A Dra. Rosa Marques anuncia a Performance de Dança Experimental Contemporânea: Sombras do Inconsciente II

Sombras do Inconsciente II Abordagem Terapêutica Saúde Mente Corpo

Este espetáculo de dança experimental contemporânea convida o público a vivenciar uma jornada sensorial. Explora o inconsciente e a dualidade dentro de nós.

Uma experiência profunda, reflexiva e instigante para o público, que certamente sera afetado...” — Priscila Marques

SAO PAULO, SP, BRAZIL, November 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Descrição do eventoUma imersão em movimento pelas camadas mais profundas da mente humana.O espetáculo de dança contemporânea e experimental convida o público a vivenciar uma jornada sensorial inspirada nos estudos do psicólogo Carl Jung — explorando o inconsciente , as máscaras e a dualidade que habita em nós.Entre luz e escuridão, o corpo se torna linguagem: expressa medos, desejos, potências e vulnerabilidades que a palavra muitas vezes não alcança.A proposta une arte e psicologia em uma experiência simbólica e visceral, onde cada gesto revela fragmentos do inconsciente coletivo.Rompendo as formas tradicionais da dança, o espetáculo abre espaço para o imprevisível e a criação coletiva, transformando o palco em um espelho da alma humana.Com um elenco de bailarinos de alta performance, esta é uma experiência única — intensa, sensível e transformadora.Dia 30/11Sessão única: às 19h30Local: Rua Saturnino dos Santos, 74 – IpirangaMais informações - INGRESSOSDra. Priscila Marques, Psicóloga , Bailarina, Produtora Cultural Independente, com 16 anos de experiência em Dança, dirige a Cia de arte e cultura ENTRE-NÓS. Sua visão de arte visa levar ao publico não apenas contemplação e entretenimento, mas também reflexão. Acredita na arte como potencial transformação de cultural.

