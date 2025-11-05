Fundación TAO llama a priorizar detección de cáncer de próstata en México

Campaña de Pruebas Gratuitas Fundación TAO

Fundación TAO anunció campañas gratuitas de antígeno prostático en la CDMX en el marco del Movember

El cáncer de próstata suele no presentar síntomas en etapas tempranas. Por eso la detección oportuna es crucial: no se trata de esperar a sentir molestias, sino de acudir a revisión periódica.” — Benjamín Beja, presidente de Fundación TAO

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, November 4, 2025 / EINPresswire.com / -- La Fundación TAO hizo un llamado urgente a colocar la prevención del cáncer de próstata en la agenda pública y personal de los hombres en México, esto en el marco de Movember , iniciativa global que, cada noviembre, convoca a los hombres a dejarse crecer el bigote como símbolo para visibilizar la salud masculina y promover la detección oportuna del cáncer de próstata y testicular, así como la atención a la salud mental.El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en varones y una de las principales causas de muerte por cáncer. Su mayor riesgo no es solo biológico, sino el diagnóstico tardío, derivado de estigmas, desinformación y la falsa idea de que “si no duele, no pasa nada”. Según datos del INEGI, el cáncer de próstata continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en los hombres de 60 años o más, con una tasa de 95.8 fallecimientos por cada 100,000 hombres, registrada en 2023.“El cáncer de próstata suele no presentar síntomas en etapas tempranas. Por eso la detección oportuna es crucial: no se trata de esperar a sentir molestias, sino de acudir a revisión periódica. De acuerdo con la Secretaría de Salud, aproximadamente 7 de cada 10 casos se detectan en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de curación disminuyen drásticamente”, señaló Benjamín Beja, presidente de Fundación TAO.De acuerdo con la fundación, todos los hombres a partir de los 40 años deben realizarse una evaluación clínica y una prueba de antígeno prostático específico (PSA), esto de acuerdo con el criterio médico, factores de riesgo, antecedentes familiares o señales de alerta como cambios urinarios persistentes, sangre en la orina o semen o dolor óseo, frente a estos síntomas, se debe realizar una consulta inmediata.“Movember es una oportunidad para romper tabúes, para hablar de próstata y normalizar la visita regular al urólogo. La prevención implica informarse y hablar. En México, miles de hombres son diagnosticados cada año, si logramos que más personas se revisen antes, podemos reducir la tasa de mortalidad y salvar vidas”, aseguró Benjamín Beja.Frente a este panorama y en el marco del Movember, Fundación TAO realizará una serie de campañas gratuitas de pruebas de antígeno prostático en las Alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Cuajimalpa en la CDMX, esto como apoyo para la detección oportuna.Fechas:● Alcaldía Benito Juárez: 4 de noviembre en la Explanada de la Alcaldía Benito Juárez.● Alcaldía Cuauhtémoc: 14 de noviembre en la Explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc● Alcaldía Cuauhtémoc: 19 de noviembre en la Salida del Metro Hospital General.● Alcaldía Miguel Hidalgo: 20 de noviembre en el Deportivo Pavón, Colonia Pensil.● Alcaldía Cuajimalpa: 25 de noviembre en Lobby del Edificio Cultural de la Alcaldía Cuajimalpa.● Alcaldía Cuauhtémoc: 29 de noviembre en el Deportivo Cuauhtémoc● Carrera INCAN 30 de noviembre.Finalmente, la fundación aseguró que noviembre y el movimiento Movember, marcan el inicio de un nuevo hábito: no esperar a los síntomas y agendar una revisión periódica. Además, hizo un llamado a hacer de la detección oportuna una práctica nacional para salvar vidas a través de la prevención.

