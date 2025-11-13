Reciclagem do aço poupa até 115 mil milhões de euros anuais em custos ambientais

A Movilex investiu 2,4 milhões de euros em I&D para melhorar a qualidade dos materiais reciclados e facilitar a sua reutilização efetiva

LISBON, PORTUGAL, November 13, 2025 / EINPresswire.com / -- A reciclagem de aço não só reduz resíduos: também representa uma poupança ambiental de grande escala. O uso de aço reciclado permite evitar entre 30 mil e 115 mil milhões de euros por ano em custos ambientais, ao reduzir de forma expressiva as emissões de CO₂ associadas à produção de aço primário. A conclusão resulta de um estudo apresentado pelo Bureau of International Recycling (BIR), a principal associação mundial do setor, e pela consultora KPMG.De acordo com o BIR, cerca de 40% da produção mundial de aço já provém de sucata reciclada. Esse processo possibilita reduzir as emissões de CO₂ em 58%, consumir menos 75% de energia e poupar, por cada tonelada reciclada, 1.100 quilos de minério de ferro, 630 quilos de carvão e 55 quilos de calcário.Neste enquadramento, empresas como a Movilex, especializada na gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), assumem um papel essencial. A companhia recupera materiais como o aço, reintegrando-os no sistema produtivo com uma pegada ambiental muito inferior. Trata-se de um trabalho técnico e discreto, mas decisivo para a descarbonização da indústria.Para reforçar esse impacto, a Movilex investiu 2,4 milhões de euros nos últimos meses em projetos de I&D dedicados à reciclagem de fluxos complexos, como baterias de lítio, plásticos inertes e metais estratégicos. O objetivo é aumentar as taxas de recuperação, melhorar a qualidade dos materiais reciclados e facilitar a sua reutilização efetiva. Num setor em que a inovação é determinante, estas iniciativas permitem que recursos como o aço sejam recuperados com maior eficiência e valor acrescentado.Com operações em Portugal, Espanha, Uruguai e Panamá, a Movilex presta atualmente serviços a mais de 2.000 empresas, o que lhe confere uma visão ampla das necessidades do setor em diferentes contextos regulatórios. A empresa acompanha de perto a evolução normativa internacional, em especial após a entrada em vigor das novas restrições da Convenção da Basileia, que endurecem as condições do comércio de resíduos eletrónicos. Neste cenário, defende a importância de infraestruturas adequadas e sistemas de rastreabilidade fiáveis para garantir o cumprimento das regras sem comprometer o desenvolvimento da reciclagem formal a nível global.

