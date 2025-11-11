Kaffrine, Sénégal désignée “Communauté Championne” des Nations Unies pour la Restauration des Écosystèmes

Restauration des écosystèmes Réunion du groupe de femmes pour leur Club d’épargne villageois : un modèle permettant aux communautés de mobiliser des ressources, financer la restauration et renforcer leur résilience. John Leary, Directeur général, et Omar Ndao, Directeur Sénégal, Fondateurs de Mother Trees.

La ville de Kaffrine, au Sénégal, a été officiellement reconnue par le Nations Unies sur la restauration des écosystèmes en tant que Communauté Championne

« Cette reconnaissance ne s’adresse pas seulement à Kaffrine, mais à toutes les communautés qui prouvent que la restauration apporte à la fois la vie et les moyens de subsistance, »” — John Leary, Fondateur et Directeur général de Mother Trees.

DAKAR, SENEGAL, November 11, 2025 / EINPresswire.com / -- COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATEKaffrine, Sénégal désignée “Communauté Championne” des Nations Unies pour la Restauration des ÉcosystèmesLa ville de Kaffrine, au Sénégal, a été officiellement reconnue par le Groupe de travail des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes en tant que Communauté Championne, dans le cadre de l’Initiative 3 du Plan d’action sur les capacités, les connaissances et l’apprentissage de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes.Cette distinction rend hommage aux réalisations exceptionnelles des agriculteurs, familles et dirigeants locaux de Kaffrine, qui ont transformé l’une des régions les plus dégradées du Sénégal en un modèle florissant de résilience. Grâce à l’agroforesterie communautaire et aux clubs d’épargne, Kaffrine restaure ses terres tout en générant des revenus durables.« Votre reconnaissance en tant que Communauté Championne pour la restauration des écosystèmes et la génération de revenus reflète un engagement inspirant envers des moyens de subsistance durables. La communauté de Kaffrine et Mother Trees démontrent comment la restauration peut soutenir à la fois le redressement écologique et la prospérité économique, inspirant des praticiens à travers le monde. »-Groupe de travail des Nations Unies sur les Bonnes Pratiques, Sous-groupe de l’Initiative 3L’initiative de Kaffrine satisfait aux dix critères de bonnes pratiques de restauration et sera publiée sur la plateforme FERM (Framework for Ecosystem Restoration Monitoring) , assurant à la communauté une visibilité internationale et une contribution au partage mondial des connaissances.Cinq Champions de Kaffrine mis à l’honneurCinq leaders communautaires ont été distingués pour leurs contributions remarquables à la restauration des écosystèmes :Omar Ndao, Directeur du programme Mother Trees Sénégal – Pour avoir contribué à la plantation de dizaines de millions d’arbres en 25 ans, inspirant des générations d’agriculteurs.Mme Fili Traoré, Présidente de l’Association féminine forestière – Pour la mobilisation des femmes dans le reboisement et la gestion de pépinières produisant des milliers de plants.Mme Aminta Sall, Présidente du groupe d’épargne And Sokoleko – Pour avoir dirigé une association permettant aux femmes de générer des revenus issus de la reforestation.Mme Diabou Seck, Présidente du Comité de gestion forestière de Ndankou – Pour sa gestion communautaire inclusive protégeant biodiversité et moyens de subsistance.M. Baay Dame Cissé, Vice-président de la Coopérative Teranga Saloum – Pour la promotion de la solidarité paysanne et des pratiques durables dans la région de Kaffrine.Ces champions incarnent l’esprit de Kaffrine : une communauté unie où des milliers d’agriculteurs transforment la restauration en opportunité.Des partenariats mondiaux au service de la régénérationCette reconnaissance résulte de partenariats mondiaux ayant soutenu l’action locale. La Fondation Tony Robbins et tentree ont joué un rôle clé en finançant la plantation de millions d’arbres à Kaffrine. Leur soutien a permis à des familles d’adopter des pratiques agroforestières réduisant la faim, restaurant les terres et créant la prospérité rurale.Tony et Sage Robbins se sont engagés à planter 100 millions d’arbres, dont plus de 71 millions déjà en terre, une grande partie à Kaffrine. Tentree, entreprise de mode durable qui plante dix arbres pour chaque article vendu, poursuit son engagement via sa plateforme veritree.« À onze ans, un inconnu a nourri ma famille. Ce geste m’a fait croire que les inconnus se soucient les uns des autres. Cet acte a lancé un parcours ayant permis plus d’un milliard de repas et une mission pour planter 100 millions d’arbres. Je suis fier que des millions poussent à Kaffrine, où des champions extraordinaires ont transformé des récoltes fragiles en prospérité durable, régénérant la terre et l’économie. »-Tony Robbins, stratège mondial, philanthrope et auteur numéro 1 du New York TimesL’organisation à but non lucratif Mother Trees, qui accompagne Kaffrine, s’engage à diffuser ces enseignements au-delà du Sénégal. Son système LifeTree intègre la plantation d’arbres, la restauration des sols, la collecte d’eau, la protection de la biodiversité et l’épargne communautaire dans un modèle reproductible de régénération. Mother Trees a élaboré des méthodologies pratiques en agroforesterie, foresterie, reboisement, apiculture, développement coopératif et clubs d’épargne villageois. Son manuel des Clubs d’épargne villageois, disponible sur la plateforme FERM propose un modèle éprouvé pour mobiliser les ressources locales, financer la restauration et renforcer la résilience communautaire. Ces approches sont cruciales alors que de nombreuses populations vulnérables - notamment à Gaza et au Soudan - font face à de graves défis. En valorisant les meilleures pratiques africaines, Mother Trees et ses partenaires souhaitent offrir à d’autres communautés des outils alliant survie, dignité et régénération écologique.« Cette reconnaissance ne s’adresse pas seulement à Kaffrine, mais à toutes les communautés qui prouvent que la restauration apporte à la fois la vie et les moyens de subsistance, » a déclaré John Leary, Fondateur et Directeur général de Mother Trees. « En partageant les méthodes nées dans l’une des régions les plus arides du Sénégal, nous espérons éclairer la voie pour d’autres régions en crise. »Échange mondial de bonnes pratiques - 11 décembre 2025Mother Trees, la Communauté de Kaffrine, le Groupe de travail des Nations Unies sur les Bonnes Pratiques invitent les praticiens, bailleurs et partenaires à participer à l’Échange en ligne des Bonnes Pratiques, le 11 décembre 2025 à 14h00 CET (8h00 ET).À propos de Mother TreesMother Trees est une organisation à but non lucratif dédiée à la restauration des écosystèmes et à la régénération des économies rurales à travers l’agroforesterie. Son système phare, le LifeTree System, aide les agriculteurs à restaurer la fertilité des sols, à lutter contre la faim et à créer des moyens de subsistance durables tout en combattant le changement climatique.RESTAURER LA VIE. SUSCITER LA PROSPÉRITÉ. FORGER DES HÉRITAGES.Contact PressePam Agullo, Marketing et Communication, Mother Trees📧 pam@mothertrees.org | 📞 +1 (915) 261-9592

The Power of Trees through the LifeTree System, integrates ecosystem and biodiversity restoration and household savings into a replicable model of regeneration.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.