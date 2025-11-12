الأول من نوعه في العالم …"تنامي" تطلق مستشار آلي للأسواق الخاصة
ويشكل SmartMatch محطة بارزة في مسيرة "تنامي" نحو تحقيق المساواة في الوصول إلى فرص الاستثمارات في الأسواق الخاصة. إذ تتيح هذه الخدمة للمستثمرين بناء محافظ استثمارية متنوعة تشمل أصولاً بجودة مؤسساتية في الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات، والبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة أهداف الاستثمار الفردية، وأُفُق الاستثمار، ومستوى تحمل المخاطر.
وبخلاف منصات الاستثمار التقليدية، يعتمد SmartMatch على خوارزميات متطورة لإنشاء محافظ استثمارية مخصصة تديرها نخبة من المؤسسات العالمية، مستهدفة شريحة من المستثمرين الذين لطالما تم تجاهلهم في الأسواق الخاصة. ومن خلال ترجمة أهداف المستثمرين إلى محافظ متنوعة بشكل فوري، تقلل "تنامي" من حواجز الاستثمار وتُمَكٍّن المستثمر من الوصول للفرص التي لطالما لعبت دورًا رئيسيًا في خلق الثروة على المدى البعيد.
وفي هذا الشأن، قال فيصل الجلاهمة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تنامي: "نحن نؤمن أن الأسواق الخاصة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من كل محفظة استثمارية. ومن هنا وُلِدت فكرة SmartMatch الذي يُمَكٍّن كل مستثمر من الاشتراك في محافظ تلبي طموحاته الشخصية دون تعقيدات".
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور نواف المسقطي، الشريك المؤسس والمدير العام: "يتميز محرك التحسين الخوارزمي لدينا بقدرته على تصميم محافظ أكثر مرونة من الأساليب التقليدية، مع تحقيق التوازن بين التنويع والسيولة والأداء عبر الدورات السوقية. ولتقديم خدمة شاملة، أنشأنا (أكاديمية تنامي)، التي توفر الأساس التعليمي اللازم لتمكين المستثمرين من دخول الأسواق الخاصة بثقة. وهما بذلك، يمثلان نهج (تنامي) الشامل في تمكين المستثمر".
يُشار إلى أن "تنامي" تتعاون مع نخبة من مديري الأصول العالميين لتقديم فرص استثمارية مختارة بعناية في الأسواق الخاصة، والتي تُمَكٍّن المستثمرين من الاستفادة من عدم اشتراط حد أدنى للاستثمار، أو الطلبات الرأسمالية، إلى جانب توفير سيولة ربع سنوية، ومنح المستثمرين حرية الاختيار بين الاستثمارات التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يجعلها محطة تجمع بين سهولة الوصول والشفافية والابتكار في منصة واحدة.
