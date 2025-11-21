Nativeads.ai、ジェネレーティブAIでダイナミック広告の未来を切り拓く

リテールメディアに生成AIを導入し、ブランドの広告制作をスピードと精度の両面で進化

JAPAN, November 21, 2025 / EINPresswire.com / -- 次世代クリエイティブテクノロジー企業のNativeads.aiは本日、正式なサービスローンチを発表した。同社は生成AIを活用し、ブランドがディスプレイ広告やネイティブ広告のクリエイティブを迅速かつ高品質にスケール生成できるプラットフォームを提供する。これにより、効率性を高めながらもブランドらしさや品質を損なわない広告制作が可能となる。Nativeads.aiは**大規模言語モデル（LLM）**の上に構築され、ブランドや代理店がフォーマットや市場ごとに最適化された広告を簡単に生成できるよう設計されている。ブランド固有のトーンや文脈に合わせてモデルをチューニングするほか、人間による監修を組み込んだ編集ツールを備えることで、AI生成コンテンツとブランド基準とのギャップを埋める。これにより、小規模ブランドやリソースの限られた事業者でも、数クリックでクリエイティブをデザイン・パーソナライズし、消費者と自然かつ瞬時につながることができる。ダイナミックで効果的な広告は、わずか数秒でブランドの魅力を伝え、購買行動を後押しする。Nativeads.aiはリテールメディア領域におけるAIクリエイティブ革命の転換点を象徴している。「これからのマーケティングの課題は“量”ではなく“賢さ”です。生成AIを適切に活用することで、ブランドの一貫性を保ちながらクリエイティブ制作を加速できるのです。」― シーベルト・ファイナンシャル CMO ステファノ・マローネ氏Nativeads.aiは単なる画像リサイズを超え、商品フィードやキャンペーン目標に基づき新たな広告コンセプトを自動生成できる。「ブランドはスケールを求めていますが、品質を犠牲にはできません。」 Nativeads.ai CEO兼創業者 アル・カレル氏「私たちはAIを“コントロールされた加速装置”として活用できるよう設計しました。制作工程の自動化から生成編集まで、広告主が直面する最大のボトルネックを解消します。」すでにGSK、レッドブル、Publicis Groupeなどの主要ブランドがNativeads.aiを導入しており、同社は複数のリテールメディアネットワーク（例：Walmart Connect）の認定クリエイティブパートナーにも選定されている。主な特徴- Walmart Connect提携：Walmart Connect Partner Networkの公式パートナーとして、AI生成によるディスプレイ・ネイティブ広告制作を支援。- ブランド特化AIモデル：各ブランドのトーンやスタイルに合わせてモデルを微調整。時間とともにブランド特性を学習。- フルクリエイティブワークフロー：サイズ変更、CTA生成、AI編集ツールまで一貫対応。- Human-in-the-Loop：人間の監修を組み込んだワークフローでブランドコントロールを維持。- グローバル展開：米国、欧州、日本のブランドをすでにサポート中。Nativeads.aiはAmazonやスタンフォード大学出身のアドテク先駆者・AI研究者によって設立され、過去12か月間ステルスモードで開発を進めてきた。GSK、レッドブル、ロクシタン、Publicisなどのグローバルブランドが、同社の技術を活用して多様で包摂的なキャンペーンを展開している。会社概要Nativeads.ai は、生成AIを活用し、スケール可能なダイナミック広告を実現する次世代クリエイティブテック企業。大規模言語モデル（LLM）および大規模ビデオモデル（LVM）を基盤とし、ブランドガイドラインと成果指標の両立を支援する。AIと人間のクリエイティビティを融合することで、広告制作を効率化しながらブランドの真の個性を保つ。米国・欧州・日本のリーダーブランドと提携し、Walmart ConnectやRed Bullなどを支援している。詳細は https://www.nativeads.ai/ へ。

