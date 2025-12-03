Pourquoi de plus en plus de patients français choisissent Istanbul pour leur greffe de cheveux

Dr. Gökay Bilgin & Dr. Mehmet Erdogan

ISTANBUL, TURKEY, December 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Depuis plus de dix ans, Istanbul est l’un des principaux centres mondiaux de la greffe de cheveux , accueillant chaque année des centaines de milliers de patients internationaux. Dans son dernier communiqué, Smile Hair Clinic explique pourquoi la Turquie reste une destination particulièrement attractive pour les patients venant de France, en comparant Istanbul et la France en termes de coût, d’accessibilité et d’expérience patient globale.En Turquie, le coût d’une greffe de cheveux se situe généralement entre 2 500 et 5 000 USD, souvent proposé sous forme de forfaits de tourisme médical tout compris incluant l’hébergement, les transferts aéroport–hôtel–clinique et les soins post-opératoires.En France, les prix d’une greffe de cheveux varient généralement entre 4 000 et 9 000 EUR selon la ville, la clinique et la technique utilisée, avec des frais supplémentaires fréquents pour les consultations, les médicaments et les visites de suivi.Bien que les cliniques françaises puissent offrir des standards médicaux très élevés, de nombreux patients doivent régler séparément les consultations, les ordonnances et le suivi. Istanbul, en revanche, propose :Des traitements plus abordables sans compromis sur les standards médicauxL’une des plus fortes concentrations de chirurgiens expérimentés en greffe de cheveux au mondeUn écosystème de tourisme médical arrivé à maturité, incluant hébergement, transferts, services d’interprétation et suivi post-opératoire structuréAvis de patients venus de FranceL.J’ai effectué une greffe de cheveux à Smile Hair Clinic et je recommande fortement : que ce soit avant ou après l’intervention, ils ont été très professionnels de A à Z. Bientôt un mois que j’ai fait ma greffe et ils assurent le suivi, très attentifs à l’évolution de mes cheveux.Équipe formidable.FBClinique parfaite.J’ai choisi cette clinique par rapport à leurs qualités de travail et à leur bonne organisation ! Accueil cool et rassurant malgré mon stress ! Traductrice sympathique, le chirurgien m’a fait un bon traçage avec des conseils au passage ; on voit qu’il est expérimenté.AMGSalut, je recommande fortement Smile Hair Clinic. Pour moi, mon expérience a été plus que parfaite du début à la fin. Je n’ai rien de négatif à dire.Pourquoi les patients français se tournent vers IstanbulDes tarifs transparents et basés sur des forfaitsEn France, les consultations, les médicaments et les visites de suivi sont souvent facturés séparément. À Istanbul, ils sont fréquemment regroupés dans des forfaits clairs et tout compris, ce qui permet aux patients de connaître le coût total de leur parcours dès le départ.Un accompagnement patient francophoneDes coordinateurs francophones accompagnent les patients à chaque étape du processus, veillant à ce que toutes les informations soient clairement expliquées et que les patients se sentent à l’aise pour poser leurs questions dans leur langue maternelle.Allier traitement médical et découverte de la villeEn choisissant Istanbul, les patients français peuvent associer leur traitement médical à une escapade culturelle dans l’une des destinations les plus emblématiques et riches d’histoire au monde.Le point de vue des fondateursDr Mehmet Erdoğan, co-fondateur de Smile Hair Clinic :« Beaucoup de nos patients venant de France nous disent qu’ils pensaient qu’une greffe de cheveux de haute qualité resterait toujours hors de portée pour eux. À Istanbul, nous pouvons leur offrir autre chose : des traitements réalisés par des chirurgiens, des standards de sécurité élevés et des forfaits transparents qui restent financièrement accessibles. Notre objectif est de faire de la restauration capillaire avancée une option réelle, et non un luxe inaccessible. »Dr Gökay Bilgin, co-fondateur de Smile Hair Clinic :« La France possède une très forte tradition médicale, mais le coût global des soins peut rendre difficile la priorisation d’actes non urgents comme la greffe de cheveux. En Turquie, nous pouvons associer des techniques modernes comme la FUE, la DHI et la FUE Saphir à une structure véritablement tout compris qui couvre les transferts, l’hôtel et les soins post-opératoires. Les patients français savent exactement à quoi s’attendre avant même leur arrivée. Cela réduit le stress, simplifie la gestion du budget et leur permet de se concentrer sur l’essentiel : une procédure sûre et des résultats naturels. »Les fondateurs soulignent tout particulièrement l’importance de l’accréditation internationale et de protocoles dirigés par des médecins pour les patients venant de France. La certification A-Rated décernée à Smile Hair Clinic par TEMOS International garantit que la clinique répond à des standards mondiaux stricts en matière de qualité médicale et de sécurité des patients, offrant une vraie tranquillité d’esprit en plus de résultats d’apparence naturelle.À propos de Smile Hair ClinicSmile Hair Clinic, fondée par les médecins de clinique primés Dr Mehmet Erdoğan et Dr Gökay Bilgin, est un leader mondialement reconnu de la greffe de cheveux en Turquie . Basée à Istanbul, la clinique est la première clinique de greffe capillaire au monde à avoir obtenu la prestigieuse accréditation TEMOS International Healthcare Accreditation (A-Rated).Réputée pour ses protocoles de traitement dirigés par les chirurgiens, ses résultats naturels, sa politique tarifaire transparente et ses forfaits tout compris, Smile Hair Clinic rend la greffe de cheveux plus accessible et plus prévisible pour les patients venant de France et du monde entier.

