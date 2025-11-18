La Fiscal General James Exitosamente Defiende ‘Ley de Protección de Nuestras Cortes de Nueva York’

NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, emitió hoy la siguiente declaración después de que un juez federal desestimó la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ en inglés) que impugnaba la Ley de Protección de Nuestras Cortes de Nueva York (New York’s Protect Our Courts Act en inglés):

“Todos merecen buscar justicia sin temor. La decisión de hoy garantiza que cualquier persona pueda utilizar las cortes estatales de Nueva York sin ser perseguida por las autoridades federales.

“Mi oficina seguirá luchando para defender la dignidad y los derechos de las comunidades inmigrantes en todo Nueva York.”

En 2020, la Fiscal General James obtuvo una decisión histórica que impidió que la primera administración Trump realizara arrestos civiles por motivos de inmigración dentro y alrededor de las cortes de Nueva York. Ese mismo año, Nueva York consolidó dichas protecciones mediante la promulgación de la Ley de Protección de Nuestras Cortes de Nueva York. En junio de 2025, el Departamento de Justicia intentó derogar la ley, pero hoy el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York desestimó la demanda, sosteniendo que ninguna disposición de la ley federal de inmigración anula la autoridad de Nueva York para salvaguardar el acceso a sus cortes.