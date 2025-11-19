La CIDH realiza la primera audiencia sobre mutilación genital femenina en las Américas

Photo credit: Equality Now

La Comisión Interamericana De Derechos Humanos destaca la mutilación genital femenina/corte como una preocupación urgente de derechos humanos a nivel regional

MIAMI, FL, UNITED STATES, November 19, 2025 / EINPresswire.com / -- Por primera vez en su historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó públicamente la mutilación genital femenina/corte (MGF/C) en las Américas. En una audiencia histórica celebrada en Miami el 17 de noviembre de 2025, las y los Comisionados de la CIDH escucharon testimonios de sobrevivientes, liderezas indígenas, y personas expertas en medicina y derecho de Colombia, Estados Unidos y Canadá, quienes llamaron a una acción gubernamental urgente y coordinada para prevenir, estudiar y responder a esta forma extrema de violencia contra mujeres y niñas.La CIDH es el órgano de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la entidad que reúne a los países del continente para promover la democracia y los derechos humanos. Al incluir la MGF/C en su agenda, la CIDH la ha reconocido formalmente como una preocupación regional y ha señalado a los gobiernos que tienen la responsabilidad de prevenir y responder a esta violación de derechos humanos reconocida internacionalmente.“La CIDH reconoce la MGF/C como una práctica dañina y como una expresión de estereotipos de género perjudiciales, desigualdad de género y subordinación de mujeres y niñas, así como una violación del derecho a una vida digna”, afirmó la Comisionada Roberta Clarke, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres.EVIDENCIA DEMUESTRA QUE LA MGF/C OCURRE EN LAS AMÉRICASLa MGF/C implica la remoción parcial o total de los genitales externos femeninos por razones no médicas. No tiene ningún beneficio para la salud y puede causar daños físicos y psicológicos severos, inmediatos y de largo plazo. La MGF/C está documentada en al menos 94 países en el mundo , pero el 39 por ciento no cuenta con leyes que la prohíban explícitamente, incluyendo algunos países de las Américas como Colombia, y nueve estados de Estados Unidos. Estos hallazgos alarmantes provienen de una evaluación global incluida en un informe conjunto de 2025 del End FGM European Network, Equality Now y la U.S. End FGM/C Network.La audiencia de la CIDH sobre MGF/C, realizada durante el 194 Periodo de Sesiones de la Comisión, marcó el reconocimiento de que esta práctica dañina no se limita a África o Asia, sino que también ocurre en las Américas. La Comisionada Gloria Monique de Mees destacó que la MGF/C todavía se percibe ampliamente como algo “que sucede allá afuera, no algo que afecta a las Américas”, lo que refuerza la necesidad de abordarla formalmente en un contexto interamericano.Kaitlin Mitchell de la U.S. End FGM/C Network señaló que aproximadamente 577 mil mujeres y niñas han sido sometidas o están en riesgo de ser sometidas a MGF/C en Estados Unidos, pero el conocimiento y la aplicación de las leyes existentes siguen siendo débiles. Además, Anastasia Law de Equality Now advirtió sobre directivas políticas y un proyecto de ley federal que buscan equiparar la MGF/C con la atención de salud afirmativa de género para adolescentes trans, lo que podría debilitar la legitimidad de las leyes actuales contra la MGF/C, “erosionar la coherencia legal, generar confusión entre las y los prestadores de servicios y socavar la confianza comunitaria”.En Colombia, datos oficiales indican al menos 204 casos de MGF/C entre 2020 y 2025, principalmente entre niñas indígenas Emberá Esto incluye las muertes recientes de una niña de 13 años y de una bebé de 23 días en Bogotá.El informe global de 2025 sobre la MGF/C también destacó la presencia histórica de esta práctica en Panamá, México y Perú, donde documentación previa sugiere que podría ocurrir en algunas comunidades indígenas, aunque no hay datos suficientes para determinar su prevalencia actual.Desde Colombia, la lideresa indígena Embera Chami y Directora de Akubadaura, Lina Marcela Tobón Yagarí, enfatizó: “La erradicación de esta práctica debe construirse a través del diálogo entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas, porque implica transformaciones culturales. Es fundamental evitar medidas impuestas que generen mayores tensiones y profundicen la discriminación