparciu o lokalne wartości i globalne ambicje.” — Grzegorz Hofman, Prezes Zarządu BART

WARSZAWA, MAZOWIECKIE, POLAND, December 4, 2025 / EINPresswire.com / -- BART – polski producent tektury falistej i opakowań – opublikował swój pierwszy Raport zrównoważonego rozwoju za 2024 rok, potwierdzając, że odpowiedzialny rozwój jest integralną częścią strategii firmy. Choć firma nie jest objęta obowiązkiem raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD, zdecydowała się w pełni ujawnić dane w oparciu o standardy ESRS. To świadomy krok w stronę większej transparentności, zaufania i odporności biznesu wobec zmieniających się regulacji i wyzwań klimatycznych.Raport ESG BART prezentuje konkretne dane, cele i działania w obszarach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym. Wdrażana Strategia ESG 2023–2025 obejmuje cztery kluczowe filary: „Klient w centrum uwagi”, „Człowiek – rodzina – lokalność”, „Zmiana – zróbmy to razem” oraz „Planeta – troszczymy się”.Cyrkularność w sercu działańBART od lat inwestuje w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, traktując takie działania nie jako obowiązek, lecz jako standard. W 2024 roku:• 92,7% włókien wykorzystywanych w produkcji tektury falistej pochodziłoz recyklingu,• 98,7% papieru posiadało certyfikat FSC• 99,6% odpadów (12 836 ton) trafiło do recyklingu lub odzysku.Dzięki projektom optymalizacyjnym BART pomógł klientom zredukować masę opakowań oraz zwiększyć liczbę opakowań na palecie o 33%, co realnie ograniczyło transport i emisje CO₂.- Zrównoważony rozwój nie jest dla nas projektem, lecz realnym sposobem działania. Publikując raport ESG – mimo że nie mamy takiego obowiązku – pokazujemy, że transparentność i jakość są filarami naszego biznesu. Chcemy być blisko klientów i partnerów, dzieląc się wiedzą i dobrymi praktykami – mówi Bartosz Mierzwiak, Członek Zarządu BART sp. z o.o.Klimat i energia: inwestycje w przyszłośćW 2024 roku BART obliczył ślad węglowy w zakresie 1 i 2 oraz zakończył audyt energetyczny, tworząc fundament do dalszych działań dekarbonizacyjnych. Wdrożone działania przyniosły wymierne efekty – m.in. modernizacja kotła gazowego pozwoliła zaoszczędzić 70% energii cieplnej.Na lata 2025–2027 zaplanowano milionowe inwestycje w dekarbonizację:• montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,99 MWp,• budowę instalacji kogeneracyjnej, która zmniejszy zużycie energii z sieci nawet o 60%,• modernizację oświetlenia i procesów grzewczych,• opracowanie kompleksowego planu dekarbonizacji do końca 2026 roku.Ludzie i lokalność – fundament siły BARTBART to stabilny i odpowiedzialny pracodawca – 100% z 348 pracowników zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę.• 147 osób pracuje w firmie ponad 10 lat,• w 2024 roku odbyło się w sumie 7749 godzin szkoleń, a na rozwój kompetencji pracowników firma przeznaczyła średnio 2857 PLN na osobę,• w ramach programu rozwojowego „Biała Koszula” zrealizowano 59 awansów wewnętrznych,• 87,7% pracowników pozytywnie ocenia równowagę między pracą, a życiem prywatnym.BART angażuje się w życie regionu, wspierając lokalne inicjatywy społeczne i kulturalne. W 2024 roku firma zapłaciła 2,48 mln PLN podatku od nieruchomości w gminie Świecie i była strategicznym sponsorem jubileuszowego 40. Festiwalu Orkiestr Dętych. Programy edukacyjne, takie jak „BART na START”, pozwalają młodym ludziom rozpocząć karierę zawodową – część uczestników stażu zasiliła stały zespół firmy.- BART to firma z polskimi korzeniami, która od ponad 30 lat rozwija się w oparciu o lokalne wartości i globalne ambicje. Dziś ESG to nie tylko element naszej strategii, ale także sposób budowania odporności wobec zmian regulacyjnych, klimatycznych i społecznych – podkreśla Grzegorz Hofman, Prezes Zarządu BART.Zarządzanie, edukacja, sukcesjaProces raportowania ESG w BART był poprzedzony badaniem podwójnej istotności (DMA) i konsultacjami z interesariuszami. W jego realizację zaangażowano przedstawicieli wszystkich działów, a w strukturze organizacyjnej powołano także stanowiska ds. ESG, odpowiedzialne za koordynację danych i integrację celów z codziennym zarządzaniem. BART konsekwentnie wdraża kodeks etyczny i politykę praw człowieka oraz planuje dalsze rozszerzanie procedur compliance. Z inicjatywy firmy w 2025 roku, drugi raz z rzędu, odbył się Okrągły Stół ESG – inicjatywa dialogu z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi.Raport ESG wpisuje się także w strategię sukcesji rodzinnej, stanowiąc narzędzie zapewniające ciągłość wartości i kultury organizacyjnej w kolejnych pokoleniach zarządzających.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.