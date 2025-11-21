Foot-and-Mouth Disease Awareness & Biosecurity Preparedness

Foot-and-Mouth Disease (FMD) hasn’t been seen in the United States since 1929, but for US livestock producers, it remains one of the most serious animal health threats in the world. The FMD virus spreads quickly among cloven-hoofed animals (animals with hooves split into two toes) and even a single US detection could temporarily halt animal movement, markets, and international trade overnight. Being prepared isn’t just smart biosecurity — it’s a safeguard for your operation and the US livestock industry.

What is FMD?

FMD is a highly contagious viral disease that primarily causes illness in cloven-hoofed animals, wild and domestic, including cows, pigs, sheep, goats, and deer. Horses, dogs, and cats are not susceptible to the FMD virus, but could act as vectors of the virus and spread it to susceptible animals. Infected animals often develop fever and painful blisters (vesicles), ulcers, and sores in the mouth, on the tongue, teats, and around the hooves. You might notice animals drooling, going off feed, limping, or showing a drop in milk production.

The disease is rarely fatal in adult animals, but causes pain and suffering to infected animals, which leads to drops in production and significant economic losses. FMD is not considered a human health or food safety threat. The disease is not related to the common childhood illness hand, foot, and mouth disease, which is caused by a different virus.

How FMD Spreads

The FMD virus can spread through:

Direct contact — with saliva, milk, or manure from infected animals.

— with saliva, milk, or manure from infected animals. Indirect contact — with contaminated feed, clothing, boots, vehicles, or equipment (“fomites”).

— with contaminated feed, clothing, boots, vehicles, or equipment (“fomites”). Aerosol transmission — under cool, humid conditions, the virus can travel in the air.

It can survive for days or even weeks in animal tissues, manure, and the environment —making biosecurity the first and most effective line of defense.

What to Watch For

Early recognition is key, call your veterinarian immediately if you suspect FMD. Signs to look for:

Blisters on the tongue, lips, teats, or around the hooves

Drooling, foaming, or mouth discomfort

Sudden lameness or reluctance to move

Decreased appetite or feed intake

Sharp drops in milk production

In Oregon, FMD is an immediately reportable animal disease. Veterinarians are required to contact the Oregon Department of Agriculture (ODA) if they suspect FMD by immediately calling the ODA Animal Health Hotline Number: 503-986-4711.

Laboratory testing is required to confirm the disease. Animal health officials will help coordinate testing and response steps.

Help Prevent FMD and Strengthen Your Farm’s Biosecurity

Limit Visitors and Vehicle Traffic

Only allow essential personnel near your animals. Keep a visitor log and provide a disinfectant footbath or disposable boot covers at entry points. Clean and disinfect vehicles that enter animal areas. Consult your veterinarian for specific recommendations for foreign travelers or visitors.

Quarantine New or Returning Animals

Isolate new additions or animals returning from fairs, shows, or auctions for at least 2–4 weeks before mixing them with the main herd or flock. Monitor them for signs of illness during that time.

Clean and Disinfect Equipment

Tools, buckets, trailers, and handling equipment can carry viruses between farms. Wash and disinfect them regularly — especially if they’ve been off-site.

Manage Feed and Water Sources

Store feed where wildlife and birds can’t contaminate it. Clean water sources and avoid using shared troughs between different groups of animals. Feed only cooked food waste to pigs.

Train Employees and Family Members

Everyone working with animals should know the signs of FMD, understand the farm’s biosecurity plan, and know who to contact in an emergency.

Report Suspect FMD

Promptly report any compatible clinical signs to your veterinarian, or to a state or federal animal health official.

Oregon’s Preparedness Efforts

The Oregon Department of Agriculture (ODA) and USDA-APHIS work together to monitor for FMD and train responders in emergency animal disease protocols. Oregon (and the US) remains FMD-free, but global travel and trade mean the risk of introduction is never zero. By keeping strong on-farm biosecurity and reporting concerns quickly, producers play a critical role in protecting Oregon’s livestock industry.

The Oregon Secure Food Supply (SFS) Program supports these preparedness goals by helping livestock producers plan for a potential foreign animal disease outbreak such as FMD. The SFS framework outlines how farms can maintain business continuity — allowing healthy animals and products to move under permit during a disease emergency — while still protecting animal health and public safety. Participating producers can work with their veterinarians, or with the help of the ODA Animal Health Program, to develop written biosecurity plans that meet state and federal standards, document animal movements, and prepare for movement permitting if restrictions are implemented. More information and guidance are available through the Oregon Department of Agriculture’s Animal Health Program Secure Food Supply Webpages linked below.

La fiebre aftosa (FMD en inglés) no se ha visto en los Estados Unidos desde 1929, pero para los productores ganaderos estadounidenses, sigue siendo una de las amenazas para la salud animal más graves del mundo. El virus de la fiebre aftosa se propaga rápidamente entre los animales de pezuña hendida (animales con pezuñas divididas en dos dedos de pies) e incluso una sola detección en EE. UU. podría detener temporalmente el movimiento de animales, los mercados y el comercio internacional de la noche a la mañana. Estar preparado no es solo bioseguridad inteligente, es una salvaguarda para su operación y la industria ganadera de EE. UU.

¿Qué es la fiebre aftosa?

La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa que causa principalmente enfermedades en animales de pezuña hendida, salvajes y domésticos, incluidas vacas, cerdos, ovejas, cabras y ciervos. Los caballos, perros y gatos no son susceptibles al virus de la fiebre aftosa, pero podrían actuar como vectores del virus y propagarlo a animales susceptibles. Los animales infectados a menudo desarrollan fiebre y ampollas dolorosas (vesículas), úlceras y llagas en la boca, en la lengua, los pezones y alrededor de los cascos. Es posible que note que los animales babean, dejan de alimentarse, cojean o muestran una caída en la producción de leche.