estructural que enfrentan las mujeres indígenas”.El perito forense Dr. Leonardo Quintero Suárez, del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, explicó que la MGF/C en el país suele realizarse dentro de los primeros 15 días de vida y sin anestesia, y advirtió que las autoridades a menudo carecen de herramientas para intervenir a tiempo.Quintero Suárez destacó la urgencia de que el Congreso de Colombia apruebe un proyecto de ley orientado a abordar la MGF/C y a fortalecer la capacidad del Estado para proteger a las niñas en riesgo, garantizar servicios adecuados y mejorar la recolección de datos que permitan comprender mejor el fenómeno y evaluar el impacto de las intervenciones. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y está a la espera del debate en el Senado.ALIANZA REGIONAL EXHORTA A LOS ESTADOS A FORTALECER SU ACCIÓN FRENTE A LA MGF/CLa Alianza de las Américas para Poner Fin a la MGF/C , integrada por organizaciones nacionales, regionales e internacionales como la US End FGM/C Network, Sahiyo, End FGM Canada Network y Equality Now, junto con la organización colombiana Akubadaura, instó a la Comisión a emitir lineamientos regionales claros y llamar a los gobiernos a fortalecer sus marcos legales y sus sistemas de datos sobre la MGF/C.La Alianza también subrayó la importancia de asignar presupuestos específicos para la prevención y los servicios para sobrevivientes, y de mejorar la coordinación entre los sistemas de justicia, salud y gobernanza indígena para asegurar respuestas culturalmente pertinentes que protejan a mujeres y niñas en riesgo. Las respuestas efectivas deben considerar además las formas interseccionales de discriminación que agravan la vulnerabilidad, especialmente en comunidades indígenas y marginadas.Leandra Becerra de Equality Now afirmó: “En las Américas, lo que falta son compromisos estatales concretos para abordar la MGF/C: datos confiables, marcos legales claros y presupuestos estables. La orientación regional del sistema interamericano puede ayudar a definir la base mínima que los Estados deben cumplir para garantizar la protección de las niñas”.PRÓXIMOS PASOS PARA PROTEGER A MUJERES Y NIÑAS FRENTE A LA MGF/CLo que la región necesita ahora de la CIDH es una orientación clara que ayude a los Estados a fortalecer cómo identifican, previenen y responden a la MGF/C. Los estándares regionales pueden apoyar a los gobiernos a mejorar la recolección de datos, adoptar definiciones legales precisas, coordinar entre los sistemas de salud, justicia y gobernanza indígena, y asignar recursos estables para la prevención y los servicios para sobrevivientes. Esto daría a defensoras, defensores y comunidades referencias más sólidas al exigir acciones nacionales efectivas para proteger a mujeres y niñas.ENDSSobre Equality Now: Equality Now es una organización global de derechos humanos dedicada a promover los cambios legales y sistémicos necesarios para poner fin a la discriminación contra todas las mujeres y niñas. Desde su creación en 1992, ha contribuido a reformar 120 leyes discriminatorias en todo el mundo, impactando de manera positiva la vida de cientos de millones de mujeres y niñas, sus comunidades y sus países, tanto en el presente como para las generaciones futuras.Trabajando con aliadas a nivel nacional, regional y global, Equality Now combina una profunda experiencia jurídica con una amplia diversidad de perspectivas sociales, políticas y culturales para seguir impulsando los cambios necesarios para alcanzar una igualdad de género duradera que beneficie a todas las personas.Sobre la Alianza de las Américas para Poner Fin a la MGF/C: La Alianza de las Américas para Poner Fin a la MGF/C es una coalición regional que trabaja para eliminar la mutilación genital femenina/corte en América del Norte, Central y del Sur. La Alianza reúne a sobrevivientes y personas defensoras, organizaciones de la sociedad civil, investigadoras e investigadores, y prestadoras y prestadores de servicios para fortalecer los datos, mejorar las estrategias de prevención y apoyar a las sobrevivientes mediante enfoques sensibles al trauma y culturalmente pertinentes. Fundada por la US End FGM/C Network, Sahiyo, End FGM Canada Network, Equality Now y George Washington University, la Alianza promueve la cooperación transfronteriza y la acción coordinada para asegurar que los gobiernos de las Américas cumplan con sus obligaciones de derechos humanos y protejan a las mujeres y niñas en riesgo.

