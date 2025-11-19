Fassadenklar befasst sich mit der steigenden Algeninfestation, die Gewerbeimmobilien in ganz Deutschland bedroht

Grünalgen an Fassaden Ein Mann reinigt eine Fassade mit einem Hochdruckreiniger Fassadenklar Team Fassadenklar von Fassadenklar Logo

Algenbefall bedroht Tausende Gewerbeimmobilien in Deutschland. Fassadenklar bietet sichere Entfernung und langfristige Prävention an.

Was als grüne Flecken beginnt, verursacht schnell strukturelle Schäden. Prävention ist kostengünstiger als Sanierung", erklärt Artian Kryeziu, Inhaber von Fassadenklar.” — Artian Kryeziu

STUTTGART, BADEN-WüRTTEMBERG, GERMANY, November 19, 2025 / EINPresswire.com / -- Fassadenklar meldet einen deutlichen Anstieg algenbedingter Schäden an Gewerbe- und Wohngebäudefassaden in ganz Deutschland, was Immobilieneigentümer dazu veranlasst, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, da grünes Wachstum die strukturelle Integrität und den Zustand der Immobilien bedroht.Das Problem der Algeninfestation hat sich in ganz Deutschland verschärft und betrifft Tausende von Gewerbeimmobilien. Grüne Streifen und Flecken an Fassaden mindern die Ästhetik und beeinträchtigen mit der Zeit die strukturelle Integrität. Übermäßige Feuchtigkeit, schattige Bereiche, Umweltverschmutzung und poröse Baumaterialien schaffen ideale Bedingungen für Algenwachstum, insbesondere an Nordwänden und Gebäuden in der Nähe von Gewässern. Der spezialisierte Reinigungsansatz von Fassadenklar nutzt umweltfreundliche Lösungen und Teleskopreinigungssysteme, die Algen sicher von mehrstöckigen Gebäuden entfernen, ohne empfindliche Oberflächen wie Putz, Farbe, Ziegel und Naturstein zu beschädigen. Die Techniker des Unternehmens tragen nach der Reinigung feuchtigkeitsabweisende Beschichtungen auf, um künftiges Algenwachstum zu verhindern und die Lebensdauer behandelter Fassaden zu verlängern.Die Algenkrise stellt mehrere Risiken für Immobilieneigentümer dar. Algen speichern Feuchtigkeit, die in Gebäudeoberflächen eindringt und zu langfristiger Verschlechterung und dauerhaften Schäden führt. Das Vorhandensein von Algen schafft auch Bedingungen für Schimmel- und Mehltauwachstum, das Atemwegsprobleme und Allergien bei Gebäudenutzern auslösen kann. Vernachlässigte Fassaden mit sichtbarem Algenwachstum schaden dem Unternehmensimage und beeinträchtigen den Zustand von Gewerbeimmobilien.Traditionelle DIY-Reinigungsmethoden erweisen sich bei großflächigem oder fortgeschrittenem Algenbefall oft als unwirksam. Hausbesitzer und Immobilienverwalter, die eine Entfernung mit Haushaltsprodukten versuchen, riskieren die Beschädigung empfindlicher Materialien, sind Sicherheitsrisiken bei Arbeiten in der Höhe ausgesetzt und können die Grundursachen nicht beseitigen, die zu wiederkehrendem Wachstum führen. Professionelle Entfernung gewährleistet die vollständige Algenbeseitigung und schützt gleichzeitig Baumaterialien und verhindert künftige Ausbrüche.Fassadenklar ist in deutschen Großstädten wie Stuttgart, Berlin, München und Hamburg tätig. Das Unternehmen bietet kostenlose Probereinigungen an, um den Zustand von Gebäuden zu beurteilen und die optimale Behandlungsmethode für jede Immobilie zu ermitteln. Regelmäßige Inspektionen, feuchtigkeitsabweisende Oberflächenbeschichtungen, ordnungsgemäße Vegetationspflege und Wartung von Dachrinnen und Entwässerungssystemen bilden die Grundlage der Präventionsstrategie des Unternehmens.Der Anstieg algenbedingter Schäden ist auf veränderte Umweltbedingungen und ein gestiegenes Bewusstsein bei Gewerbeimmobilieneigentümern zurückzuführen, die die finanziellen Auswirkungen vernachlässigter Fassaden erkennen. Immobilien mit sichtbarem Algenwachstum sind mit höheren langfristigen Reinigungskosten konfrontiert, da Algen im Laufe der Zeit tiefer in die Oberflächen eindringen. Früherkennung und professionelle Behandlung minimieren Schäden und erhalten den Zustand des Gebäudes.Die Reinigungslösungen von Fassadenklar dringen in poröse Oberflächen ein, um Algen abzutöten und das Nachwachsen zu hemmen, während sie für Baumaterialien und die Umwelt sicher bleiben. Die Techniker des Unternehmens erhalten eine spezialisierte Schulung in Sicherheitsprotokollen und verwenden Ausrüstung, die für hohe oder schwer zugängliche Arbeitsbereiche konzipiert ist. Dieser Ansatz gewährleistet eine effiziente, sichere und wirksame Algenentfernung, die Gebäudestrukturen schützt, die Ästhetik verbessert und den Zustand der Immobilie über Jahre hinweg erhält.Über FassadenklarFassadenklar ist spezialisiert auf professionelle Fassadenreinigungsdienste für Gewerbe- und Wohnimmobilien in ganz Deutschland. Das Unternehmen konzentriert sich auf umweltfreundliche Reinigungsmethoden, fortschrittliche Sicherheitsprotokolle und langfristige Fassadenschutzlösungen.

