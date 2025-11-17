A Dra. Rosa Marques anuncia a Performance de Dança Experimental Contemporânea: Sombras do Inconsciente II
Este espetáculo de dança experimental contemporânea convida o público a vivenciar uma jornada sensorial. Explora o inconsciente e a dualidade dentro de nós.
Uma imersão em movimento pelas camadas mais profundas da mente humana.
O espetáculo de dança contemporânea e experimental convida o público a vivenciar uma jornada sensorial inspirada nos estudos do psicólogo Carl Jung — explorando o inconsciente, as máscaras e a dualidade que habita em nós.
Entre luz e escuridão, o corpo se torna linguagem: expressa medos, desejos, potências e vulnerabilidades que a palavra muitas vezes não alcança.
A proposta une arte e psicologia em uma experiência simbólica e visceral, onde cada gesto revela fragmentos do inconsciente coletivo.
Rompendo as formas tradicionais da dança, o espetáculo abre espaço para o imprevisível e a criação coletiva, transformando o palco em um espelho da alma humana.
Com um elenco de bailarinos de alta performance, esta é uma experiência única — intensa, sensível e transformadora.
Dia 30/11
Sessão única: às 19h30
Local: Rua Saturnino dos Santos, 74 – Ipiranga
Mais informações - INGRESSOS
https://psicologapriscilarosa.com.br/events/
Dra. Priscila Marques, Psicóloga, Bailarina, Produtora Cultural Independente, com 16 anos de experiência em Dança, dirige a Cia de arte e cultura ENTRE-NÓS. Sua visão de arte visa levar ao publico não apenas contemplação e entretenimento, mas também reflexão. Acredita na arte como potencial transformação de cultural.
Priscila Marques
Sombras do Inconsciente
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.