La Fiscal General James Pide al Gobierno Federal que Revierta la Cancelación de las Ceremonias de Naturalización

NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, envió hoy la siguiente carta al director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS en inglés), Joseph B. Edlow, tras la abrupta decisión del gobierno de cancelar las ceremonias de naturalización en varios condados del estado de Nueva York, incluidos los condados de Westchester, Rockland, Schenectady, Washington, Broome, Tompkins y Onondaga.

Estimado Director Edlow:

Le escribo con profunda preocupación por la abrupta decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos de cancelar las ceremonias de naturalización en los condados del estado de Nueva York y de suspender su realización en el futuro.

Como bien saben, y como lo demuestran las numerosas y significativas ceremonias que su agencia ha organizado a lo largo de los años, prestar juramento de lealtad y convertirse en ciudadano estadounidense es un momento de orgullo y trascendencia para nuestros nuevos ciudadanos y sus comunidades. Una ceremonia de juramento representa la culminación de un largo proceso y el comienzo de una nueva etapa para quienes obtienen la ciudadanía estadounidense. Durante años, los neoyorquinos han celebrado esta ocasión especial con amigos y familiares en sus comunidades, en ceremonias que reflejan lo mejor de nuestra nación.

La celebración de ceremonias de naturalización en las comunidades de Nueva York también ha supuesto un beneficio importante para nuestros residentes, ya que les permite prestar juramento en un lugar de fácil acceso que se ha convertido en su hogar y permite que familiares y amigos participen sin tener que viajar largas distancias.

Este cambio repentino ha causado alarma y decepción entre un grupo bipartidista de funcionarios del los condados, líderes locales y miembros de la comunidad. Recibieron esta noticia con poca antelación, sin una explicación adecuada y sin ningún esfuerzo por abordar y resolver los obstáculos. Les pido que reconsideren su decisión y trabajen con los líderes de nuestros condados, quienes seguirán desempeñando su papel en la organización de estas importantes ceremonias.

Por lo tanto, mi oficina solicita respuestas, por escrito, a las siguientes preguntas dentro de los próximos 15 días, a más tardar el 4 de diciembre de 2025:

¿Se han cancelado definitivamente las ceremonias de naturalización en estos lugares, o se trata simplemente de un retraso a corto plazo debido al reciente cierre del gobierno?

Si estas ceremonias se vieron afectadas por el cierre del gobierno, ¿puede describir esos impactos; y si el nuevo acuerdo de financiación del gobierno federal los ha resuelto?

¿Qué preparativos adicionales está llevando a cabo actualmente el USCIS para garantizar que no haya retrasos en el procesamiento de la documentación de ciudadanía de los neoyorquinos?

Gracias por su pronta atención a este asunto.

Atentamente,

Letitia James