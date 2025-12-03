ACCOLAD ANNONCE LA CRÉATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF EXTERNE PRÉSIDÉ PAR L’ENTREPRENEUR TECHNOLOGIQUE YANIK GUILLEMETTE

Logo Accolad Cartes-cadeaux numériques

BOISBRIAND, QUEBEC, CANADA, December 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Dans le cadre de son plan d’expansion pancanadien, Accolad crée un Comité consultatif externe en technologies et innovation, responsable d’orienter trois volets clés :1. Développement de solutions SaaS de reconnaissance2. Intégration des technologies d’IA dans les programmes de récompenses3. Amélioration continue de la sécurité, conformité et architecture des plateformesCe comité, entièrement indépendant des opérations internes d’Accolad, sera présidé par Yanik Guillemette , entrepreneur technologique et investisseur actif dans plusieurs entreprises nord-américaines.Un comité composé d’experts internationauxAux côtés de M. Guillemette, le comité réunit trois spécialistes provenant d’horizons complémentaires :• Oleksandr Budovsky, expert ukrainien en cybersécurité et architecture infonuagique• Ivan Hrechanyuk, spécialiste en automatisation et systèmes distribués• Marta Lysenko, consultante internationale en innovation numérique et intégration IA avancéeEnsemble, ils formeront un groupe stratégique chargé d’émettre des recommandations, d’évaluer les technologies émergentes, et de conseiller Accolad dans la priorisation de ses initiatives technologiques.Un leadership indépendant et une vision tournée vers l’impactContrairement à un rôle exécutif interne, la présidence de ce comité est indépendante des opérations d’Accolad, permettant à M. Guillemette de contribuer librement par son expertise sans lien hiérarchique avec l’entreprise.Yanik Guillemette est également activement impliqué dans l’écosystème entrepreneurial international :• Affilié et seed investor chez FranShares, plateforme américaine démocratisant l’accès à l’investissement fractionné• Investisseur chez Bezel, marketplace spécialisée en montres de collection authentifiées• Partenaire affilié et investisseur chez GURU Organic Energy, marque canadienne d’énergie biologique cotée en bourseCes expériences variées lui confèrent une perspective unique sur l’intégration technologique, la scalabilité des plateformes SaaS et les modèles de distribution numériques modernes.« Nous sommes heureux de bénéficier du regard externe et du leadership technologique de Yanik, dont les réalisations et le réseau international apportent une valeur stratégique indéniable à notre croissance », affirme Émélie Provost, responsable de l’administration chez Accolad.Accélérer l’innovation dans un contexte de croissanceAccolad, qui se spécialise dans les solutions de reconnaissance pour employés , clients et partenaires, connaît une hausse constante de la demande de la part d’organisations publiques et privées souhaitant moderniser leur approche de la reconnaissance et de la rétention des talents.La mise en place de ce comité consultatif externe représente une étape clé dans l’évolution technologique de l’entreprise, venant renforcer son engagement envers la sécurité, l’innovation et l’excellence opérationnelle.À propos d’AccoladFondée en 2020, Accolad est une entreprise québécoise qui offre des solutions simples, personnalisées et automatisées pour la reconnaissance des employés , clients et partenaires. Sa plateforme permet l’envoi de cadeaux personnalisés grâce à une boutique en ligne regroupant des marques québécoises, canadiennes et internationales.

