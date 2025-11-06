Dimonoff Obtains CGP Registration / Dimonoff obtient son inscription au PMC
QUEBEC, QUEBEC, CANADA, November 6, 2025
Dimonoff receives Controlled Goods Program (CGP) Certificate of Registration
Registration strengthens security, compliance and supply-chain assurance for defence, aerospace and critical-infrastructure customers
Québec City, Canada, November 6, 2025 — Dimonoff today announced it has received its Controlled Goods Program (CGP) Certificate of Registration from the Government of Canada. The CGP, administered by Public Services and Procurement Canada under the Defence Production Act, authorizes registered organizations to examine, possess and transfer designated controlled goods and related technical data.
“This registration confirms that our people, facilities and processes meet stringent federal requirements for safeguarding sensitive components and information,” said Daniel Noiseux, General Manager of Dimonoff. “It enables us to support programs that require CGP-registered partners and gives our customers greater confidence in the integrity of their supply chains.”
What this means for customers
• Verified personnel screening, facility security and information-handling controls for designated controlled goods and technical data
• Eligibility to participate in Canadian defence, aerospace and other programs that require CGP-registered suppliers
• Reduced risk and stronger compliance posture across complex, multi-tier supply chains
Dimonoff’s CGP registration complements the company’s industrial IoT and smart-infrastructure portfolio, including the Amotus division, and aligns with its commitment to secure, interoperable solutions for mission-critical environments.
About Dimonoff
Dimonoff is a Canadian technology company specializing in smart infrastructure and industrial IoT solutions that connect, manage and optimize distributed assets at scale. Through its Amotus division and its IoT platform Fundamentum, Dimonoff delivers secure device connectivity, data integration and automation for manufacturers and operators across North America. Learn more at dimonoff.com and amotus.com.
Media Contact
Dimonoff Communications
info@dimonoff.com
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Dimonoff obtient son certificat d’inscription au Programme des marchandises contrôlées (PMC)
Une inscription qui renforce la sécurité, la conformité et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement pour les clients en défense, aérospatial et infrastructures critiques
Québec, Canada, le 6 novembre 2025 — Dimonoff annonce avoir obtenu son certificat d’inscription au Programme des marchandises contrôlées (PMC) du gouvernement du Canada. Administré par Services publics et Approvisionnement Canada en vertu de la Loi sur la production de défense, le PMC autorise les organisations inscrites à examiner, détenir et transférer des marchandises contrôlées et les données techniques associées.
« Cette inscription confirme que nos équipes, nos installations et nos processus respectent des exigences fédérales rigoureuses en matière de protection des composantes sensibles et des informations connexes », a déclaré Daniel Noiseux, directeur général de Dimonoff. « Elle nous permet de soutenir des programmes qui exigent des partenaires inscrits au PMC et offre à nos clients une confiance accrue dans l’intégrité de leur chaîne d’approvisionnement. »
Ce que cela signifie pour nos clients
• Contrôles validés de filtrage du personnel, de sécurité des installations et de gestion de l’information pour les marchandises et données techniques contrôlées
• Admissibilité à participer à des programmes canadiens en défense, aérospatial et autres secteurs exigeant des fournisseurs inscrits au PMC
• Diminution des risques et posture de conformité renforcée dans des chaînes d’approvisionnement complexes et multi-niveaux
L’inscription de Dimonoff au PMC s’ajoute à l’offre de solutions IoT industrielles et d’infrastructures intelligentes de l’entreprise, incluant la division Amotus et sa plateforme d'IdO Fundamentum, et s’inscrit dans son engagement envers des solutions sécurisées et interopérables pour des environnements critiques.
À propos de Dimonoff
Dimonoff est une entreprise technologique canadienne spécialisée en infrastructures intelligentes et en IoT industriel, permettant de connecter, gérer et optimiser des actifs distribués à grande échelle. Par l’entremise de sa division Amotus, Dimonoff offre une connectivité sécurisée des équipements, l’intégration des données et l’automatisation pour des manufacturiers et opérateurs en Amérique du Nord. Pour en savoir plus: dimonoff.com et amotus.com.
Relations médias
Communications Dimonoff
info@dimonoff.com
