Agencia de marketing digital en Santo Domingo lidera la transformación digital
Alianza estratégica
Esta alianza estratégica:
• Expande el alcance de la agencia en las Américas, profundizando la comprensión de estos mercados.
• Permite ofrecer servicios de forma fluida en inglés y español.
• Proporciona a DomGlobal soporte técnico avanzado, superando brechas de habilidades que muchas agencias locales no pueden cubrir.
• Ha contribuido a que DomGlobal supere 20 reseñas de cinco estrellas en Google, consolidándose como una de las principales agencias de marketing digital en LATAM.
En un entorno donde la inteligencia artificial avanza a una velocidad sin precedentes, DomGlobal continúa priorizando la capacitación constante, garantizando la aplicación de técnicas de vanguardia impulsadas por IA en todos sus servicios.
DomGlobal es una agencia digital enfocada en tecnología, no una casa de diseño tradicional ni una agencia creativa. Sus soluciones incluyen transformación digital, search y AI marketing, desarrollo web, redes sociales, anuncios en redes sociales, contenido digital, AI content marketing, implementación de CRM, automatización de ventas y marketing, mapeo de conversiones y más.
“Como Google Partner certificado y proveedor de soluciones HubSpot, líderes en IA, damos la bienvenida a esta asociación con DomGlobal para llevar nuestro nivel de servicio y experiencia a toda LATAM.” – David Sahly, Vicepresidente.
Logros de los cofundadores
El equipo fundador de DomGlobal continúa fortaleciendo la base técnica de la empresa con importantes logros académicos y profesionales:
• Certificación en AI Strategy del MIT Sloan
• Maestría en Big Data
Capacitación y desarrollo del mercado
DomGlobal ha iniciado sesiones de capacitación en IA y Search Marketing para líderes empresariales en Santo Domingo, Puerto Plata (Sosúa) y Punta Cana. Estas capacitaciones ayudan a los participantes a comprender el estado actual de la IA, la evolución de los algoritmos y LLMs, el comportamiento moderno de búsqueda y cómo destacar en un entorno digital cada vez más competitivo. Los temas incluyen evaluaciones de palabras clave, análisis de marca, investigación estratégica y más.
Compromiso con la comunidad
En 2026, DomGlobal comenzará la formación de una fundación dedicada a apoyar a jóvenes en comunidades vulnerables, brindando capacitación en habilidades de IA para prepararlos para un futuro laboral impulsado por la tecnología.
“Ha sido una bendición poder ofrecer servicios a empresas con verdadero impacto. Países como República Dominicana y México están posicionados para un crecimiento significativo, y las empresas que adopten la transformación impulsada por IA serán las que capturen las mayores oportunidades en esta revolución tecnológica en la que ya estamos inmersos.” – Wenser Martínez, Cofundador de DomGlobal.
A lo largo del próximo año, DomGlobal también ofrecerá informes complementarios de preparación en IA y Search Marketing, una auditoría que ayuda a las marcas a entender su estado actual y cómo pueden mejorar exponencialmente su rendimiento digital.
Para más información visite www.searchenginemarketing.do
Amanda Lebrón
DomGlobal
+1 809-999-6077
a.lebron@domglobal.io
