أمريكانا للمطاعم وبيتزا هت تطلقان لأول مرة أربعة فروع تُدار من قبل أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة
• بالشراكة مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية (SCHS) ، دعمًا لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص.
• المبادرة تأتي ضمن برنامج "فرصة للجميع" المشترك بين أمريكانا للمطاعم وبيتزا هت (يم! براندز) لتوفير فرص عمل شاملة لأصحاب الهمم.
• إطلاق بطاقة "ساين & سمايل" من أمريكانا للمطاعم لتشجيع العملاء على التفاعل باستخدام لغة الإشارة وتعزيز بيئة تواصل أكثر شمولًا.
دبي، الإمارات العربية المتحدة – نوفمبر
XX، 2025:
أعلنت أمريكانا للمطاعم وبيتزا هت (يم! براندز) عن افتتاح أربعة فروع جديدة لعلامة بيتزا هت في كلٍ من دبي، الشارقة، عجمان، والفجيرة، تُدار من قبل موظفين من أصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية والنطقية. ويُعد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة الدمج والتوظيف الشامل في دولة الإمارات، إذ يمثل افتتاح أول فروع لمطاعم بيتزا هت في الدولة تُدار من قبل أصحاب الهمم ضمن إطار مبادرة "فرصة للجميع"، مما يعكس التزام العلامتين بخلق فرص عمل عادلة وتمكينية.
وتُنفّذ مبادرة "فرصة للجميع" بالشراكة بين أمريكانا للمطاعم وبيتزا هت (يم! براندز) ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وتهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية والكلامية من فرص عمل تتيح لهم الاعتماد على الذات ضمن بيئة عمل تقوم على التفاهم والاحترام والتمكين. كما تتماشى هذه المبادرة مع رؤية الإمارات 2031 والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي تركز على الدمج المجتمعي، وتكافؤ الفرص، والمشاركة الفعالة في التنمية.
وتُعد مبادرة "فرصة للجميع" مبادرة رائدة أطلقتها أمريكانا للمطاعم وبيتزا هت (يم! براندز) بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وتركّز على دمج أصحاب الهمم في سوق العمل خلال بناء بيئات عمل داعمة وشاملة في مختلف أنحاء المنطقة.
وقد تلقى أعضاء الفريق في الفروع الجديدة تدريبات مكثفة في مجالات إعداد الطعام وخدمة العملاء والضيافة، بإشراف مدراء مدرَّبين على استخدام لغة الإشارة ووسائل التواصل البديلة لضمان سير العمليات اليومية بكفاءة وتعزيز تجربة العملاء.
وقال شيلدون ويليامز، المدير العام لبيتزا هت في أمريكانا للمطاعم:"لطالما تمحور هدفنا على بناء مجتمعات حول بهجة الطعام، وافتتاح أربعة فروع شاملة في دولة الإمارات يجسد هذا الهدف على أرض الواقع. فعندما تتاح الفرصة للجميع، يزدهر الأفراد وتبني المجتمعات. ونحن فخورون بأن استراتيجيتنا في الشمول تتّماشى مع رؤية الإمارات 2031 والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم."
وفي إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي عن لغة الإشارة، أطلقت أمريكانا للمطاعم بطاقة "ساين & سمايل"، وهي أداة تفاعلية تُعرّف العملاء على أساسيات لغة الإشارة للتواصل مع الموظفين وتسهيل الطلبات، كما تمثل جسرًا للتواصل وتجسيدًا لرؤية أمريكانا في بناء مجتمعات أكثر شمولًا.
وقال هادسون سكوت، المدير العام لبيتزا هت – الشرق الأوسط وأفريقيا (يم! براندز) : "من خلال مبادرة "فرصة للجميع" ، نُثبت أن فتح الأبواب أمام أصحاب الهمم لا يعزز فرق العمل فحسب، بل يُثري المجتمعات ويُجسد معنى الشمول الحقيقي على أرض الواقع."
وأضاف محمد عبد الرضا شلواني، رئيس قسم التوظيف في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية:" تعكس هذة الشراكة رسالتنا المشتركة في تمكين أصحاب الهمم من قيادة حياة مهنية مستقلة وكريمة ومثمرة. ونحن معًا نُسهم في بناء نموذج يُحتذى به في الدمج المجتمعي يلهم القطاعين العام والخاص.”
ويأتي إطلاق هذه الفروع كجزء من التوسع الإقليمي الرابع لمبادرة "فرصة للجميع" بعد نجاحها في جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، استمرارًا لرؤية أمريكانا للمطاعم وبيتزا هت (يم! براندز) الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الشمول والمساواة في فرص العمل في جميع أنحاء المنطقة.
نبذة عن أمريكانا للمطاعم:
تعد شركة "أمريكانا للمطاعم" أكبر مشغّل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان. وقد شكّل الإدراج المزدوج والمتزامن للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية عام 2022 أول إدراج من نوعه في المنطقة.
وتُعد "أمريكانا للمطاعم" شركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، تحمل إرثاً يمتد لعقود من النجاح، وتتمتع بحضور جغرافي واسع، وعلاقات طويلة الأمد مع مانحي الامتياز العالميين. وتشمل محفظتها علامات تجارية مرموقة مثل: كي إف سي، بيتزا هت، هارديز، كرسبي كريم، بيتس كوفي، ويمبي، تي جي آي فرايديز، كوستا كوفي، باسكن روبنز، و"كاربو".
وتوفّر منصة المطاعم الرقمية الخاصة بأمريكانا، والتي تضم 19 تطبيقاً فائقاً، تجربة متكاملة تتيح للعملاء الاستمتاع بعلاماتهم المفضلة في أي وقت، ومن أي مكان، وبالطريقة التي تناسبهم.
لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة www.americanarestaurants.com :
