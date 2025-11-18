Nachhilfe Lotus Academy erhält Spitzenplatz beim Schweizer Familien Award 2025

Nachhilfe Lotus Academy 1. Platz beim SIQT Qualitätstest

MüNCHWILEN, THURGAU, SWITZERLAND, November 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Nachhilfe Lotus Academy wurde beim Schweizer Familien Award 2025 vom Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) in der Kategorie Preis/Leistung - Nachhilfeanbieter auf den 1. Platz gewählt. Damit wird die Qualität und Fairness des Angebots von Schweizer Familien bestätigt.Preis-Leistung, die überzeugtDie Auszeichnung zeigt, dass Familien das Angebot der Nachhilfe Lotus Academy nicht nur als qualitativ hochwertig, sondern auch als fair und transparent wahrnehmen. Im Mittelpunkt steht die individuelle Förderung jedes Kindes durch geprüfte Nachhilfelehrpersonen, die gezielt schulische Lücken schliessen und nachhaltige Lernfortschritte ermöglichen. Besonders geschätzt wird die Flexibilität: Eltern bestimmen frei, wann und wie oft die Nachhilfe stattfindet. Dank klarer Preise ohne Anmeldegebühren oder Vertragsbindungen wissen Familien jederzeit, woran sie sind. Diese Transparenz schafft Vertrauen und macht die Nachhilfe Lotus Academy zu einem verlässlichen Partner in der schulischen Förderung.Ein wertvolles Gütesiegel für ElternTestsiegel wie der Schweizer Familien Award sind für Eltern ein wichtiger Kompass im Bildungsbereich. Sie helfen, seriöse Anbieter von Nachhilfe zu erkennen und geben Sicherheit in einem Umfeld, in dem Qualität schwer vergleichbar ist. Mit dem ersten Platz in der Kategorie Preis/Leistung zeigt die Nachhilfe Lotus Academy, dass sie nicht nur mit Werbeversprechen, sondern Tag für Tag durch spürbare Fortschritte und faire Konditionen überzeugt.«Der erste Platz beim Schweizer Familien Award ist für uns eine grosse Bestätigung. Er zeigt, dass unser Ansatz – geprüfte Nachhilfelehrpersonen, flexibler Einzelunterricht und volle Kostentransparenz – bei den Familien ankommt. Wir freuen uns, dass unsere Philosophie, Nachhilfe bezahlbar und gleichzeitig qualitativ hochwertig zu gestalten, von Eltern so geschätzt wird.» – Daniel Gächter, Mitgründer und Geschäftsleiter der Nachhilfe Lotus AcademyNachhilfe Lotus Academy – Investition in die Zukunft Ihres KindesNachhilfe Lotus Academy wurde im Frühjahr 2016 gegründet und bietet seitdem professionelle Nachhilfe im Einzelunterricht für Schülerinnen und Schüler aller Stufen — von der Primarstufe über die Oberstufe bis hin zur Berufslehre und zum Gymnasium. Ob zu Hause beim Kind oder online: Wir setzen auf geprüfte Nachhilfelehrpersonen, die nicht nur fachlich, sondern auch didaktisch versiert sind, damit Fortschritte spürbar und nachhaltig werden. Wir arbeiten konsequent mit dem offiziellen Schulstoff des Kindes und begleiten individuell in allen Fächern. Unser Ansatz ist geprägt durch Flexibilität und Transparenz: Wir bieten die Möglichkeit von kostenlosen und unverbindlichen Probelektionen. Eine Anmeldegebühr oder gar Vertragsbindungen gibt es bei uns nicht. Regionale Präsenz in Wil, Frauenfeld, St. Gallen Winterthur und Zürich sowie ein Online-Angebot ermöglichen, dass Nachhilfe ohne Anfahrtsstress und in vertrauter Umgebung stattfinden kann. Im Mittelpunkt stehen die persönlichen Lernbedürfnisse jedes Kindes — mit dem Ziel, nicht nur aktuelle schulische Lücken zu schliessen, sondern auch Lerntechniken zu vermitteln und langfristiges Selbstvertrauen in die eigene Leistung zu fördern.Weitere InformationenHier gelangen Sie zum ausführlichen Test: https://www.qualitaetstest.ch/awards/schweizer-familien-award/ Beliebteste Fächer:Deutsch: https://www.nachhilfe-lotusacademy.ch/nachhilfe/faecher/deutsch Französisch: https://www.nachhilfe-lotusacademy.ch/nachhilfe/faecher/franzoesisch Mathematik: https://www.nachhilfe-lotusacademy.ch/nachhilfe/faecher/mathematik

