المجلس الدولي للتسويق (IMB): نحو معايير عالمية لمهنة التسويق

المجلس الدولي للتسويق يعلن اعتماد إطار مهني عالمي لتقييم المسوّقين والمؤسسات ورفع جودة التعليم والممارسات التسويقية دوليًا.

إطلاق الإطار العالمي لمهنة التسويق يمثل خطوة محورية نحو بناء بيئة مهنية موحّدة تعزز جودة العمل وترفع مستوى الثقة لدى المؤسسات حول العالم.” — المتحدث الرسمى باسم المجلس الدولى للتسويق

SCRANTON, DE, UNITED STATES, November 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلن المجلس الدولي للتسويق (IMB)، الهيئة المهنية الدولية المستقلة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، عن إطلاق الإطار المهني العالمي لممارسة مهنة التسويق، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتوحيد المعايير المهنية الدولية ورفع جودة الممارسات التسويقية على مستوى العالم. وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه العالم توسعًا غير مسبوق في أدوات وتقنيات التسويق الرقمي، يقابله حاجة ملحّة إلى معايير واضحة تنظم المهنة وتحمي قيمتها الاستراتيجية لدى المؤسسات والأفراد.

وأوضح المجلس الدولي للتسويق أن هذه الخطوة جاءت استجابة للفجوة المتزايدة بين التطور السريع في تقنيات التسويق وبين افتقار الأسواق العالمية إلى معايير مهنية معترف بها دوليًا، ما خلق تفاوتًا كبيرًا في جودة الأداء، وضعفًا في موثوقية المؤهلات المهنية، وتحديًا أمام المؤسسات التعليمية التي تسعى لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الدولي للتسويق:

"إن مهنة التسويق اليوم أصبحت حجر الزاوية في نجاح المؤسسات، ومع ذلك لا تزال تفتقر إلى إطار دولي موحّد يضمن جودة الممارسة ويرفع مستوى الاحترافية. إطلاق الإطار العالمي الجديد يهدف إلى بناء بيئة مهنية تكفل الاعتراف الدولي بالمؤهلات، وتعزز ثقة المؤسسات بالمسوّق المعتمد، وتضع أسسًا راسخة لتطوير الصناعة عالميًا."

أهداف الإطار العالمي للمجلس الدولي للتسويق

يعمل الإطار الجديد الذي أطلقه المجلس على تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:

وضع معايير مهنية دولية موحدة تُنظم ممارسة التسويق وتحدد مستويات الكفاءة والمهارات.

تطوير نظام اعتماد مهني للأفراد يُعطي المسوّقين شهادة دولية تعترف بخبراتهم العملية والمعرفية.

اعتماد الشركات والوكالات التسويقية وفق معايير الأخلاقيات المهنية وجودة الأداء.

اعتماد المناهج والبرامج التعليمية في الجامعات والمعاهد، لضمان توافقها مع متطلبات العمل الواقعية، خصوصًا في ظل الثورة الرقمية.

دعم الجمعيات الوطنية للتسويق في الدول المختلفة، وتمكينها من الارتباط بالإطار الدولي.

تعزيز التنقّل المهني بين الدول اعتمادًا على نظام اعتراف دولي موحد بالشهادات.

محاور العمل الاستراتيجية للمجلس

يرتكز المجلس الدولي للتسويق على أربعة مسارات رئيسية تشكل أساس عمله خلال المرحلة الحالية والمستقبلية:

● اعتماد الأفراد

يوفر المجلس مستويات متعددة للاعتماد المهني، تغطي مختلف درجات الخبرة والمعرفة، وتمنح المسوّقين شهادة دولية تعزز فرصهم المهنية.

● اعتماد الشركات

يعمل المجلس على تقييم الوكالات والشركات التسويقية وفق معايير دولية دقيقة تشمل الأداء، الالتزام الأخلاقي، جودة الخدمات، والنتائج العملية.

● اعتماد البرامج التعليمية

يُراجع المجلس المناهج الأكاديمية والتدريبية للتأكد من شموليتها للمهارات العملية والتحليلية والتقنية التي يتطلبها سوق العمل الحديث.

● الشراكات الدولية

يسعى المجلس إلى بناء شبكة عالمية من الشراكات التي تضم الجامعات، والمؤسسات المهنية، والجمعيات الوطنية، بما يضمن تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى المستقبلية.

أهمية المبادرة عالميًا

يشير خبراء التسويق إلى أن إطلاق الإطار الدولي الجديد سيسهم في:

تعزيز جودة الأداء وتطوير الكفاءات.

رفع مستوى الثقة بين العملاء والشركات والمؤسسات التعليمية.

خلق بيئة مهنية واضحة ومتكاملة عبر الدول.

تقليل الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.

دعم تكافؤ الفرص في سوق العمل العالمي.

ويؤكد المجلس أن هذه المبادرة ستعمل على تحويل التسويق إلى مهنة معترف بها دوليًا، لها معايير واضحة ومسارات مهنية رسمية، على غرار المهن الأخرى مثل الإدارة، والمالية، وتقنية المعلومات.

خطط التوسع المستقبلية

أعلن المجلس الدولي للتسويق عن خطط لإطلاق سلسلة من المنتديات والمؤتمرات الدولية، إضافة إلى مبادرات بحثية ومهنية تهدف إلى تطوير القطاع، كما يعمل المجلس على بناء شبكة إقليمية من المكاتب والشركاء لتسهيل عمليات الاعتماد المهني وتعزيز التواصل مع المؤسسات في مختلف الدول.

نبذة عن المجلس الدولي للتسويق (IMB)

المجلس الدولي للتسويق هو هيئة مهنية دولية مستقلة مقرها الولايات المتحدة، تُعنى بتطوير واعتماد المعايير الدولية لممارسة مهنة التسويق. يهدف المجلس إلى دعم الجودة المهنية، وتسهيل الاعتراف الدولي بالمؤهلات، ورفع مستوى التعليم والتطبيق المهني في صناعة التسويق على مستوى العالم.

