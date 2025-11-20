Canopy Trust Mobilise 93 Millions USD pour des Investissements à fort Impact et sans Déforestation en Afrique Centrale

Congo Basin Forest

L’Allemagne, la Belgique, la Norvège, et l’Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale (CAFI), ont engagé 93 millions USD au profit de Canopy Trust.

Canopy Trust nous aidera à attirer des investissements privés pour développer des chaînes de valeur respectueuses de nos engagements environnementaux tout en soutenant l’industrialisation durable” — Marie Nyange Ndambo, Ministre de l’Environnement, DRC

BELEM, SWITZERLAND, November 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Canopy Trust est un mécanisme de financement mixte lancé début 2025 pour attirer, accélérer et amplifier les investissements privés dans des chaînes de valeur à fort impact, sans déforestation, en Afrique centrale. En générant de nouveaux emplois et de nouvelles sources de revenus issus de chaînes de valeur durables, les communautés peuvent subvenir à leurs besoins et prospérer tout en protégeant leurs forêts. Canopy Trust concentre son action dans le Bassin du Congo : Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Gabon et République du Congo.

« Préserver les forêts du bassin du Congo est essentiel pour atteindre nos objectifs mondiaux en matière de climat et de biodiversité. À travers Canopy Trust, la Norvège est fière de contribuer à combler l’écart entre l’ambition publique et l’investissement privé, en créant des chaînes de valeur durables qui permettent aux populations et aux forêts de prospérer ensemble. Cette initiative s’appuie sur l’engagement de longue date de la Norvège en faveur de partenariats visant à réduire la déforestation et à renforcer les moyens de subsistance dans le Bassin du Congo, notamment via l’Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale. » déclare S.E. Andreas Bjelland Eriksen, Ministre du Climat et de l’Environnement, Norvège.

« La coopération allemande au développement place la protection des forêts et l’utilisation durable des terres au cœur de l’action climatique et de la préservation de la biodiversité. Nous soutenons fermement Canopy Trust. Il reflète notre conviction que la finance mixte peut ouvrir de nouvelles voies pour l’investissement privé dans des économies durables. Avec nos partenaires en Afrique centrale, nous pouvons promouvoir une croissance sans déforestation. Nous soutenons également la bonne gouvernance, afin que les communautés forestières bénéficient directement de chaînes de valeur durables. Cela s’inscrit dans la contribution de l’Allemagne à l’Appel de Belém à l’action pour la forêt du Bassin du Congo. » indique S.E. Niels Annen, Secrétaire d’État, Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Allemagne.

Au fur et à mesure du développement du portefeuille d’investissements, Canopy Trust entend mobiliser au minimum 500 millions USD d’investissements privés dans des chaînes de valeur sans déforestation en Afrique centrale d’ici 2030. À ce jour, plus de 40 projets sont à l’étude et 4 ont déjà été approuvés pour recevoir une assistance technique en RDC : i) un réseau de fours à charbon à haut rendement et de pôles industriels de manioc ; ii) une unité de production de charbon durable intégrant un système de récupération de chaleur pour le manioc ; iii) une initiative agricole durable intégrée ; iv) une plateforme de micro-distribution de GPL offrant une alternative au bois-énergie pour les communautés (pour davantage d’informations, un dossier de presse peut être demandé).

Les pays bénéficiaires saluent cette opportunité d’investissement.

Son Excellence Marie Nyange Ndambo, Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Nouvelle Économie Climatique de la République démocratique du Congo, hôte de la session, a déclaré : « La République démocratique du Congo abrite environ 60 % des forêts du bassin du Congo — un puits de carbone mondial d’importance cruciale. L’approche novatrice du Canopy Trust nous aidera à attirer des investissements privés responsables pour développer des chaînes de valeur respectueuses de nos engagements environnementaux tout en soutenant l’industrialisation durable que méritent nos citoyens. Nous sommes résolus à accélérer les réformes destinées à améliorer le climat des affaires, afin que les investisseurs puissent s’associer à nous en toute confiance et contribuer à une croissance durable à grande échelle. »

« La République du Congo considère le Canopy Trust comme un instrument stratégique de valorisation de notre capital naturel — un mécanisme qui démontre que la conservation de la biodiversité peut et doit aller de pair avec une économie forestière dynamique. En mobilisant de manière cohérente les politiques publiques, les financements concessionnels et les capitaux privés, il est temps de changer de paradigme en transformant la protection de nos écosystèmes en une véritable force de création de valeur durable pour notre pays et pour tous. » déclare Rosalie Matondo, Ministre de l'économie forestière de la République du Congo

Canopy Trust est mis en œuvre par Catalytic Finance Foundation, une fondation suisse spécialisée dans la mobilisation du secteur privé grâce à des solutions de finance mixte.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.