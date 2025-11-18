Kiteworks führt sichere Datenformulare mit militärischer Sicherheit und vollständiger Datenhoheit ein

Einzige sichere Datenformular-Lösung mit FedRAMP High Ready-Zertifizierung, FIPS 140-3-Validierung und regionaler Datenspeicherung– beseitigt Compliance-Risiken

SAN MATEO, CA, UNITED STATES, November 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Kiteworks, das Unternehmen, das Organisationen befähigt, Risiken bei jedem Senden, Teilen, Empfangen und Nutzen vertraulicher Daten effektiv zu steuern, gibt heute die Verfügbarkeit von Kiteworks Secure Data Forms bekannt – der einzigen Lösung für sichere Datenformulare, die höchste Sicherheitszertifizierungen (FedRAMP High Ready, FIPS 140-3) mit vollständiger Kontrolle über die Datensouveränität und automatisiertem Compliance-Monitoring für regulierte Branchen kombiniert. Das neue Angebot erweitert das Private Data Network (PDN) von Kiteworks um webbasierte Datenerfassung und revolutioniert, wie Unternehmen aus Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Behörden und Rechtswesen sensible Informationen erfassen.Traditionelle Web-Formulare sind heute das schwächste Glied in der Sicherheitskette von Unternehmen. Datenschutzverstöße verursachen mittlerweile durchschnittlich 4,44 Millionen US-Dollar an Kosten, regulatorische Bußgelder haben sich in fünf Jahren verzehnfacht und Gesetze zur Datensouveränität gelten in über 100 Ländern. Standard-Formular-Builder und veraltete Unternehmenslösungen verfügen weder über die erforderlichen Sicherheitszertifizierungen, noch über Optionen zur Datenresidenz oder automatisierte Compliance-Funktionen – ein kritisches Risiko bei der Datenerfassung für regulierte Branchen.„Organisationen können Daten, die sie über Formulare erfassen, denen sie nicht vertrauen, nicht schützen“, sagt Yaron Galant, Chief Product Officer bei Kiteworks. „Jedes Web-Formular ist ein potenzieller Einstiegspunkt für sensible Informationen – Kundendaten, Patientendaten, Finanzinformationen, geistiges Eigentum. Gleichzeitig bieten sie eine breite Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Dennoch setzen viele Unternehmen auf Formularlösungen, die auf Bequemlichkeit statt Sicherheit ausgelegt sind. Compliance-Verantwortliche können zudem nicht nachvollziehen, wo Formulardaten geografisch gespeichert werden. CISOs stellen fest, dass ihre ’sicheren‘ Formulare keine ausreichende Resilienz auf Anwendungsebene bieten. Unternehmen riskieren Verstöße gegen Datensouveränität, weil ihr Formularanbieter keine Datenresidenz garantieren kann. Kiteworks Secure Data Forms begegnet diesen Risiken mit zero-trust-Architektur, Compliance-Automatisierung und umfassender Kontrolle über die Datensouveränität bei webbasierter Datenerfassung.“Unübertroffene Sicherheit: Zertifizierungen für Schutz auf RegierungsebeneAls Teil des Private Data Network von Kiteworks erreicht Kiteworks Secure Data Forms den FedRAMP High Ready-Status – den höchsten Sicherheitsstandard für Behörden – und belegt damit, dass die Plattform militärische Sicherheitsanforderungen erfüllt. Die FIPS 140-3-Kryptografievalidierung gewährleistet Compliance beim Datenschutz durch geprüfte Verschlüsselungsmethoden. Solche Zertifizierungen bieten weder Standard-Formular-Builder noch Legacy-Lösungen – sie stehen für die strenge Drittanbieter-Prüfung, die regulierte Branchen fordern.Die Plattform implementiert zero-trust-Architektur über den gesamten Lebenszyklus der Datenerfassung. Anders als herkömmliche Formulare, die auf Perimeter-Sicherheit setzen, validiert Kiteworks kontinuierlich jede Interaktion, eliminiert Insider-Bedrohungen und verhindert laterale Bewegungen bei kompromittierten Zugangsdaten. So adressiert Kiteworks gezielte Angriffe auf Datenerfassungspunkte, die Unternehmen oft fälschlicherweise als risikoarm einstufen.Volle Datensouveränität: