NDC Solutions anuncia su expansión a España para conectar la infraestructura digital entre Europa y LATAM

CARACAS, CARACAS, VENEZUELA, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Expansión estratégica en España: puente entre LATAM y Europa

La entrada de NDC Solutions al mercado español responde a la creciente demanda de soluciones de infraestructura crítica y centros de datos de alta capacidad en la región. España se ha consolidado como un hub digital estratégico para Europa y LATAM, con una inversión superior a 4,500 millones de euros en infraestructura digital en 2025, según DigitalES (Asociación Española para la Digitalización). Este crecimiento ha impulsado la instalación de nuevos data centers y la modernización de redes para atender la transformación digital de sectores como banca, salud, industria y gobierno.

Simultáneamente, en América Latina, el mercado de centros de datos proyecta un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 9,2% hasta 2028, alcanzando un valor estimado de USD 8.2 mil millones, según datos de ResearchAndMarkets (2025). Venezuela, México, Brasil y Colombia encabezan las inversiones, mientras que empresas multinacionales buscan proveedores certificados que cumplan estándares internacionales como TIA-942 y BICSI 002.

“La convergencia tecnológica entre Europa y LATAM exige infraestructuras resilientes, escalables y sostenibles. Nuestra visión es acompañar a las empresas en esa transición, ofreciendo soluciones de cableado estructurado, conectividad óptica y soporte para entornos 40G, 100G y 400G”, destacó Hernán García, CEO de NDC Solutions.

Servicios enfocados en innovación y calidad

Con sede operativa en Caracas y ahora con presencia en Madrid, NDC Solutions ofrece un portafolio integral orientado a infraestructura de red y centros de datos empresariales, que incluye:

• Diseño e implementación de cableado estructurado categoría 6A/7 certificado.

• Plataformas ópticas de backbone y distribución para alta capacidad.

• Sistemas de cableado preconectorizado MPO/MTP para entornos de misión crítica.

• Canalización y gestión pasiva (racks, gabinetes, organizadores y ductos).

• Certificaciones TIA/BICSI, garantizando rendimiento y cumplimiento normativo.

La compañía es partner y reseller autorizado de Cisco, así como también de otras marcas reconocidas a nivel mundial, lo que le permite integrar soluciones de networking de clase mundial para arquitecturas de red seguras, flexibles y optimizadas.

“En esta nueva etapa, reforzamos nuestras alianzas, ampliando nuestras capacidades para entregar soluciones de conectividad de última generación y servicios administrados que impulsen la productividad de nuestros clientes en sectores clave”, afirmó Hernán García.

Nuevo sitio web: una experiencia digital renovada

El nuevo sitio web de NDC Solutions, disponible en www.ndc-solutions.com, refleja la identidad moderna y global de la marca. Incluye secciones específicas para centros de datos, infraestructura de red, cableado estructurado y soluciones de seguridad, con contenido detallado, casos de éxito, certificaciones y noticias del sector.

El portal fue diseñado para optimizar la experiencia de navegación, destacando las soluciones adaptadas tanto para LATAM como para el mercado europeo, y servir como un punto de contacto directo con clientes corporativos, integradores y socios tecnológicos.

El contexto tecnológico 2025: redes inteligentes y sostenibles

La transformación digital avanza rápidamente. Según IDC (2025), más del 60% de las organizaciones en Europa y LATAM priorizan inversiones en infraestructura TI híbrida, automatización y conectividad segura para soportar operaciones distribuidas, inteligencia artificial y computación en la nube.

Además, el auge de la IA generativa, el IoT industrial y los requerimientos de baja latencia están redefiniendo los diseños de centros de datos. España se perfila como uno de los cinco países europeos con mayor crecimiento en despliegue de redes 5G y edge computing, mientras que LATAM impulsa políticas públicas para la modernización digital y adopción de estándares internacionales.

“Las organizaciones necesitan infraestructuras preparadas para soportar cargas críticas, análisis en tiempo real y operaciones basadas en IA. Nuestra misión es ofrecer esa base tecnológica robusta, segura y escalable”, añadió Hernán García, CEO de NDC Solutions.

Misión y visión global

Desde su fundación en 2015, NDC Solutions ha evolucionado como un integrador de confianza en infraestructura tecnológica crítica, combinando experiencia, alianzas estratégicas y estándares de clase mundial. Su visión es posicionarse como un actor clave en la interconexión entre LATAM y Europa, brindando soluciones inteligentes que promuevan la competitividad, la sostenibilidad y la eficiencia operativa.

“Queremos ser el aliado preferido para las empresas que buscan modernizar su infraestructura TI y sus centros de datos. Esta expansión nos permite compartir nuestra experiencia y ofrecer un servicio más cercano a clientes europeos y latinoamericanos”, concluyó Hernán García, CEO de NDC Solutions.

Sobre NDC Solutions

NDC Solutions C.A. es una empresa fundada en Caracas en 2015, especializada en soluciones integrales de infraestructura tecnológica, redes, centros de datos y ciberseguridad. Con un equipo altamente capacitado y certificaciones internacionales (CCNA, CCNP, CCIE Data Center), la compañía ha consolidado su posición como Cisco Premier Networking Partner, ofreciendo a sus clientes proyectos innovadores, seguros y de clase mundial.

La filosofía de NDC Solutions se basa en la excelencia técnica, la consultoría cercana, la transparencia en cada etapa y el acompañamiento continuo a sus clientes. A lo largo de los años, ha desarrollado proyectos de alto impacto tanto en Venezuela como en España, y mantiene alianzas estratégicas con fabricantes líderes del mercado como Cisco y Siemon.

Con más de una década de experiencia acumulada en el sector, NDC Solutions continúa impulsando la transformación digital y garantizando infraestructuras tecnológicas confiables, escalables y seguras para empresas de todos los tamaños.

