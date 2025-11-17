《KEYS to Your Relationships》Kickstarter 众筹 24 小时内达成目标 揭示当今人际关系困境背后深层需求
24 小时内火速达标，揭示全球渴望疗愈关系的真实需求
《KEYS》并非未经验证的新概念。它于两年前首先在斯洛伐克通过当地最大众筹平台 StartLab 成功推出。当时，该项目成为平台 教育与科学类冠军，并荣获 年度十大最成功项目之一，展现强大的市场验证能力。自那以后，《KEYS》在不同世代与性别之间持续体现出其价值。目前，它也被广泛应用于心理学家、治疗师、教练、教育者及身心灵导师等专业领域中。其系统中更设有专为专业人士设计的 PRO Key 专区。
这一方法论的核心在于帮助人们找出自身挫折背后的“为什么”。
“许多人在最重要的关系中反复以自动化反应做出同样的痛苦行为模式，”作者 Peter Shogun 表示。“我们渴望连结，却感到不被听见、被忽略，却不知道如何跳脱循环。《KEYS》就是为此而生，它以温和、具同理心的方式，引导人们找回内在力量，疗愈痛苦，而不是责怪他人。”
Peter Shogun 本人的旅程也反映了同样的挑战。尽管事业成功，他依然困在令人痛苦的互动循环中。他花了五年时间探索，从纯粹的理性分析转向拥抱 身体智商（BQ） ——身体的本能智慧。这成为《KEYS》的根基，并延展出超过 160 项引导式内在练习（非体能锻炼），结合深度提问，引导用户从“知道”走向“感受”，从“理解”走向“真实生活”。
《KEYS》的灵感来源于过程导向心理学、家族系统排列、肌动学以及古老智慧，以温和的方式帮助人们连接身、心、意识之间的桥梁。
这项方法的核心理念是 “引导者，而非导师（A Guide, Not a Guru）”。
“我们不提供表面的解决方案或外在答案，”共同创作者 Zuzana Shogun 解释道。“《KEYS》帮助人们向内探寻，理解自身模式，找到属于自己的真相，培养自我依靠，而非依赖他人。”
这一理念深受专业人士青睐。
“《KEYS》给予专业工作者一个能让来访者在过程中自主找到答案的支持工具……同时它也非常适合用于会谈之间的自我练习，帮助人们更深地感受自己的身体、需求与情绪。”——心理学家兼教练 Aneta Vančová
对于项目迅速达成众筹目标的成果，Peter Shogun 表示：
“我们对大家的即时共鸣深感谦卑。很明显，人们正在寻找真实可信的工具，帮助他们从内在找到答案 ，疗愈关系，而非停留在表面。这不仅是对产品的支持，更是对这种温柔而赋能的成长方式的需求证明。”
《KEYS to Your Relationships》Kickstarter 众筹将持续到 2025 年 12 月 12 日，支持者仍有机会参与并获取完整生态系统。
关于 Mr. & Mrs. Shogun
Mr. & Mrs. Shogun 致力于打造融合现代心理学与古老身心智慧的转化式体验。他们的核心使命是透过自我觉察与深度身心练习，引导人们回到真实的自我，与内在重新连结。
https://www.kickstarter.com/projects/mr-and-mrs-shogun/keys-to-your-relationships-a-guide-not-a-guru
Zuzana Shogun Valekova
联合创办人，Mr. & Mrs. Shogun
Email: zuzana@mrandmrsshogun.com
https://www.mrandmrsshogun.com/
Zuzana Shogun
Mr. & Mrs. Shogun
