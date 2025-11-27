Nu verkrijgbaar in de Benelux: SunBooster, het apparaat dat schermtijd verandert in een wellness-boost

SunBooster van SunLED Life Science is nu beschikbaar voor verzending binnen de Benelux. SunBooster van SunLED Life Science is het eerste nabij-infraroodapparaat dat de systemische gezondheidsvoordelen van zonlicht naar binnen brengt. SunBooster van SunLED

SunBooster geeft tijdens werk of studie een gerichte dosis nabij-infraroodlicht en brengt zo de systemische gezondheidsvoordelen van zonlicht naar binnen.

Het is een ideale oplossing voor iedereen die wil investeren in meer energie, een betere stemming en langdurige gezondheids- en welzijns voordelen voor zichzelf of hun team.” — Dr. Anne Berends, CEO, CTO en medeoprichter van SunLED Life Science

AMSTERDAM, NETHERLANDS, November 27, 2025 / EINPresswire.com / -- SunLED Life Science , een start-up die zich richt op gezondheidstechnologie, heeft vandaag de marktintroductie in de Benelux aangekondigd van SunBooster , een nabij-infrarood (NIR) apparaat dat systemische, essentiële gezondheids- en welzijns voordelen van natuurlijk zonlicht naar binnen brengt. SunBooster is een gebruiksvriendelijk apparaat dat eenvoudig aan een pc-monitor, laptop of tablet kan worden bevestigd. Wetenschappelijk is bewezen dat de stemming aanzienlijk wordt verbeterd en het energieniveau wordt verhoogd. Het levert gedurende twee tot vier uur een gezonde dosis nabij-infraroodlicht (NIR) — het essentiële onderdeel van zonlicht dat binnenshuis ontbreekt — terwijl mensen werken, studeren, gamen of online browsen.SunBooster is nu beschikbaar voor verzending in de Benelux en is online en in geselecteerde fysieke winkels verkrijgbaar voor een adviesprijs van €199. SunBooster is online en in de winkel verkrijgbaar bij onder andere: Bol.com, Electronic Partner, Electro World, Expert en SunBooster.shop. SunBooster is een bekroond wellness-apparaat binnen de health- en wellness sector, met vermeldingen op de 2025 TIME Best Inventions, de 2025 IFA Innovation Award voor beste in digitale gezondheidszorg, de 2025 MWC Gadgety Award, en het werd uitgeroepen tot Best of Show door Inside Digital tijdens MWC Barcelona 2025.“De gemiddelde persoon in geïndustrialiseerde landen brengt 90% van zijn wakkere uren binnenshuis door en kijkt zeven uur per dag naar schermen – weg van zonlicht. De lancering van SunBooster draait dit verhaal om door schermtijd te veranderen van een energieverslinder naar iets dat helpt om je welzijn te verbeteren," aldus Dr. Anne Berends, CEO, CTO en medeoprichter van SunLED Life Science."Het is een ideale oplossing voor iedereen die wil investeren in meer energie, een betere stemming en langdurige gezondheids- en welzijns voordelen voor zichzelf of hun team."Het groeiende probleem van de moderne levensstijl binnenshuis.Naarmate de dagen korter worden en de wintertijd ingaat, neemt de blootstelling aan natuurlijk zonlicht nog verder af, met gevolgen voor stemming en welzijn. De resultaten van een recent onderzoek in opdracht van SunLED en uitgevoerd door Motivaction bevestigen een duidelijke fysiologische en psychologische impact van verminderde blootstelling aan zonlicht. 52% van de respondenten in de leeftijd van 25-34 jaar en 33% van alle leeftijdsgroepen geeft aan zich tijdens de wintermaanden depressiever te voelen dan tijdens de zomermaanden. Van dezelfde leeftijdsgroep voelt 40% zich prikkelbaarder en zegt 42% gevoeliger te zijn voor stress. SunBooster verzacht de impact van dit gebrek aan zonlicht.De gepatenteerde, wetenschappelijk gevalideerde technologie van SunBooster maakt gebruik van fotobiomodulatie om gedurende enkele uren tijdens het scherm gebruik een gerichte dosis nabij-infraroodlicht – het essentiële onderdeel van zonlicht dat in binnenverlichting ontbreekt – af te geven. SunBooster is ontwikkeld door SunLED Life Science na zes jaar onderzoek en ontwikkeling en is het eerste NIR-apparaat dat de systemische gezondheidsvoordelen van zonlicht binnenshuis brengt en toegankelijk maakt voor mensen, zodat ze het moeiteloos kunnen integreren in hun werkplek en dagelijkse routine.De belangrijkste productkenmerken van SunBooster zijn:- Strak, Uniek Ontwerp met Automatische Activering: Eenvoudig te bevestigen op elke externe monitor of laptop en wordt automatisch geactiveerd via ingebouwde sensoren.- Moeiteloze, gerichte NIR-licht toediening: Drie nabij-infrarood-LED’s van 850 nm leveren gedurende een periode van drie tot vier uur een gerichte dosis NIR-licht.- SunBooster gebruikers feedback: gebruikers kunnen hun wekelijkse blootstelling aan NIR-licht bijhouden.- Stroomvoorziening: Werkt via een standaard USB-C-aansluiting en kan eenvoudig worden aangesloten op elke externe monitor, laptop of tablet.- Uitgebreid Onderzoek en Ontwikkeling en Wetenschappelijk Gevalideerde Technologie: SunLED’s NIR-technologie is ontwikkeld tijdens zes jaar onderzoek in samenwerking met toonaangevende instellingen en universiteiten. Een dubbelblind klinisch onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2023 toonde aan dat de NIR-lichttechnologie van SunLED o.a. de stemming verbeterde, het energieniveau verhoogde, slaperigheid verminderde, de hartslag in rust (HRV) verlaagde en ontstekingen reduceerde. Andere studies wijzen daarnaast op voordelen voor de gezondheid van huid en ogen.- Prijs: SunBooster is voor consumenten verkrijgbaar voor een adviesprijs van €199. Voor bedrijven zijn staffelprijzen en brandingopties beschikbaar. Bekijk hier de perskit van SunLED Life Science of ontdek meer op https://sunled.health Over SunLED Life ScienceSunLED Life Science onderzoekt en ontwikkelt oplossingen die de gezondheidsvoordelen van zonlicht binnenshuis brengen. Onze gepatenteerde, wetenschappelijk bewezen nabij-infraroodtechnologie (NIR) bevordert gezondheid en welzijn en kan eenvoudig worden geïntegreerd in diverse apparaten, zoals schermen en verlichtingsarmaturen, auto dashboards en meer. Wij streven naar een wereld waarin iedereen binnenshuis kan profiteren van de voordelen van natuurlijk zonlicht.SunLED Life Science werd opgericht in november 2024 en is gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf is in privébezit en wordt ondersteund door Momentum Global Ventures. Volg SunLED Life Science op LinkedIn of lees meer op https://sunled.health

De unboxing van de SunBooster van SunLED Life Science

