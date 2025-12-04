Tud Te Li Lança-se Como Primeira Plataforma de Entrega de Comida do Mindelo, Conectando Restaurantes a Clientes Digitais

Startup cabo-verdiana conecta 10+ restaurantes locais a clientes digitais, transformando hábitos alimentares em São Vicente com solução inovadora.

MINDELO, SAO VICENTE, CAPE VERDE, December 4, 2025 / EINPresswire.com / -- A Tud Te Li, primeira plataforma de entrega de comida do Mindelo , anuncia hoje a sua entrada bem-sucedida no mercado após o lançamento em setembro. Fundada pelo empreendedor cabo-verdiano Mauro Fortes, a startup inovadora já garantiu parcerias com mais de 10 restaurantes locais e construiu uma base de utilizadores em rápido crescimento, estabelecendo-se como um serviço essencial para a comunidade de São Vicente.Operando sob o lema "É Só Pdi", a Tud Te Li está a revolucionar a forma como os residentes do Mindelo acedem à culinária local. A plataforma digital oferece uma experiência simples e intuitiva que permite aos utilizadores encomendar comida dos seus restaurantes favoritos e recebê-la diretamente à porta de casa, trazendo a conveniência moderna do e-commerce para a vibrante cena culinária cabo-verdiana.Receção Extraordinária do Mercado Valida Procura LocalDesde o lançamento em setembro, a Tud Te Li recebeu uma resposta extremamente positiva da comunidade do Mindelo. Os utilizadores elogiam a simplicidade da plataforma, a variedade de opções gastronómicas e o serviço de entrega fiável. O rápido crescimento da startup demonstra uma forte procura por soluções digitais de restauração em São Vicente.Por que os Residentes do Mindelo Escolhem a Tud Te Li:✓ Experiência de encomenda rápida e fácil✓ Mais de 10 restaurantes parceiros de qualidade✓ Entrega fiável e segura✓ Plataforma digital inovadora construída para necessidades locais"Sempre sonhei em trazer uma solução inovadora para a minha comunidade", explica Mauro Fortes, Fundador e CEO da Tud Te Li."Como empreendedor cabo-verdiano, tenho o privilégio de ajudar a transformar a forma como as pessoas comem no Mindelo. Ver a plataforma crescer todos os dias é uma honra. O feedback que recebemos motiva-nos a melhorar constantemente."Expansão da Rede de Parcerias Tud Te Li está ativamente à procura de novos parceiros restaurantes para expandir a sua oferta e proporcionar aos utilizadores a maior variedade possível de opções gastronómicas. Os restaurantes locais interessados em aderir à plataforma podem candidatar-se diretamente através do site da empresa."Se tem um restaurante no Mindelo e acredita na qualidade do seu serviço, convidamo-lo a juntar-se à revolução digital", afirma Fortes. "Juntos, serviremos melhor a nossa comunidade e ajudaremos os negócios locais a prosperar na economia digital."Uma Visão para o Futuro Digital de Cabo VerdeA Tud Te Li tem como objetivo liderar a transformação digital da indústria alimentar de São Vicente, apoiando o comércio local enquanto proporciona aos residentes conveniência moderna. Ao focar-se na experiência do utilizador e na construção de parcerias sólidas com restaurantes de qualidade , a empresa está a posicionar-se como uma solução de longo prazo para os hábitos alimentares em evolução do Mindelo.Sobre a Tud Te LiA Tud Te Li é a primeira plataforma de entrega de comida do Mindelo, fundada pelo empreendedor cabo-verdiano Mauro Fortes. A empresa conecta utilizadores a restaurantes locais de qualidade, oferecendo entregas rápidas, seguras e fiáveis através de uma plataforma digital fácil de usar. Com foco na experiência excecional do utilizador e no apoio ao comércio local, a Tud Te Li está a moldar o futuro da gastronomia digital em São Vicente. A plataforma proporciona aos residentes do Mindelo acesso aos melhores restaurantes da cidade com um único clique, entregando comida de qualidade fresca à sua porta

