RebelDot accelerează extinderea și deschide al treilea birou din România, la Brașov

RebelDot Brasov RebelDot Brasov Office RebelDot Brasov

Investiție de 50.000 € într-un spațiu sustenabil la Brașov și peste 50 de roluri deschise în AI și tehnologii emergente pentru specialiști din toată țara.

CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA, December 4, 2025 / EINPresswire.com / -- RebelDot , companie de tehnologie din România care colaborează cu parteneri globali pe proiecte de inovație digitală, și-a deschis la Brașov, cel mai recent birou din România, și al treilea la nivel național. Extinderea face parte dintr-un plan mai amplu de creștere, care reflectă misiunea companiei de a rămâne aproape de oameni și de comunități, continuând să construiască produse digitale cu impact.Biroul din Brașov reflectă angajamentul RebelDot față de oameni și sustenabilitate, fiind amenajat în urma unei investiții de 50.000 de euro. Spațiul este mobilat cu echipamente certificate Carbon Neutral, produse de Steelcase, care contribuie la reducerea amprentei de carbon și la un mod de lucru mai responsabil față de mediu.„Creșterea RebelDot este direct legată de oamenii cu care lucrăm și de modul în care reușim să fim aproape de ei. Păstrăm modelul remote, dar vrem să oferim și locuri în care echipele să se poată vedea, lucra împreună și discuta față în față. Biroul din Brașov este un astfel de spațiu: un loc în care colegii noștri din zonă se pot întâlni, pot colabora mai ușor și pot construi relații mai puternice, atât între ei, cât și cu comunitatea locală”, a declarat Tudor Ciuleanu, CEO RebelDot.Peste 50 de poziții sunt deschise la nivel naționalDeschiderea biroului din Brașov vine într-un moment în care RebelDot continuă să-și crească echipa și să atragă talente din toată țara. În prezent, compania are peste 50 de poziții deschise la nivel național, multe dintre ele axate pe proiecte de inteligență artificială și tehnologii emergente.„În Brașov avem deja o echipă formată din peste 10 colegi care lucrează remote. Noul birou le oferă un loc în care să se poată întâlni constant, să lucreze împreună și să își construiască propria comunitate RebelDot aici, în oraș. Ne dorim însă mai mult decât un spațiu fizic. Vrem să fim o prezență activă în ecosistemul tech din Brașov, prin proiectele pe care le dezvoltăm, prin parteneriate locale și prin colaborarea cu mediul universitar. Am început deja un dialog cu Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și ne implicăm în inițiative precum womENcourage, pentru a susține studenții și tinerele talente care intră în industrie”, a adăugat Roxana Turos, Chief People Officer la RebelDot.Modelul de lucru al RebelDot rămâne unul hibrid, care îmbină flexibilitatea muncii la distanță cu beneficiile colaborării în spații dedicate. Noul hub din Brașov se adaugă birourilor existente din Cluj-Napoca, Oradea și Copenhaga (Danemarca), consolidând rețeaua de locații în care echipele se pot întâlni și lucra împreună.Cu o echipă de peste 300 de oameni, RebelDot este un partener de încredere pentru peste 30 de companii internaţionale și locale , oferind soluții digitale și de inteligență artificială personalizate. Printre partenerii companiei se numără Visa Cash App Racing Bulls Formula 1Team, KPMG România și Hagerty, organizații care folosesc tehnologia pentru a crea experiențe moderne și incluzive.Despre RebelDotRebelDot este o companie de tehnologie fondată în Cluj-Napoca, cu prezență internațională, specializată în accelerarea procesului de digitalizare și inovare pentru branduri globale. Cu o echipă de peste 300 de ingineri, designeri și specialisti AI, RebelDot oferă servicii de consultanță și dezvoltare, de la idee până la implementare și mentenanță. Prin Rebel Ventures, compania investește în start-up-uri tech inovatoare, contribuind activ la creșterea ecosistemului tech local și global.Cu acest nou pas, RebelDot își consolidează statutul de hub tehnologic românesc cu impact global.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.