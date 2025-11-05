ESA i Agencja Innowacji Litwy gospodarzami wiodącego europejskiego wydarzenia sektora kosmicznego – ESA MBSE 2025

News Provided By

Eglė Elena Šataitė, Szefowa Space Hub LT w Agencji Innowacji Litwy

Wilno, 5 listopada 2025 r. W dniach 5–7 listopada w Wilnie odbywa się międzynarodowa konferencja ESA MBSE 2025.

VILNIUS, LITHUANIA, November 5, 2025 / EINPresswire.com / -- ESA i Agencja Innowacji Litwy gospodarzami wiodącego europejskiego wydarzenia sektora kosmicznego – ESA MBSE 2025Wilno, 5 listopada 2025 r. W dniach 5–7 listopada w Wilnie odbywa się międzynarodowa konferencja ESA MBSE 2025. Jest to jedno z kluczowych wydarzeń poświęconych Inżynierii Systemów Opartej na Modelach (MBSE) w sektorze kosmicznym. W tym roku Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) organizuje konferencję we współpracy z Agencją Innowacji Litwy (Innovation Agency Lithuania).„Goszczenie tego sztandarowego wydarzenia podkreśla siłę Litwy w inżynierii cyfrowej. Współpraca z liderami branży i dzielenie się najlepszymi praktykami wzmacnia europejski sektor kosmiczny, tworząc nowe możliwości w dziedzinach o wysokiej wartości dodanej” – mówi Edvinas Grikšas, Minister Gospodarki i Innowacji Republiki Litewskiej.Wśród tegorocznych uczestników znaleźli się wiodący gracze w dziedzinie Inżynierii Systemów Opartej na Modelach: Dassault Systèmes, Sensmetry, Thales Alenia Space, OHB, Ansys, MathWorks i Jama Software. Program obejmuje cały cykl życia MBSE: od modelowania architektury na wczesnym etapie, po weryfikację i zapewnienie ciągłości cyfrowej.ESA MBSE 2025 oferuje rozbudowane sesje praktyczne, umożliwiające dogłębne zapoznanie się z SysML v2, podejściem „system-as-code” oraz najnowszymi osiągnięciami i rzeczywistymi przypadkami użycia w inżynierii opartej na ontologii. Wydarzenie obejmuje również sesje szkoleniowe i prezentacje konkretnych rozwiązań i produktów.„Wydarzenie gromadzi ludzi, którzy tworzą narzędzia, rozwiązania i metody inżynierii kosmicznej przyszłości. To szansa, aby znaleźć się w gronie pionierów innowacji kosmicznych i rozwijać nowe partnerstwa” – mówi Eglė Elena Šataitė, Szefowa Space Hub LT w Agencji Innowacji Litwy.Kluczowym partnerem organizacyjnym jest Sensmetry, jedna z wiodących litewskich firm w sektorze kosmicznym, która sprowadziła wydarzenie ESA MBSE na Litwę. Sensmetry opracowuje Syside, szeroko stosowany pakiet oprogramowania MBSE obsługujący najnowszy język inżynierii systemów, SysML v2. Rimantas Vaicenavičius, przedstawiciel Sensmetry, jest jedynym Litwinem w komitecie programowym wydarzenia i pełni funkcję współprzewodniczącego.„Syside rewolucjonizuje rozwój produktów, umożliwiając projektowanie i utrzymywanie inteligentnych systemów dla sektorów kosmicznego, transportu, lotnictwa i produkcji szybciej i wydajniej niż tradycyjne metody. Oprogramowanie umożliwia sztucznej inteligencji przejęcie znacznej części zadań inżynierii systemów i produktów; jest używane w różnych sektorach, przez jedne z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, w tym Anduril, Bosch, Europejską Agencję Kosmiczną, NTT DATA, OHB i wielu innych liderów inżynierii” – tłumaczy Juozas Vaicenavičius, dyrektor generalny Sensmetry. Podczas zeszłorocznej edycji konferencji ESA MBSE 2024 referat Sensmetry dotyczący Syside został nagrodzony tytułem najlepszego referatu.Innym partnerem wydarzenia jest francuska firma Dassault Systèmes. Od 1998 roku jej centrum badawczo-rozwojowe w Kownie rozwija portfolio produktów Model-Based Systems Engineering CATIA Magic/Cameo. Sstało się ono globalnym standardem w inżynierii systemów. Zostało wykorzystane w ponad 20 misjach NASA, a także w programach myśliwców Lockheed Martin F-35 i F-22 Raptor, a także wielu innych zaawansowanych projektów kosmicznych i obronnych.„Naszą misją jest umożliwienie płynnej integracji różnych dyscyplin inżynierskich w projektowaniu złożonych, krytycznych systemów oraz umożliwianie wczesnego podglądu przyszłych funkcjonalności systemów już na etapie ich tworzenia ” – mówi Dr Andrius Armonas, Dyrektor ds. Aplikacji R&D Systemów CATIA w Dassault Systèmes, dodając, że „Dzięki integracji wymagań, zachowania i architektury w jednym środowisku, CATIA Magic/Cameo minimalizuje ryzyko, przyspiesza prace i gwarantuje niezawodność misji”.Udział w ESA MBSE 2025 jest bezpłatny. Trzydniowy program i informacje o prelegentach są dostępne na stronie internetowej Agencji Innowacji Litwy tutaj

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.