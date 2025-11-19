Décorations de maisons de célébrités du monde entier

Classic DiningRoom Set Leather Chester Sofa Set Belinda WOW Bar Set

BAşAKşEHIR (İSTANBUL), İSTANBUL, TURKEY, November 19, 2025 / EINPresswire.com / -- Décorations de maisons de célébrités du monde entierPartout dans le monde, les gens se demandent comment sont décorées les maisons des artistes, politiciens, sportifs et membres des familles royales les plus célèbres. Des palais étincelants aux villas modernes, les résidences des célébrités reflètent souvent leur goût personnel et leur style de vie. Derrière cette élégance se trouve un nom reconnu à l’échelle internationale : Asortie Meubles.Là où l’Artisanat Rencontre le PrestigeFondée à Istanbul, Asortie Meubles est aujourd’hui un symbole mondial de l’élégance intemporelle et du savoir-faire artisanal. Réalisant des projets exclusifs dans de nombreux pays, Asortie se distingue par l’esthétique et le confort de ses créations.La marque privilégie les pièces uniques au lieu de la production de masse – chaque meuble est une œuvre d’art. L’utilisation de bois massif, les ornements sculptés à la main et les détails en feuille d’or allient excellence artistique et luxe. Grâce à cette approche minutieuse, Asortie est devenue la marque préférée des familles royales, des leaders politiques internationaux et des artistes mondialement connus.Un Luxe qui Dépasse les FrontièresAujourd’hui, Asortie Meubles opère sur un vaste territoire – de l’Afrique au Moyen-Orient, de l’Europe à l’Asie – et exporte vers plus de 60 pays.La marque ne se contente pas de produire du mobilier ; elle transforme également les espaces de vie grâce à ses projets de décoration clé-en-main. Offrant un accompagnement architectural gratuit, Asortie est particulièrement reconnue en Afrique pour avoir entièrement décoré les résidences de 17 présidents.Du salon à la chambre, des espaces spa aux hammams et jardins d’hiver, chaque détail porte la signature élégante d’Asortie. Qu’il s’agisse d’une villa à Lagos, d’un palais à Dubaï ou d’un appartement à Paris, le style d’Asortie transmet la même sophistication dans le monde entier.Grâce à cette philosophie de production exclusive, des artistes mondialement célèbres tels que Michael Jackson, Amy Winehouse, Shakira, Tarkan, Aretha Franklin, Drake, Rod Stewart et Paul McCartney ont choisi Asortie Meubles pour leurs résidences et leurs espaces de travail.Asortie livre et installe également ses meubles dans pratiquement tous les pays africains. La marque a réalisé de nombreux projets en Égypte, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, au Soudan, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, en République du Congo, en République Démocratique du Congo, en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, en Somalie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Zambie, au Botswana, en Namibie, au Mozambique, en Angola, en Mauritanie, au Tchad, au Niger, en Guinée équatoriale, au Gabon, en Sierra Leone, au Liberia, en Gambie, au Togo, au Bénin, à l’Île Maurice et aux Comores.En plus du mobilier, Asortie réalise également des saunas, salles de vapeur, salles de massage, hammams, piscines, aménagements extérieurs et salles de cinéma – faisant d’elle la marque de meubles turque la plus reconnue en Afrique.La Marque de Confiance de l’Élite MondialeLes atouts qui distinguent Asortie à l’international :Design Sur Mesure : Chaque projet reflète le style de vie et la culture du client.Discreet Luxury : Un respect absolu de la confidentialité et de la vie privée.Maîtrise Artisanale : Tous les produits sont fabriqués à la main, privilégiant l’art à la production mécanique.Livraison & Installation Mondiales : Des services professionnels sécurisés, de l’Afrique à l’Europe.Perfection & Ponctualité : Une exigence fondamentale pour les clients les plus prestigieux du monde.Le Langage Universel de l’ÉléganceAsortie Meubles transforme non seulement les maisons, mais aussi les styles de vie.Chaque projet reflète la vision de la marque : un langage universel du luxe, fondé sur le respect culturel, l’amour de l’art et le souci du détail. Qu’il s’agisse d’une résidence royale, d’un hôtel moderne ou d’un manoir privé, Asortie transmet toujours la même phrase d’élégance :« Le vrai luxe réside dans la touche d’Asortie. »Un Symbole Mondial du Luxe IntemporelAujourd’hui, Asortie Meubles n’est pas seulement une marque de meubles, mais un ambassadeur culturel qui met en lumière l’artisanat turc dans le monde entier. En alliant tradition et design contemporain, la marque donne vie à une interprétation intemporelle du luxe. De nombreuses personnalités influentes – dont l’identité reste confidentielle – confient leurs espaces à Asortie. Dans les résidences les plus prestigieuses du monde, la signature raffinée d’Asortie demeure incontournable.

