Creatio Prezentuje Drugą Edycję Książki Era AI: Przewodnik po No-Code Współwydanej z Deloitte Digital

Niezależny od dostawców przewodnik dla przedsiębiorstw – nowe praktyki AI, ramy oceny wartości oraz zintegrowane narzędzia online metodologii no-code

BOSTON, MA, UNITED STATES, November 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Creatio , globalny dostawca inteligentnej platformy CRM i automatyzacji procesów, zbudowanej w oparciu o no-code i sztuczną inteligencję, z radością ogłasza premierę drugiej edycji książki Era AI: Przewodnik po No-Code , współwydanej z Deloitte Digital Polska. To kompleksowy, uniwersalny przewodnik stworzony z myślą o organizacjach z segmentu enterprise w Polsce, które chcą przyspieszyć transformację i skalować kompetencje no-code w epoce sztucznej inteligencji.Pierwsza edycja przewodnika, opracowana przez CEO Creatio Katherine Kosterevę oraz Global VP Product Marketing and Strategy Burleya Kawasaki, szybko stała się wiodącym standardem branżowym dla skutecznego wdrażania no-code. Z ponad 20 000 egzemplarzy w formie drukowanej, e-booka i audiobooka, publikacja stała się kluczowym punktem odniesienia dla liderów technologii i biznesu na całym świecie.Dziś Creatio wprowadza nowy rozdział. Druga edycja Era AI: Przewodnik po No-Code zawiera zaktualizowane modele działania, praktyczne wskazówki oraz narzędzia wspierające zespoły enterprise, które chcą połączyć rozwój no-code z inteligentną automatyzacją i agentami AI, aby znacząco przyspieszyć realizację projektów IT.Tłumaczenie książki zostało poszerzone o polskie realia, unikatowe dane oraz opinie lokalnych liderów transformacji. W opracowaniu znalazły się także refleksje na temat no-code przygotowane przez przedstawicieli czołowych polskich organizacji, takich jak Bank Millennium, Nationale-Nederlanden, NASK, XTB, Autopay, Samsung czy Eurocash.„Wchodzimy w erę, w której AI i no-code działają razem, aby radykalnie przyspieszyć tempo innowacji” — powiedział Burley Kawasaki, współautor Playbooka i Global VP Product Marketing and Strategy w Creatio. „Ta edycja została zaprojektowana, by pomóc zespołom budować inteligentne rozwiązania szybciej, bardziej elastycznie i z pełną kontrolą. Powstała także dzięki doświadczeniom i opiniom tysięcy klientów oraz partnerów Creatio rozwijających swoje inicjatywy no-code na bazie pierwszej edycji przewodnika.”„Cieszę się, że wspólnie z naszym partnerem technologicznym, Creatio mogliśmy wydać polską edycję książki „Era AI: Przewodnik po No-Code”. To praktyczny kompas po świecie, w którym AI i no-code stają się realnym wsparciem dla biznesu. Dzięki komentarzom ponad 30 liderów największych polskich firm książka pokazuje, jak technologia może demokratyzować innowacje i przyspieszać rozwój organizacji.” - mówi Andrzej Skasko, Partner Associate, Deloitte DigitalCo nowego w drugiej edycji oraz praktyczne przypadki agentów AI dla polskiego rynkuNowe spojrzenie na rolę sztucznej inteligencji i agentów AI w zwiększaniu efektywności no-code oraz w generowaniu wartości biznesowej w kluczowych procesach organizacji.Rozszerzona metodologia no-code uwzględniająca AISzczegółowe wskazówki dotyczące włączania AI na każdym etapie cyklu no-code: od projektowania koncepcji, przez pierwsze wdrożenie, po codzienną iterację i rozwój.Framework NOVANowy model oceny wartości (No-Code and AI Value Assessment) pomagający organizacjom priorytetyzować przypadki użycia AI pod kątem ROI oraz ich strategicznego znaczenia.No-Code ToolkitZestaw narzędzi dostępny online, pełen gotowych szablonów, struktur i materiałów umożliwiających wdrożenie zasad Przewodnika w całej organizacji.Perspektywa LiderówJak polskie i zagraniczne firmy wdrażają no-code i jakie osiągają efekty Dowiedz się więcej i pobierz drugą edycję Era AI: Przewodnik po No-Code.O Deloitte DigitalDeloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach.Deloitte Digital łączy wiedzę Deloitte z siłą kreatywności realizując projekty z zakresu strategii, reklamy, marketingu i sprzedaży w branży cyfrowej.Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 244 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.O CreatioCreatio to globalny dostawca inteligentnej platformy CRM i automatyzacji procesów, zbudowanej w oparciu o no-code i sztuczną inteligencję. Pomagamy organizacjom usprawniać obsługę klienta i operacje wewnętrzne, osiągając przy tym najszybszą drogę do wymiernych rezultatów i maksymalnego zwrotu z inwestycji (ROI). Codziennie na naszej platformie uruchamiane są miliony procesów w ponad 100 krajach przez tysiące klientów. Prawdziwa troska o naszych klientów i partnerów leży u podstaw naszego DNA.

