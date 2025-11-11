مبادرة مجتمعية توفر العصائر والمشروبات للعاملين في الميدان منذ أكثر من عام ونصف

٧٥ أسبوعًا من العطاء المتواصل وأكثر من ٧٥ ألف زجاجة عصير ومشروب طبيعي مئات العاملين في الميدان يستفيدون أسبوعيًا من المبادرة

DUBAI, DUBAI INVESTMENT PARK, UNITED ARAB EMIRATES, November 11, 2025 / EINPresswire.com / -- تواصل مبادرة مجتمعية تحمل اسم "العطاء المنعش" نشاطها التطوعي للعام الثاني على التوالي، من خلال توزيع العصائر والمشروبات الطبيعية على العاملين في الميدان والعاملين في الخدمات العامة في مختلف مناطق الدولة، وذلك بهدف دعمهم خلال فترات العمل الميداني، خاصة في الأجواء الحارة.وتمكنت المبادرة خلال ٧٥ أسبوعًا متواصلًا من توزيع أكثر من ٧٥ ألف زجاجة من العصائر والمياه والمشروبات الطبيعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم العطاء والتقدير الإنساني، وتشجيع ثقافة المبادرات التطوعية المنتظمة التي تترك أثرًا إيجابيًا مستدامًا في المجتمع.وتقوم المبادرة، التي أطلقتها رائدة الأعمال آنا مورغنسترن، على العمل الميداني المباشر بمشاركة مجموعة من المتطوعين الذين يسهمون في إيصال المشروبات إلى العاملين في مواقع خدمية مختلفة مثل المرافق العامة، وشركات النظافة، ومواقع الإنشاء، وغيرها من القطاعات التي تتطلب وجود العاملين في الهواء الطلق.وقالت مورغنسترن إن إطلاق المبادرة جاء من منطلق إنساني يهدف إلى «تقدير جهود من يعملون في الميدان يوميًا لخدمة المجتمع، وإبراز أهمية الأعمال البسيطة التي تُنفذ باستمرارية وتأثير إيجابي».وأضافت أن المبادرة «تسعى لترسيخ مفهوم العطاء كجزء من السلوك اليومي والمسؤولية الاجتماعية التي يمكن أن يشارك فيها كل فرد».وتعكس مبادرة العطاء المنعش روح العمل المجتمعي التي تشجعها رؤية دولة الإمارات في مجالات الاستدامة والرفاه الاجتماعي، كما تسلط الضوء على أهمية الجهود الفردية في دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتطوير أنماط جديدة من المسؤولية المجتمعية القائمة على المشاركة والتعاون.ومن المقرر أن تستمر المبادرة خلال الفترة المقبلة بوتيرة منتظمة، مع بحث إمكانية توسيع نطاق نشاطها الجغرافي ليشمل مناطق إضافية في مختلف إمارات الدولة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والمتطوعين، في إطار التزامها بمواصلة العمل الإنساني الذي يخدم فئات المجتمع كافة.

