Empresario venezolano lidera la red hispana de seguros de mayor crecimiento en EE. UU.

DALLAS, TX, UNITED STATES, November 30, 2025 / EINPresswire.com / -- En un momento en que miles de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos enfrentan estigma, presión y percepciones distorsionadas, un líder hispano está demostrando la otra cara de esa historia: la del inmigrante que construye, aporta y transforma comunidades a través del trabajo y la disciplina.Héctor Cano, quien llegó solo a este país en 2015 sin dinero, sin inglés y huyendo de la represión política en Venezuela, hoy dirige una de las estructuras hispanas más sólidas dentro de la industria de seguros. Es Regional Director de LPI, CEO de Cano Insurance , y encabeza una red de más de 300 agentes operando en Texas, Florida, Georgia, New Jersey y Arizona.Su misión es clara: despertar a quienes están listos para construir una vida mejor, mostrando que la verdadera movilidad social llega cuando alguien decide dejar de sobrevivir y comenzar a liderar.Antes de emigrar, Cano fue líder estudiantil y comunitario en San Cristóbal. Su vida cambió el día en que, camino a organizar una protesta, fue agredido y pateado por colectivos armados frente a un comando policial. “Pensé que ese sería mi último día. Lo más duro fue ver el rostro de mi madre cuando llegué a casa. Entendí que si quería vivir, tenía que irme. Era eso o destruirla a ella”, recuerda.Llegó a EE.UU. sin plan, sin apoyo económico y sin saber inglés. Los primeros meses trabajó en empleos comunes, pero encontró algo inesperado: gente que no lo conocía y aun así lo ayudó. “En medio de la nada, personas que no me debían nada me dieron la mano. Ahí entendí lo que significa la comunidad latina aquí.”Durante la pandemia de 2020, tras cinco años trabajando para otros, tomó la decisión que marcaría su futuro: obtener su licencia de seguros y apostarlo todo a construir su propio camino. “Quemé los botes. No tenía plan B. Como dice una de las líderes que formé, Sugey Vera: ‘Todo plan B arruina tu plan A’. Eso se volvió mi código.”En solo seis meses, sustituyó sus ingresos y comenzó a reclutar y formar nuevos agentes, apoyándose en redes sociales y sistemas de entrenamiento intensivo. Hoy la operación combina oficinas físicas, equipos remotos y una estructura nacional en expansión.Una de las claves de ese crecimiento acelerado es el programa 90X , un modelo de formación basado en disciplina, accountability, producción guiada, liderazgo duplicable y eliminación de errores mediante mentoría directa. “No damos motivación barata. Damos sistemas, estructura y verdad. Les mostramos los errores antes de que los cometan. Marcamos el camino; ellos solo deben seguirlo.”Detrás de Cano hay una estructura de liderazgo compartido. Su esposa, Annelisa, es una pieza clave en las operaciones diarias. “Es una líder increíble. Trabaja a mi lado todos los días y juntos construimos una estructura que no solo produce, sino que forma líderes.”Padre de dos hijos, Cano asegura que todo lo que hace tiene un propósito profundo: construir un legado y demostrar que un inmigrante puede crear una vida extraordinaria sin sacrificarse a sí mismo ni a su familia.Su visión para los próximos años es formar la red hispana de liderazgo más fuerte de la última década, un movimiento nacional donde jóvenes y adultos descubren que pueden dirigir, no solo trabajar. “Por décadas, esta industria estuvo dominada por hombres blancos de 50 años. Hoy tengo jóvenes hispanos de 18 años formando equipos, produciendo, creciendo y despertando. Somos la nueva generación. No vinimos a sobrevivir: vinimos a dominar.”“Muchos hablan mal de los venezolanos en este país. Yo represento la otra cara: la de quienes construyen empresas, generan empleo, forman líderes y aportan a esta nación. Somos miles los que vinimos a sumar. Mi misión es despertar a quienes están listos para dejar de sobrevivir y empezar a liderar.” — Héctor Cano, CEO de Cano InsuranceCano Insurance es una organización hispana en expansión dedicada al desarrollo profesional de agentes de seguros de vida y salud en Estados Unidos. Con programas intensivos de entrenamiento, oficinas físicas, operaciones remotas y liderazgo duplicable, Cano Insurance se posiciona como uno de los movimientos de crecimiento hispano más relevantes del sector.Contacto de prensa: Héctor Cano, CEO de Cano Insurance

