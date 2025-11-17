DFPI ordena a Apoyo Financiero, Inc. pagar más de $1 millón por cobrar de más a los clientes

Lo que necesita saber: DFPI toma medidas después de que una empresa de California, que se promociona ante la comunidad sin acceso a servicios bancarios, cobra a sus clientes tarifas excesivas.

Note: This article is also available in English.

SACRAMENTO – El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI, por sus siglas en inglés) anunció que un prestamista con sede en Concord, Apoyo Financiero, Inc., debe pagar una fuerte multa de $1 millón por cobrar intereses y tarifas excesivas a sus clientes. Además, la compañía reembolsará a los clientes más de $218,000.

Un examen de rutina del DFPI a Apoyo Financiero, Inc. condujo al descubrimiento de estas violaciones. Apoyo Financiero, Inc. afirma en su sitio web promocionar sus servicios a la comunidad con servicios bancarios limitados en el Área de la Bahía de San Francisco. Personas con acceso limitado a servicios bancarios a menudo tienen dificultades para acceder a las cuentas bancarias tradicionales debido a su mal crédito y, por lo tanto, dependen de los prestamistas financieros y los préstamos de día de pago.

La Ley de Financiamiento de California y la Ley de Acceso Justo al Crédito establecen límites estrictos en el costo de los préstamos al consumidor de un monto principal entre $2,500 y $10,000. DFPI descubrió que, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, Apoyo Financiero, Inc. realizó múltiples préstamos con cargos que excedieron el límite legal.

“California no se quedará de brazos cruzados mientras las empresas se burlan de nuestras leyes y cobran de más a los clientes por los préstamos. DFPI continuará tomando fuertes medidas contra este tipo de prácticas depredadoras para garantizar que todos los prestamistas operen dentro de la ley y reembolsen los fondos a los consumidores cuando ocurran violaciones”, dijo el comisionado del DFPI, KC Mohseni. “Es desalentador ver este tipo de prácticas, particularmente cuando promueven sus servicios a una comunidad que tiene dificultades para acceder a los bancos tradicionales”.

Apoyo Financiero, Inc. ha acordado, entre otras cosas:

Reembolsar a los prestatarios por cargos ilegales. Pagar una multa administrativa de $1 millón a DFPI. Dejar de cobrar cualquier cargo que exceda el límite legal.

Hasta la fecha, la compañía ha reembolsado más de $218,000 a los consumidores afectados y ha acordado emitir reembolsos adicionales para garantizar el cumplimiento total.

Se recomienda a los consumidores que crean que un prestamista les ha cobrado intereses o tarifas ilegales que se comuniquen con DFPI al www.dfpi.ca.gov/submit-a-complaint o llamando gratis al (866) 275-2677.

El Departamento de Protección e Innovación Financiera protege a los consumidores, regula los servicios financieros y fomenta la innovación responsable. DFPI protege a los consumidores estableciendo y haciendo cumplir regulaciones financieras que promueven la transparencia y la responsabilidad. Empoderamos a todos los californianos para que accedan a un mercado financiero justo y equitativo a través de la educación y ayudando a prevenir posibles riesgos, fraudes y abusos. Obtenga más información en dfpi.ca.gov.