Garantiert, wo sensible Informationen gespeichert werdenDie wichtigsten Alleinstellungsmerkmale sind die hohe Sicherheit und die umfassende Kontrolle über die Datensouveränität – beides fehlt bei konkurrierenden Lösungen. Unternehmen setzen Secure Data Forms mit regionalen Datenresidenzoptionen ein, die garantieren, dass sensible Informationen nie die festgelegten Rechtsräume verlassen. Daten verbleiben in den erforderlichen Regionen, sind dort geschützt und werden lokal verarbeitet – so erfüllen Unternehmen DSGVO, HIPAA und Anforderungen zur Datenlokalisierung in über 100 Ländern.Gesundheitsorganisationen, die Patientendaten in mehreren Ländern erfassen, stellen sicher, dass Daten innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen bleiben. Finanzdienstleister gewährleisten regionale Datentrennung zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Behörden sichern Bürgerdaten innerhalb der nationalen Infrastruktur. Multinationale Unternehmen erfüllen vielfältige Anforderungen an die Datenresidenz, ohne mehrere Formularlösungen einsetzen zu müssen.Die Plattform unterstützt flexible Bereitstellungsmodelle – Cloud, On-Premises oder Hybrid – mit Multi-Region-Optionen, die sich nahtlos in bestehende Governance-Frameworks einfügen. Diese Flexibilität bietet die Kontrolle über den Rechtsraum, die Datenschutzbeauftragte benötigen, um Souveränitäts-Compliance bei Audits nachzuweisen.Automatisierte Compliance: 80% weniger Aufwand für Audit-VorbereitungStändiges Compliance-Monitoring überwacht Formulareinreichungen parallel zu HIPAA-, DSGVO-, SOX- und PCI DSS-Anforderungen. Die Plattform dokumentiert automatisch Datenflüsse, prüft den Verschlüsselungsstatus und erstellt Audit-Trails – so reduziert sich der Aufwand für die Audit-Vorbereitung um bis zu 80% im Vergleich zur manuellen Nachverfolgung.Echtzeit-Benachrichtigungen informieren Sicherheits- und Compliance-Teams, wenn Formularkonfigurationen von Richtlinien abweichen, ungewöhnliche Zugriffsmuster auftreten oder Daten zwischen Regionen verschoben werden. Unternehmen können grundlegende Fragen von Auditoren sofort beantworten: Wo werden diese Daten gespeichert? Wer hat darauf zugegriffen? Wie sind sie geschützt? Welche Kontrollen belegen die Souveränitäts-Compliance?Das schwächste Glied in der Unternehmenssicherheit eliminieren„Traditionelle Web-Formulare sind das schwächste Glied in der Unternehmenssicherheit und Compliance“, resümiert Galant. „Ein einziger Verstoß kann Millionen kosten, ein Verstoß gegen die Datensouveränität kann den Betrieb in ganzen Regionen unmöglich machen. Standard-Formular-Builder sind keine Lösung – sie wurden nicht für regulierte Branchen entwickelt. Kiteworks Secure Data Forms liefert, was Unternehmen brauchen: FedRAMP High Ready-Sicherheit, garantierte Datenresidenz und automatisierte Compliance. Unternehmen erhalten endlich die Sicherheit, dass jede Formulareinreichung mit militärischer Verschlüsselung geschützt ist, Daten in den erforderlichen Rechtsräumen verbleiben und Compliance kontinuierlich überprüft wird. Das ist keine schrittweise Verbesserung – es verwandelt die Datenerfassung von einer Schwachstelle in einen Wettbewerbsvorteil.“Erhalten Sie Kiteworks Secure Data Forms unter kiteworks.com/secure-data-forms About KiteworksKiteworks’ mission is to empower organizations to effectively manage risk in every send, share, receive, and use of private data. The Kiteworks platform provides customers with a Private Data Network that delivers data governance, compliance, and protection. The platform unifies, tracks, controls, and secures sensitive data moving within, into, and out of their organization, significantly improving risk management and ensuring regulatory compliance on all private data exchanges. Headquartered in Silicon Valley, Kiteworks protects over 100 million end-users and over 1,500 global enterprises and government agencies.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.