Dynamic Panel : l’édition plein écran qui libère Lightroom Classic

Libérez Lightroom Classic pour une retouche pleine écran fluide et intuitive avec Dynamic Panel.

FRAN, FRANCE, November 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Depuis des années, les utilisateurs de Lightroom Classic doivent composer avec un espace d’édition limité : les panneaux latéraux (Side Panels) et la pellicule (Filmstrip) réduisent la visibilité et ne peuvent être déplacés librement, obligeant à les activer ou masquer sans cesse pour ajuster tons et couleurs. Cette contrainte, souvent décrite comme « édition dans une fente », figure parmi les plus grandes frustrations des professionnels. Dynamic Panel , développé par TourBox , révolutionne ce flux de travail : il libère les commandes du logiciel de leur agencement fixe, permettant d’éditer l’image en plein écran, sur un ou plusieurs écrans, de manière fluide et sans distraction, centrée entièrement sur la photo.Liberté totale et confort visuelDans l’espace de travail classique, l’attention se partage entre la photo et les panneaux de contrôle. Vérifier un ton de peau, une texture ou une transition tonale dans une vue complète nécessite de basculer constamment entre les modes. Dynamic Panel supprime cette contrainte en proposant une superposition flottante de commandes : les ajustements peuvent se faire n’importe où sur l’écran, ou sur un second moniteur, tout en conservant une vue plein cadre ininterrompue. Les professionnels peuvent ainsi retoucher des portraits, ajuster les couleurs de manière sélective ou contrôler les détails et textures de chaque image sans interrompre leur flux créatif, améliorant ainsi la précision et la qualité finale.Huit innovations clésÉdition plein écran sans obstruction – Les commandes natives sont détachées des panneaux latéraux, offrant un espace de travail dégagé et immersif.Positionnement flexible et multi-écrans – Placement libre sur un ou plusieurs écrans, permettant de réserver un écran entièrement à l’image.Panneau prêt à l’emploi – Préconfiguré avec toutes les commandes essentielles de Lightroom Classic, sans besoin de configuration.Personnalisation totale – Ajout, suppression, réorganisation des curseurs pour créer un panneau sur mesure basé sur les réglages les plus utilisés.Ajustements H/S/L avec Smart Color Mixer – Contrôle tactile via la console TourBox Creative, alignant gestes et retour visuel pour un étalonnage précis, idéal en portrait ou retouche sélective.Synchronisation 1:1 – Chaque réglage du Dynamic Panel se reflète en temps réel dans Lightroom, assurant cohérence visuelle et numérique.Ajustements « Swing » – Micro-réglages précis grâce aux molettes TourBox, plus précis qu’un glisser de souris.Reconnaissance intelligente de l’espace de travail – Adaptation automatique à l’outil ou au mode actif, pour se concentrer sur la retouche sans changer manuellement de panel.Efficacité et précisionAu-delà de la productivité, Dynamic Panel améliore la qualité visuelle en retirant les commandes de la zone principale. Combiné à la précision tactile de TourBox, il permet un contrôle fluide et intuitif, plaçant l’image — et non l’interface — au cœur du processus créatif. Il facilite également le travail sur des projets complexes impliquant plusieurs images ou des retouches détaillées, permettant aux créatifs de gagner du temps tout en obtenant un résultat de haute précision.Compatibilité et disponibilitéDisponible pour Lightroom Classic ; support pour Lightroom Cloud à venir.Intégré dans la dernière version du logiciel TourBox Console ; activation via mise à jour ou installation du preset officiel Lightroom Classic.Langues prises en charge : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, japonais, coréen, chinois simplifié et traditionnel.À propos de TourBoxFondée en 2016, TourBox conçoit des solutions d’interaction homme-machine pour les créatifs. Son matériel ergonomique et ses logiciels évolutifs offrent une expérience intuitive, fluide et immersive pour photographes, étalonneurs, monteurs vidéo, illustrateurs et autres professionnels de l’image, permettant d’augmenter vitesse, précision et plaisir dans la création.Black Friday : profitez de -30% sur toute la plateforme.Avec mon code, bénéficiez d’une remise supplémentaire de 5%：05FRBFCM(Série Elite sur Amazon : offre additionnelle, stock limité)

