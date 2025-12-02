LEM получи IATF сертификация за производствените си обекти в България и Малайзия

LEM certification and accreditation overview

Тази ключова стъпка е част от цялостната програма за осигуряване на най-високи стандарти във всички региони

Today’s milestone builds on decades of automotive experience and highlights LEM’s commitment to excellence. I am proud of our teams and the dedication that went into achieving this” — Raphael Surrel, Vice President of Quality, LEM

GENEVA, SWITZERLAND, December 2, 2025 / EINPresswire.com / -- LEM , световен лидер в решенията за измерване на електрически параметри, обяви, че производствените обекти на компанията в България и Малайзия вече изпълняват изискванията на стандарта IATF 16949. Това потвърждава ангажимента на LEM да осигурява най-високи стандарти за качество.„Днешното ключово събитие е резултат от десетилетия опит в автомобилостроенето и подчертава ангажимента на LEM към върхови постижения. Гордея се с нашите екипи и с отдадеността, чрез която това бе постигнато“, заявява Рафаел Сурел, вицепрезидент по управление на качеството в LEM. „Нашият стремеж е ясен: да предоставяме решения, които се придържат към най-високите международни стандарти в целия свят. Клиентите могат да бъдат сигурни, че нашите продукти отговарят на най-строгите изисквания за качество, производителност и безопасност през целия жизнен цикъл.“LEM работи с най-големите производители на автомобили, автобуси и камиони, както и с Tier-1 доставчици. Портфолиото на компанията от решения за автомобилната промишленост обхваща системи за управление на батерии, приложения за управление на двигатели, DC/DC преобразуватели, бордови зарядни устройства (OBC) и оборудване за зареждане на електрически превозни средства (EVSE).Глобална програма за сертификация на производствените обектиСертификацията е част от по-широките, съгласувани усилия на LEM за дефиниране и прилагане на стандартизирани и усъвършенствани системи за управление в рамките на цялата група.По тази причина сертифицирането често включва сътрудничество между няколко производствени обекта. При получаването на стандарта IATF, например, LEM Япония, LEM Европа, Центърът за компетентност по научноизследователска и развойна дейност LEM Tech Франция и централата на LEM имат пряк принос чрез различни подпомагащи дейности.Споделянето на знания и експертен опит в рамките на групата прави възможно получаването на тези сертификати за всички обекти на LEM. Обменът на най-добри практики и осигуряването на поддръжка при изграждането на компетенции ускоряват процеса на обучение във всички обекти и повишават уменията на служителите.Разнообразни области на сертификацияМоделът на LEM за непрекъснато усъвършенстване включва все по-широк обхват от усилия за сертификация. Той е насочен към очакванията на всички заинтересовани страни, включително клиенти, инвеститори, регулаторни органи и служители на LEM. Стремежът към получаване на широк спектър от сертификати гарантира, че LEM винаги работи в съответствие с най-взискателните стандарти и повишава ефективността в рамките на цялата група.Богатата история на LEM в областта на сертификацията започва през 1993 г., когато централата на LEM в Швейцария получава сертификат ISO 9001. Следват LEM Китай през 2002 г. и нови обекти.Други сертификации в историята на компанията включват:● Автомобилостроене: IATF 16949 - централата на LEM получава сертификат IATF през 2002 г., последвана от главния производствен обект в Пекин през 2007 г.● Железопътен транспорт: IRIS/ISO 22163 - Централата на LEM е сертифицирана за първи път през 2007 г., LEM Китай е сертифициран през 2008 г., а LEM България - през 2016 г.● Екология: ISO 14001 - Всички производствени обекти на LEM вече са сертифицирани.● Здраве и безопасност: ISO 45001 - LEM Китай, централата на LEM и LEM Малайзия са отскоро сертифицирани.● Лабораторни акредитации: ISO 17025 - Швейцария и Китай от 2013 г. и 2014 г. съответно.● Информационна сигурност: TISAX Trusted Information Security Assessment Exchange - LEM International SA и LEM Europe GmbH са сертифицирани от 2024 г.*Забележка: Този списък не е изчерпателен.През 2022 г. LEM стана пионер и при сертификацията на разработени и произведени от компанията електромери. Нейните постояннотокови електромери за търговско отчитане (DCBM) 400/600 и DCBM100 са в съответствие с европейските насоки за MID, модул B и D (нотифициран орган METAS), както и с националните разпоредби на Франция (LNE) и Германия – MessEV/MessEG (PTB, NMI и CSA).Постоянно усъвършенстванеСтремежът към модерна сертификация и внедряването ѝ на глобално ниво създава значителна стойност за клиентите на LEM. Тя подсилва портфолиото на LEM, като същевременно внедрява най-добрите практики, повишава ефективността, насърчава обмена на знания и ускорява времето за пускане на пазара.*** Край ***LEM – Life Energy Motion („Живот, Енергия, Движение”)Водеща в света в областта на електрическите измервания, LEM разработва най-добрите решения за енергетиката и мобилността, като гарантира, че системите на клиентите са оптимизирани, надеждни и безопасни. С 1700 души в над 17 държави, които превръщат технологичния потенциал в мощни отговори, LEM развива и набира най-добрите световни таланти, като работи в челните редици на мегатенденции като възобновяемата енергия, мобилността, автоматизацията и цифровизацията.Чрез своите иновативни електрически решения LEM помага на клиентите и обществото да ускорят прехода към устойчиво бъдеще. Листната на швейцарската борса SIX от 1986 г., борсовият символ на компанията е LEHN.За допълнителна информацияVirginie DuplantierHead of Marketing and CommunicationLEM+33 7 64 62 08 85Vdr@lem.com

