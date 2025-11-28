Clapper-App verzeichnet starken Zuwachs deutscher Nutzer

Immer mehr Creator wechseln zur Plattform, um fairere und offenere E-Commerce-Tools zu nutzen.

DALLAS, TX, UNITED STATES, November 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- Clapper, die Creator-first Plattform für Kurzvideos und Livestreams, erlebt derzeit einen deutlichen Zuwachs neuer deutscher Nutzer. Immer mehr E-Commerce-Creator suchen nach einer offeneren und verlässlicheren Plattform für ihre Geschäfte.

In den vergangenen Wochen sind zahlreiche deutsche Livestream-Verkäufer und Kleinunternehmer in rasantem Tempo zu Clapper gewechselt – viele von ihnen, nachdem andere Plattformen neue, strengere Einschränkungen eingeführt hatten. Diese erschwerten es, Produkte zu verlinken, Waren zu präsentieren oder Shops frei zu betreiben.

Da sich die Richtlinien der Branche in Europa weiter verändern, sehen sich viele deutsche Creator plötzlich mit begrenzten Möglichkeiten konfrontiert – insbesondere beim Hinzufügen externer Shop-Links oder beim Streamen bestimmter Arten von Livestream-Inhalten.

Für Verkäufer, die von diesen Plattformen finanziell abhängig sind, haben diese Einschränkungen für erhebliche Unsicherheit gesorgt. Das offene Ökosystem von Clapper hat sich daher schnell als attraktive Alternative erwiesen.

„Unser Team hat allein in den letzten zwei Wochen einen deutlichen Anstieg deutscher Shop-Streamer auf Clapper gesehen“, sagte Edison, CEO von Clapper.

„Creators wollen Stabilität. Sie wollen klare, faire Regeln und die Freiheit, ihre Geschäfte ohne Zwang zu geschlossenen Systemen zu führen. Clapper bietet ihnen genau das.“

Im Gegensatz zu anderen sozialen Plattformen, auf denen Funktionen ohne Vorwarnung verschwinden oder eingeschränkt werden können, erlaubt Clapper Creatorn, beliebige externe Shop-Links einzubinden – darunter Shopify, individuelle Websites, Etsy-Shops und viele weitere E-Commerce-Tools, die deutsche Unternehmer bereits nutzen.

Auch Livestreaming ist auf Clapper vollständig offen: Creator können sofort live gehen, ganz ohne Follower-Mindestanforderungen oder komplizierte Onboarding-Prozesse. Damit hebt sich Clapper deutlich von Plattformen ab, die den Handlungsspielraum für Verkäufer immer weiter einschränken.

Neue deutsche Creator teilen bereits ihre Erfahrungen:

„Ich freue mich, auf dieser App, Clapper, zu sein und Content mit Mehrwert produzieren zu dürfen“, sagte Clapper-Creator @JamBamFM.

„Als Musicaldarsteller, Radiomoderator und Inhaber einer großen Multimedia-Agentur habe ich über meine Klienten von der App Clapper erfahren. Habe es ausprobiert und war sofort begeistert. Und diese positiven Erfahrungen werden auch an unsere Creators weitergegeben.“

Die internationale Community von Clapper wächst weiter rasant. Da immer mehr Creator nach transparenten, creator-first Plattformen suchen, entwickelt sich Clapper zu einem globalen Zentrum für authentischen, ungefilterten Content und vielfältige Stimmen aus aller Welt.

Bereits Anfang dieses Jahres verzeichnete Clapper ein starkes Wachstum und stieg im App Store auf Platz 3, als Millionen Nutzer nach alternativen, creatororientierten Plattformen suchten.

Clapper ist inzwischen in über 80 Ländern verfügbar – darunter Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, die USA sowie zahlreiche Länder in Europa, Lateinamerika und weiteren Regionen. Das Unternehmen arbeitet daran, seine Präsenz weiter auszubauen, damit Creator weltweit ihre Geschichten teilen und miteinander in Kontakt treten können.

Über Clapper

Clapper wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas. Die Plattform richtet sich an Creator ab 17 Jahren und bietet Kurzvideos und Livestreams. Mit Fokus auf Community und Authentizität bietet die werbefreie Plattform alltäglichen Creatorn die Möglichkeit, Inhalte zu teilen, sich zu vernetzen und zu verdienen – ohne den Druck selektiver Algorithmen oder überproduzierter Trends.

Auf Clapper wachsen

Deutsche Creator, Shop-Betreiber und Livestreamer können bereits heute beginnen, ihre Community auf Clapper aufzubauen. Weitere Informationen finden sich auf clapperapp.com. Laden Sie die App herunter und folgen Sie Clapper auf Instagram, Facebook, X und LinkedIn.