La enfermedad rara vez es mortal en animales adultos, pero causa dolor y sufrimiento a los animales infectados, lo que provoca caídas en la producción y pérdidas económicas significativas. La fiebre aftosa no se considera una amenaza para la salud humana o la seguridad alimentaria. La enfermedad no está relacionada con la enfermedad infantil común de manos, pies y boca, que es causada por un virus diferente.

Cómo se propaga la fiebre aftosa

El virus de la fiebre aftosa puede propagarse a través de:

Contacto directo : con saliva, leche o estiércol de animales infectados.

: con saliva, leche o estiércol de animales infectados. Contacto indirecto : con alimentos, ropa, botas, vehículos o equipos contaminados ("fómites").

: con alimentos, ropa, botas, vehículos o equipos contaminados ("fómites"). Transmisión por aerosol: en condiciones frías y húmedas, el virus puede viajar por el aire.

Puede sobrevivir durante días o incluso semanas en tejidos animales, estiércol y el medio ambiente, lo que convierte a la bioseguridad en la primera y más efectiva línea de defensa.

A qué estar atento

El reconocimiento temprano es clave, llame a su veterinario de inmediato si sospecha de fiebre aftosa. Señales a tener en cuenta:

Ampollas en la lengua, los labios, los pezones o alrededor de los cascos

Babeo, espuma o molestias en la boca

Cojera repentina o renuencia a moverse

Disminución del apetito o la ingesta de alimento

Fuertes caídas en la producción de leche

En Oregón, la fiebre aftosa es una enfermedad animal de notificación inmediata. Los veterinarios deben comunicarse con el Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) si sospechan de fiebre aftosa llamando inmediatamente al número de la línea directa de salud animal de ODA: 503-986-4711.

Se requieren pruebas de laboratorio para confirmar la enfermedad. Los funcionarios de salud animal ayudarán a coordinar las pruebas y los pasos de respuesta.

Ayude a prevenir la fiebre aftosa y fortalezca la bioseguridad de su granja

Limite los visitantes y el tráfico de vehículos

Solo permita que el personal esencial se acerque a sus animales. Mantenga un registro de visitantes y proporcione un baño de pies desinfectante o cubrebotas desechables en los puntos de entrada. Limpie y desinfecte los vehículos que ingresan a las áreas de animales. Consulte a su veterinario para obtener recomendaciones específicas para viajeros o visitantes extranjeros.

Poner en cuarentena a los animales nuevos o que regresan

Aísle las nuevas incorporaciones o los animales que regresan de ferias, espectáculos o subastas durante al menos 2 a 4 semanas antes de mezclarlos con el rebaño o rebaño principal. Vigílalos para detectar signos de enfermedad durante ese tiempo.

Limpiar y desinfectar equipos

Las herramientas, los cucharones, los remolques y los equipos de manipulación pueden transportar virus entre granjas. Lávelos y desinféctelos regularmente, especialmente si han estado fuera del sitio.

Gestionar fuentes de alimento y agua

Almacene el alimento donde la vida silvestre y las aves no puedan contaminarlo. Limpie las fuentes de agua y evite el uso de comederos compartidos entre diferentes grupos de animales. Alimente solo a los cerdos con desechos de alimentos cocidos.

Capacitar a los empleados y familiares

Todas las personas que trabajan con animales deben conocer los signos de la fiebre aftosa, comprender el plan de bioseguridad de la granja y saber a quién contactar en caso de emergencia.

Reportar sospecha de fiebre aftosa

Informe de inmediato cualquier signo clínico compatible a su veterinario o a un funcionario de salud animal estatal o federal.

Esfuerzos de preparación de Oregón

El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) y el USDA-APHIS trabajan juntos para monitorear la fiebre aftosa y capacitar a los socorristas en los protocolos de emergencia de enfermedades animales. Oregón (y Estados Unidos) sigue estando libre de fiebre aftosa, pero los viajes y el comercio mundiales significan que el riesgo de introducción nunca es cero. Al mantener una fuerte bioseguridad en la granja e informar rápidamente las preocupaciones, los productores desempeñan un papel fundamental en la protección de la industria ganadera de Oregón.

El Programa de Suministro Seguro de Alimentos (SFS) de Oregón apoya estos objetivos de preparación al ayudar a los productores de ganado a planificar un posible brote de enfermedades animales extranjeras como la fiebre aftosa. El marco de SFS describe cómo las granjas pueden mantener la continuidad del negocio, permitiendo que los animales y productos sanos se muevan bajo permiso durante una emergencia de enfermedad, al tiempo que protegen la salud animal y la seguridad pública. Los productores participantes pueden trabajar con sus veterinarios, o con la ayuda del Programa de Salud Animal de la ODA, para desarrollar planes de bioseguridad escritos que cumplan con los estándares estatales y federales, documentar los movimientos de los animales y prepararse para los permisos de movimiento si se implementan restricciones. Más información y orientación están disponibles a través de las páginas web del Programa de Salud Animal del Departamento de Agricultura de Oregón para asegurar el suministro de alimentos que se vinculan a continuación.

Contact | Contacto

Animal Health Program | Programa de Salud Animal

AnimalHealth@oda.oregon.gov

503-986-4680

ODA Disease Reporting Hotline | Número de la línea directa de salud animal de la ODA : 503-986-4711