Wijn Queeste maakt last-minute wijn bestellen voor feestdagen eenvoudiger voor particulieren en bedrijven

Wijnwebshop Wijn Queeste maakt wijn bestellen voor feestdagen eenvoudiger voor particulieren en bedrijven. Advies over specifieke wijn kopen? Dat kan.

TILBURG, NOORD-BRABANT, NETHERLANDS, December 3, 2025 / EINPresswire.com / -- De Nederlandse wijnwebshop Wijn Queeste meldt dat particulieren én bedrijven nog op tijd wijn kunnen bestellen voor het eindejaar. Kerstpakketten met wijn, een pallet wijn voor bedrijfsborrels of geselecteerde wijnen om tijdens het gourmetten, het kerstdiner of het nieuwe jaar op tafel te zetten, zijn nog beschikbaar met geplande levering mogelijk in de weken van december. De wijn webshop biedt een assortiment met 2.000+ uiteenlopen wijnen, van huiswijn tot flessen om rustig te laten rijpen in de wijnkelder.De focus van wijnqueeste ligt op gestructureerde keuzes dozen met flessen, met uitzondering van een kerstpakket wijn , waar een doos met lekkernijen zoals chococolade, walnoten en meer gepaard gaan met een fles of meerdere flessen. Deze wijnpakketten zijn te bestellen vanaf 10 dozen of grotere volumes.Het uitgebreide assortiment is ingericht zodat zakelijke klanten eenvoudig een pallet met gemengde selectie kunnen samenstellen, terwijl huishoudens gericht kunnen kiezen uit alle wijnen die specifiek voor de feestdagen zijn uitgelicht. De nadruk ligt op heldere informatie in plaats van snelle impulsaankopen, ook al vindt het bestelproces volledig online plaats.“Rond de feestdagen zoeken mensen vaak naar de lekkerste wijnen, maar er is lang niet altijd tijd om uitgebreid in een winkel te proeven,” zegt een woordvoerder van Wijn Queeste. “Dan helpt het als je in één overzicht ziet welke wijn past bij gourmet, wildgerechten, borrelhapjes of een rustig nieuwjaarsontbijt. Of iemand nu voor zichzelf wijn kopen wil regelen of voor een compleet kerstpakket met een mix van flessen, het moet duidelijk zijn wat er in het glas komt. Natuurlijk kan iedereen met zijn vragen ook bij ons terecht voor advies over wijnen op maat.”Het aanbod van Wijnwebshop Wijn Queeste omvat zowel rode wijn, witte wijn, rosé en een selectie mousserende wijnen, cava's, port en champagnes. Een perfecte wijn voor ieder moment van het jaar dus. Binnen de rode wijnen zijn onder andere primitivo, merlot en blends voor wie een krachtige rode wijn zoekt voor bij stoofgerechten. Voor wie liever lichtere stijlen drinkt, zijn er verfijnde profielen met soepele structuur en duidelijke, maar gebalanceerde zuren. Onder de witte wijnen vallen onder meer chardonnay, sauvignon blanc en pinot grigio, met varianten die variëren van frisse, strakdroge tot meer elegante en verfijnde stijlen voor uitgebreide diners. Ook losse verwijzingen naar mousserende varianten voor aperitief of dessert zijn binnen het aanbod terug te vinden.In de aanloop naar kerst en oud en nieuw zijn er geselecteerde aanbiedingen op een deel van het assortiment, zodat grotere bestellingen, bijvoorbeeld voor kerstpakketten of bedrijfsborrels, zo voordelig mogelijk kunnen worden ingepland zonder concessies aan de herkomst of stijl van de wijn. De prijsinformatie is transparant, zodat zakelijke en particuliere klanten vooraf een inschatting kunnen maken van de totale kosten bij het wijn bestellen Omdat de druk op logistiek in december traditioneel toeneemt, communiceert Wijn Queeste actief over de beschikbare data voor verzending en bezorging. Hierdoor kunnen bedrijven nog tijdig plannen of zij een pallet wijn willen laten aanleveren voor een intern evenement, terwijl huishoudens kunnen afstemmen wanneer alle flessen voor het kerstdiner of de nieuwjaarsborrel in huis zijn. Binnen de webshop zijn filters beschikbaar om keuzes te maken in witte, rode en mousserende stijlen, zodat het overzicht behouden blijft, ook als er op korte termijn besteld wordt.“De feestdagen draaien voor veel mensen om samenzijn, goed eten en een glas dat klopt bij het moment,” besluit de woordvoerder. “Of het nu gaat om een enkele fles voor een stil diner, een mix voor een drukke gourmetavond of een groter bedrijfsfeest, het doel is dat de gekozen flessen bij de gelegenheid passen. Vanuit dat uitgangspunt zijn de selectie en uitleg rond de lekkerste combinaties met gerechten opgebouwd.”Over Wijn QueesteWijn Queeste is een Nederlandse wijnwebshop met focus op helderheid en structuur bij wijn kopen en wijn bestellen. De winkel biedt een breed assortiment met rode, witte, rosé, mousserende wijnen en bewaarpotentieel voor de wijnkelder. Door duidelijke categorieën, informatie over bekende druivenrassen en stijlen, en een op feestdagen afgestemde presentatie, richt Wijn Queeste zich op consumenten en bedrijven die hun selectie zorgvuldig willen samenstellen.Meer informatie over (last-minute) online wijnen bestellen voor uzelf als particulier of voor de medewerkers van uw onderneming?Website: www.wijnqueeste.nl PerscontactNaam: Persafdeling Wijn QueesteTelefoon: +31630047676E-mail: info (at) wijnqueeste (dot) nl

