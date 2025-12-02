Desmaquillado consciente: recomendaciones para cuidar la piel antes de dormir

Skincare routine

El maquillaje potencia tu belleza natural, pero desmaquillarte es la clave para lucir mejor y mantener tu piel sana cada día.`

Desmaquillarse es una elección consciente, un acto de amor propio que inicia el camino para enaltecer la belleza que llevamos y que nuestro maquillaje realza cada día.” — Erika Alférez de Seytú

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, December 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Con el crecimiento del mercado global de desmaquillantes, que en 2025 alcanzó los 2.620 millones de dólares, el cuidado de la piel al final del día se ha consolidado como un paso clave dentro de las rutinas de belleza. En este contexto, Seytú México da a conocer una serie de recomendaciones para promover el desmaquillado consciente y ayudar a mantener la piel sana antes, durante y después del uso de maquillaje.«Desmaquillarse es una declaración de respeto hacia nuestro rostro; cuando la piel respira y se repara durante la noche, al amanecer el maquillaje no solo se aplica mejor, sino que realmente resplandece», explica Erika Alférez, especialista en cosmetología y cuidado de la piel en Seytú México.La importancia de desmaquillarseLiberar el rostro del maquillaje antes de dormir permite que la piel respire y lleve a cabo de forma adecuada sus procesos de reparación nocturna. Esto ayuda a preservar la frescura del cutis, favorece una textura más uniforme y prepara mejor la superficie de la piel para recibir los productos del día siguiente.De acuerdo con especialistas en cuidado facial, las rutinas actuales privilegian fórmulas dermatológicamente probadas y respetuosas con la piel, que combinan limpieza profunda con hidratación y confort. El objetivo es retirar completamente el maquillaje y las impurezas sin alterar la barrera cutánea.Recomendaciones para una rutina de desmaquillado conscienteA partir de la experiencia de profesionales del sector, Seytú México resume algunas pautas básicas para incorporar el desmaquillado como parte esencial de la rutina diaria:-Doble limpieza: comenzar con un aceite o crema limpiadora para disolver maquillaje, protector solar y residuos ambientales, y continuar con un limpiador adaptado al tipo de piel para asegurar una limpieza completa.-Uso de aceites o cremas limpiadoras: estos productos contribuyen a retirar el maquillaje sin fricción excesiva y sin dejar residuos. Aunque las toallitas desmaquillantes pueden resultar prácticas, no sustituyen una limpieza más profunda.-Cuidado de la zona de los ojos: la piel del contorno de ojos es especialmente delicada. Se recomienda utilizar desmaquillantes específicos y dejar que el producto actúe unos segundos antes de retirar con un algodón, especialmente cuando se trata de fórmulas waterproof o pestañas postizas.-Secado delicado: es preferible secar el rostro con toques suaves utilizando una toalla limpia, de preferencia de microfibra, evitando frotar para no irritar la piel.-Tonificar e hidratar: tras la limpieza, el uso de un tónico suave ayuda a equilibrar el pH de la piel. Aplicar posteriormente una crema hidratante sobre la piel ligeramente húmeda favorece una mejor absorción.-Ingredientes calmantes y reparadores: optar por fórmulas que incluyan glicerina, ceramidas, ácido hialurónico o alantoína puede contribuir a mantener la hidratación, reforzar la barrera cutánea y disminuir posibles signos de irritación.«El paso de desmaquillarse debe entenderse como una elección consciente y constante, que forma parte de una rutina integral de cuidado de la piel y favorece que el maquillaje luzca mejor cada día», concluye Alférez.

